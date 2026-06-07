Így tartsd távol a csigákat a kertedtől: meglepő fürdőszobai kellék kell hozzá

A dézsás és cserepes növények tulajdonosainak örök kabalája a csigák elleni harc. Bár sokan esküdt ellenségként tekintenek rájuk, a csigák valójában a kerti biodiverzitás fontos szereplői. Monty Don, a BBC Gardener's World sztárkertésze szerint ezek a lények „zseniálisan hasznosítják újra az elhalt növényi hulladékot”. A bökkenő csak az, ahogy Don is fogalmaz: „Sajnos nem tesznek különbséget egy lehullott falevél és egy méregdrága, zsenge palánta között.” Mutatjuk a részleteket!

Csigairtás házilag: íme a legjobb kertészkedési praktika!

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Csigairtás házilag egy egyszerű fürdőszobai kellékkel

A heves esőzések gyakran valóságos kerti kártevő inváziót indítanak el: a patkányok, az egerek, a hangyák és a szúnyogok mellett a csigák is tömegesen jelennek meg, akiket Monty Don a blogjában egyszerűen a kertészek „elsőszámú közellenségének” nevez. Katie Mortram, a Good Housekeeping háztartási szakértője figyelmeztet, hogy bár a csigák alapvetően szabadtéri lények, egy-egy kiadós zápor után képesek „mindenütt” felbukkanni, ami kész katasztrófa a féltett növényeinkre nézve. „A talajban és a levegőben lévő extra nedvesség ideális környezetet teremt a túlélésükhöz és a vonulásukhoz. A nedves növényeid pedig gyakorlatilag előre megöntözött svédasztalként várják őket” – írja Mortram.

Szerencsére Katie Mortram megosztott néhány egyszerű, de nagyszerű trükköt a védekezéshez. Bár a tojáshéjból, a kávézaccból, a gyapjú pelletből vagy a rézgyűrűkből vont védvonal is hatásos, a cserepes növények igazi megmentője egy váratlan fürdőszobai kellék. Ha a cserép külső oldalát bekened vazelinnel, olyan csúszós és áthatolhatatlan gátat képzel, amelyen a csigák képtelenek átverekedni magukat.

Végezetül a csigák irtásáról

A csigák hasznosak, de rendkívül falánkak. Bár ökológiailag fontos a jelenlétük, mert újrahasznosítják a kerti hulladékot, sajnos a friss palántákat is imádják. A csapadékos időjárás és a magas páratartalom tökéletes terep ahhoz, hogy elszaporodjanak, ezért ilyenkor fokozottan kell figyelnünk. A cserepek oldalára kent vazelin egyszerű, olcsó és környezetbarát fizikai akadályt képez a csigák ellen. Ugyanakkor nem öli meg őket, így ők is biztonságban maradnak.