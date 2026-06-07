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házi praktika

Felejtsd el a fehérítőt: ezzel a filléres módszerrel örökre búcsút inthetsz a penésznek a profi takarító szerint

házi praktika penészprobléma csodaszer
Klusovszki Kíra
2026.06.07.
Számtalan módszer létezik már a makacs gombatelepek kezelésére, azonban eddig egyik sem bizonyult hatékonynak. Most azonban mutatunk egy olyan csodaszert, amivel végleg kiírtható a penész.
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A lakásban váralanul megjelenő penész számtalan ember mindennapjait keseríti meg, hiszen amellett, hogy súlyosan károsítja az egészségünket, az eltávolítása is rendkívül nehéz feladat. Éppen ezért most megmutatjuk azt a csodaszert, amellyel egyszer s mindenkorra búcsút inthetsz a legmakacsabb penészfoltoknak is.

A penész ellen házi szert alkalmaz a nő
Ha a penész már hosszan végigfutott a falon, érdemes a fertőzött területet felülről lefelé haladva alaposan átáztatni a tisztítószerrel. 
Forrás: Shutterstock
  • A penész kezelésére számtalan módszer létezik, azonban egyik sem oldja meg a problémát hatékonyan. 
  • Amellett, hogy iszonyatosan zavaró a hirtelen felbukkanó gombatelep, még az egészségünket is károsítja. 
  • Egy profi takarítónő azonban most megmutatta azt a csodaszert, amivel könnyen végetvethetünk a kialakulásának. 

A fehérítő hatástalan a penész ellen 

Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor a zárt, párás helyiségekben hirtelen felüti a fejét a penész. 

Bár ilyenkor legtöbben a különféle bolti irtószerek után nyúlnak a makacs, fekete foltok azonnali kezeléséhez, a kórokozók a számtalan próbálkozás ellenére újra-és újra visszatérnek.

Kezelése azonban nem tűr halasztást, hiszen a penész messze túlmutat egy egyszerű esztétikai problémánál, a levegőben belélegzett spórái ugyanis súlyosan károsítják a szervezetet, és hosszú távú, krónikus betegségeket okozhatnak. Éppen ezért, hogy minél gyorsabban orvosolják a problémát, a háziasszonyok gyakran a fehérítős módszerhez nyúlnak annak ellenére, hogy nem ez a leghatékonyabb. 

A fehérítő ugyanis nem jelent végleges gyógyírt a problémára, a benne található tisztító összetevők csupán csak a felületről képesek elhalványítani a foltokat.

 A gombák gyökerei pedig a módszer ellenére továbbra sem pusztulnak el, és hosszú időre a falban maradnak, ahonnan néhány hét elteltével minden eddiginél agresszívabban térhetnek vissza. 

Egy filléres csodaszer a megoldás

Egy profi takarítónő most lerántotta leplet arról a módszerről, amivel garantáltan, véglegesen kiírtható a penész. A közösségi oldalán megosztott videóban megmutatja, hogy a tévhitnek bizonyult fehérítős megoldás helyett ő inkább 3%-os hidrogén-peroxidot használ a makacs foltok mielőbbi kezelésére. A takarítónő azt is megosztotta a követőivel, hogy ez a módszer amellett, hogy pillanatok alatt rendkívül eredményes, úgy kezeli a penész- és baktériumlerakódásokat, hogy azok egyáltalán nem újulnak ki többet.

Ezt a hatékony csodaszert ráadásul bárki bátran elkészítheti otthon, hiszen csupán egy szórófejes flakonra lesz szükség, amelyben egy csésze hidrogén-peroxidot kell összekeverni egy teáskanál teafa-illóolajjal.

A teafaolaj természetes fertőtlenítő ereje és a hidrogén-peroxid pezsgő tisztító hatása együttes erővel egy olyan védőréteget képez a falon, amely hosszú távon is ellenáll a nedvességnek, így használata a lakás legpárásabb pontjain is tartósan tiszta, penészmentes felületet eredményezhet.

Fontos, hogy mindig tartsuk be az óvintézkedéseket: használjunk kesztyűt és szájmaszkot az alkalmazásakor.

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