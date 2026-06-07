Elsőre ártalmatlannak tűnik, de nagy kockázattal jár: nem mindenkinek való a mezítláb járás

Persze-persze rejtett otthoni veszélyek mindig leselkednek ránk. Egy-egy túlféltett szülői intelem után pedig csak legyintünk, hogy „jól van, több is veszett Mohácsnál”. De mi van, ha valóban veszélyesek ezek az apró szokások? Most lerántjuk a leplet az egyik ártalmatlannak, sőt egészségesnek tűnő szokásról, a mezítláb járásról.

Vajon mezítláb járás veszélyes vagy egészséges:

Tényleg kockázatos a mezítláb járás otthon?

Hazaérve pont olyan jó az egész napi munka után megszabadítani a lábfejünket a cipő vaskarmaiból, mint levenni a fűzőként körülölelő melltartónkat. De ha levetted a cipőd, utána mit csinálsz? Maradsz mezítláb, és papucs nélkül jársz-kelsz az otthonodban? Vagy el sem tudod képzelni az életed papucs nélkül? Ha az előbbi csoportba tartozol, akkor nem fogsz örülni, ugyanis a mezítláb járás rengeteg veszéllyel jár.

A koronavírus óta sokkal megszokottabb a home office, vagyis több időt töltünk otthon, mint a világjárvány előtt. Viszont egyes embereknek ez nem biztos, hogy jót tesz – már ha a lábfejüket tekintjük.

Kiknek nem szabadna mezítláb járniuk?

Természetesen nem mindenki van a mezítláb járás kockázatainak kitéve. A kulcs: kinek, mennyit és milyen körülmények között.

Akinek lúdtalpa van vagy magasívű a lábfeje

Egy amerikai lábgyógyász, Elizabeth Daughtry szerint azoknál, akiknek nagyon alacsony vagy éppen túl magas a lábívük, nagyobb eséllyel alakul ki talpi fasciitis, vagyis bőnyegyulladás, ugyanis nem egyenlően oszlik el a súly a talpukon.

Sőt, ilyen esetben a boka is nagy veszélynek van kitéve, hiszen ha a talpon nem jól oszlik el a súly, akkor a lábak is abnormálisan befelé fordulnak, mely a boka belső oldalán is gyulladáshoz vezethet Jeffrey DeLott amerikai podiátriai sebész szerint. Ha pedig a lábak kifelé fordulnak, akkor a boka külső részén lesz irritáció. A szakértők azt is hozzátették, hogy a magas lábívvel rendelkezőknek általában lazábbak a bokaszalagjaik, így cipő nélkül nagyobb eséllyel ficamítják ki a bokájukat.

Aki valamilyen lábproblémával küzd

Ha már alapból valamilyen lábproblémával küzdesz, akkor a mezítláb járás csak tovább rontja a lábad állapotát. Ha például igen érzékeny a talpad, akkor mezítláb járva nagyobb a kísértés, hogy a lábfej belső vagy külső élére helyezd a testsúlyod, ami további problémákhoz vezet.

A cipő ezzel szemben segít, hogy a lábfejed megfelelő pozícióban maradjon járás közben (legalábbis, ha jó cipőd vagy papucsod van).

Akinek vérkeringési vagy idegkárosodási problémája van

A papucs nélküli lét különösen veszélyes azok számára, akik valamilyen idegkárosodást szenvedtek vagy vérkeringési problémákkal küszködnek. Hiszen ha sérültek a lábfejedben található idegvégződések, akkor mezítláb járva sokkal kevésbé érzékeled, ha valami élesre rálépsz vagy valahogyan felsérted a talpad felületét. Ha pedig a vérkeringésed rossz, akkor papucs nélküli járkálás okozta sérülések lassabban gyógyulnak, a további mezítláb járkálás pedig fertőzésekhez is vezethet.