Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
kísértetjárás

A legismertebb Marilyn Monroe-hasonmás azt állítja, hogy a házukban kísért a színésznő szelleme – VIDEÓ

kísértetjárás Marilyn Monroe hasonmás szellem
Komáromi Bence
2026.06.07.
Hihetetlen, de igaz! A 32 éves Jasmine Chiswell mindent megtesz, hogy megszólalásig hasonlítson a 20. század egyik legismertebb szexszimbólumára. Még az otthonába is beköltözött. Nemsokkal később azonban azt vette észre Marilyn Monroe-hasonmása, hogy a színésznő szelleme is velük él a házban.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Megdöbbentő dolgokról beszélt a világ legismertebb Marilyn Monroe-hasonmása, Jasmine Chiswell. A skót származású nő ugyanis nemrég azt állította, hogy rendszeres kísért az otthonukban a színésznő szelleme. Sőt, a fanatikus rajongó egyenesen büszke rá, hogy túlvilági kapcsolatot ápolhat a legendás híreséggel. Jövünk a megdöbbentő részletekkel!

Marilyn Monroe-hasonmása szerint a színésznő a mai napig kísért a régi házában
Marilyn Monroe-hasonmása szerint a színésznő a mai napig kísért a régi házában
Forrás: afp

Marilyn Monroe-hasonmása a színésznő életét éli a férjével

Jasmin és a férje nem mindennapi életet alakítottak ki maguknak. Úgy viselkednek a hétköznapokban, mintha jelenleg is az 1950-es években lennének és a hölgy azonos lenne az egykori szexszimbólummal. Így hát nem véletlen, hogy a házaspár úgy döntött, hogy megvásárolják Marilyn Monroe egykori házát, amelyben autentikusan folytathatták az életvitelüket. Itt azonban ijesztő felismerésben volt részük: kiderült, hogy a színésznő szelleme a mai napig visszajár a házba. Ha kíváncsi vagy az izgalmas részletekre, akkor nézd meg a témában készített Youtube-videónkat:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Marilyn Monroe egész életét megpecsételhette a titkolt betegsége: kiderült, mitől szenvedett éveken át

Egy új dokumentumfilm szerint Marilyn Monroe életének számos tragédiája egy súlyos, akkoriban alig ismert betegséggel függhetett össze.

Előkerült Marilyn Monroe halála előtt írt levele: bizonyíthatja, hogy nem lett öngyilkos

A szőke díva élete még egy évszázaddal később is tartogat meglepetéseket.

Az ünnepelt szexszimbólum, akiben végig egy sérült kislány szíve dobogott – 100 éve született Marilyn Monroe

Marilyn Monroe-ra rengeteg jelzőt aggattak már az évtizedek során, a csillogó felszín alatt azonban egy érzékeny és intelligens nő rejtőzött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu