Ezt biztos nem teszed meg dinnyevásárlás után, pedig kötelező lenne

A legtöbben elkövetik ezt az egy hibát, és észre sem veszik, hogy milyen veszélynek teszik ki magukat. Ha te is kedveled a görögdinnyét, akkor jegyezd meg ezt a tippet!

A görögdinnye elfogyasztása előtt érdemes egy dolgot szem előtt tartani.

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Görögdinnyeszezon: a hiba, amit mindenki elkövet A nyári gyümölcsök szezonja mindjárt itt van.

Sokan elfeledkeznek a gyümölcsmosásról.

A görögdinnye mosása sarkalatos lépés a gyümölcs elfogyasztása előtt.

Elég, ha bő vízzel leöblíted, és szükség esetén ledörzsölöd a gyümölcs héját.

Nyári gyümölcsök szezonja

A kedvenc nyári gyümölcseink még javában érnek, de az éretlen előőrseiért már most jó mélyen a zsebünkbe kell nyúlni: a gyümölcsök ugyanis rekordmagas áron kelnek el. De még ez sem tud eltántorítani minket attól, hogy a finom falatokhoz hozzájussunk. Az egyik legnépszerűbb nyári gyümölcsnél, a görög dinnyénél viszont szinte mindenki elkövet egy nagy hibát, mellyel nemcsak a gyümölcsnek, hanem magadnak is ártasz.

A nagy hiba gyümölcsvásárlás után

A legtöbben úgy gondolják, hogy ha a gyümölcs héját nem fogyasztják el, akkor teljesen felesleges megmosni azt. És nem is tévedhetnének nagyobbat! A görögdinnye piros húsát körülölelő héjon ugyanis rengeteg baktérium és kártevő lapulhat meg – hiszen az a faladata, hogy ezektől megóvja a gyümölcshúst.

Miért kell megmosni a görögdinnyét?

Ezek a baktériumok nemcsak a termőföldből kerülhetnek rá, hanem a szállítási eszközökről, a dinnyét ütögető vásárlók kezeiről és a ragacsos bevásárlókocsikról is.

Ha pedig nem mosod le ezeket a kártevőket a dinnyehéjról, akkor elég egyetlen vágás, és a kés pengéjével máris belekeverted őket a gyümölcs húsába.

Vagyis ha megmosod a dinnye héját felvágás előtt, akkor nemcsak friss marad a gyümölcs, hanem meg is óvod magad a baktériumoktól. Sőt, vásárláskor érdemes megnézni, hogy megrepedt-e a gyümölcs. Ilyenkor ugyanis sokkal több kártevő kap szabad utat a gyümölcs belsejébe. Hidd el, a gyomrod is meg fogja köszönni, ha elővigyázatos vagy!

A görögdinnye tisztítása

Nem kell túlgondolni a dolgot. Csak jó alaposan öblítsd le a gyümölcsöt hideg vízzel, és szükség esetén használj zöldségkefét a ledörzsöléshez. A szappant és a fertőtlenítőszereket pedig felejtsd el, hiszen ezek is ugyanolyan kártékonyak lehetnek, ha nem jól öblíted le.