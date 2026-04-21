Csak egy fájó pontra tapintott vagy toxikus kapcsolatban élsz? – Az érzékeny triggerpontok titkai

De vajon honnan tudod, hogy amit átélsz, az „csak” egy érzékeny triggerpont megmutatkozása vagy sokkal inkább egy toxikus kapcsolat jele? Mert nem minden heves reakció jelent túlreagálást – és nem minden fájdalom szolgálja a fejlődésedet.

Amikor nem őt látod – hanem a saját történetedet

A „trigger” valójában nem más, mint egy érzelmi gomb, amit valaki – sokszor akaratlanul – megnyom benned. Ilyenkor nem a jelen helyzetet értékeled a maga valójában, hanem egyes múltbéli emlékeid aktiválódnak a tudatalattidban: egy régi párkapcsolati sérelem, gyerekkorban megtapasztalt hiányérzet vagy érzelmi elutasítás, amit talán már rég eltemettél magadban. Ezért van az, hogy ugyanaz a szituáció mást teljesen hidegen hagy, téged viszont mélyen megérint, és olyan reakciót vált ki belőled, amin magad is megdöbbensz. Mert benned ott van hozzá a „kapcsolódási pont”.

A leggyakoribb triggerpontok

Elutasítottság

Ha valaha azt érezted, hogy nem vagy elég és folyton bizonyítanod kell a környezetednek, könnyen triggerel, ha valaki nem figyel rád eléggé vagy kritikát fogalmaz meg veled szemben – mindent azonnali támadásnak, háborús helyzetnek értékelhetsz.

Elhagyatottság

Egy későn visszaírt válaszüzenet, egy lemondott program a másik által rögtön azt juttatja eszedbe: „már nem vagyok fontos”. Titkon az elhagyástól való félelem kezd el intenzíven működni benned, így nagy eséllyel a reakcióid is pánikszerűek lesznek.

Kontrollvesztés

Ha minden áron biztonságra, átlátható keretrendszerre törekszel, mert gyermekkorodban vagy korábbi kapcsolataidban ezt hiányoltad leginkább, akkor különösen érzékeny lehetsz arra, ha valaki kiszámíthatatlan – és ez a legrosszabb énedet hozhatja felszínre.

Szerethetőség kérdése

A „vajon tényleg szerethető vagyok?” belső kételye az egyik legerősebb triggerforrás. Ha túl sokszor értékelted alul magadat vagy sok érzelmi csalódás, bántás és kritika ért – akár hűtlenséggel tarkítva –, valószínűleg nehezen hiszed el, hogy szimplán önmagadat adva szerethető vagy. Ez pedig komoly megfelelési kényszerhez és alárendelődéshez, túlkompenzáláshoz vezethet.