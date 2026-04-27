Megtörte a csendet a Titan-tragédia gyászoló özvegye: „Dobozban kaptam vissza a családtagjaimat"

gyász tengeralattjáró baleset Titan OceanGate
Komáromi Bence
2026.04.27.
Christine Dawood a férjét és a fiát veszítette el a három évvel ezelőtti tengeralattjáró-balesetben. Az özvegy nemrég elárulta, hogy a családtagjai földi maradványait két kis dobozban kapta vissza hónapokkal később. Mutatjuk a Titan-tragédia részleteit és a gyászoló családtag szívszorító vallomását.

2023. június 18-án indult útjára az OceanGate búvárhajója 5 utassal a fedélzetén. Az expedíció a Titanic roncsait szerette volna felkutatni a mélyben, azonban a nagy nyomás következtében összeroppant a tengeralattjárójuk. A Titan darabjainak megtalálása után kiderült, hogy szerkezeti hibák és a biztonsági előírások hiánya vezetett a katasztrófához. A Titan-tragédia során életét vesztette a 48 éves pakisztáni milliárdos, Shahzada Dawood és a fia, a 19 éves Suleman Dawood is, aki az édesanyja, Christine Dawood helyett szállt be a tragikus sorsú lélekvesztőbe. A gyászoló özvegy most szívszorító vallomást tett arról, hogyan kapta meg a családtagjai földi maradványait.

A Titan-tragédia áldozatai között volt egy édesapa és a 19 éves fia is
Forrás: AFP

A Titan-tragédia részletei

  • A tengeralattjáró merülés közben elvesztette a kapcsolatot a külvilággal.
  • Ekkor már a Titanic roncsainak közelében jártak, több ezer méter mélyen.
  • Az utólagos vizsgálatok szerint az extrém víznyomás miatt összeroppant a jármű és pillanatok alatt elpusztult.
  • A rajta utazó 5 utas azonnal életét vesztette.
  • A felszínen tartózkodó szakemberek és családtagok napokon keresztül várták, hogy mikor küld újra üzenetet a búvárhajó, azonban soha többet nem érkezett információ a hollétükről.
  • A Titan roncsait végül hetekkel később találták meg 500 méterre a Titanictól.
  • A tragédia során elhunyt az utazást szervező cég, az OceanGate vezérigazgatója is.

Shahzada Dawood özvegye szinte mindenét elvesztette a balesetben

Christine Dawood nemrég megtörte a csendet és a Fox Newsnak arról beszélt, hogy a katasztrófa után 9 hónappal kapta csak meg a családtagjai földi maradványait.

„Kilenc hónapig vártuk, hogy megkaphassuk a holttesteket. Végül két kis cipősdobozt kaptunk mindössze. Kis dobozokban kaptam vissza a családtagjaimat. Nem voltak holttestek, csupán latyak és DNS-maradvány maradt belőlük. A szakemberek megkérdezték, hogy szeretném-e megkapni a többi megtalált emberi maradványt is, de mondtam, hogy kizárólag a családtagjaim darabjait szeretném" – árulta el a könnyeivel küszködő özvegy. Christine korábban arról beszélt, hogy ő utazott volna a férjével a Titanic roncsaihoz, azonban az expedíció reggelén tengeribeteg lett, ezért a fiát küldte maga helyett.

„Sulemannál volt a Rubik-kockája és azt tervezte, hogy világrekordot dönt vele, hogy kirakja 3000 méter mélységben. Még kuncogtunk is rajta, hogy a férjem milyen ügyetlenül mászott be a hajóba, mielőtt elindultak. Megöleltük egymást, majd integettünk. Gyors volt a búcsú. Senki nem számított rá, hogy akkor találkozunk utoljára egymással" – zárta sorait a megtört szívű édesanya.

Christine jelenleg a lányával, Alinával Angliában él, azonban nem csak a szeretteiket veszítették el a tengeralattjáró-balesetben, hanem a családjuk vagyoni helyzete is pillanatok alatt összeomlott, ugyanis a fiatal családfő nem rendelkezett érvényes brit végrendelettel, így gyakorlatilag az országban élő rokonai semmit sem láthatnak az örökségből. 

