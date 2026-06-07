A legismertebb Marilyn Monroe-hasonmás azt állítja, hogy a házukban kísért a színésznő szelleme – VIDEÓ

Megdöbbentő dolgokról beszélt a világ legismertebb Marilyn Monroe-hasonmása, Jasmine Chiswell. A skót származású nő ugyanis nemrég azt állította, hogy rendszeres kísért az otthonukban a színésznő szelleme. Sőt, a fanatikus rajongó egyenesen büszke rá, hogy túlvilági kapcsolatot ápolhat a legendás híreséggel. Jövünk a megdöbbentő részletekkel!

Marilyn Monroe-hasonmása szerint a színésznő a mai napig kísért a régi házában

Forrás: afp

Marilyn Monroe-hasonmása a színésznő életét éli a férjével

Jasmin és a férje nem mindennapi életet alakítottak ki maguknak. Úgy viselkednek a hétköznapokban, mintha jelenleg is az 1950-es években lennének és a hölgy azonos lenne az egykori szexszimbólummal. Így hát nem véletlen, hogy a házaspár úgy döntött, hogy megvásárolják Marilyn Monroe egykori házát, amelyben autentikusan folytathatták az életvitelüket. Itt azonban ijesztő felismerésben volt részük: kiderült, hogy a színésznő szelleme a mai napig visszajár a házba. Ha kíváncsi vagy az izgalmas részletekre, akkor nézd meg a témában készített Youtube-videónkat:

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