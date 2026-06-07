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szokás

Elsőre ártalmatlannak tűnik, de nagy kockázattal jár: nem mindenkinek való a mezítláb járás

szokás veszély mezítláb
Az otthoni veszélyforrásokra mindig próbálunk figyelni. De mi van akkor, ha egy ártalmatlannak tűnő szokás hoz ránk igazán nagy bajt? Már szakemberek is felszólaltak a témában, hiszen a rejtett otthoni veszélyek közül ez a probléma burkolózik a legnagyobb homályba, miközben egyre több helyről hallani az ellenkezőjét is. Akkor most jó a mezítláb járás, vagy sem? Szakértők árulják el.

Persze-persze rejtett otthoni veszélyek mindig leselkednek ránk. Egy-egy túlféltett szülői intelem után pedig csak legyintünk, hogy „jól van, több is veszett Mohácsnál”. De mi van, ha valóban veszélyesek ezek az apró szokások? Most lerántjuk a leplet az egyik ártalmatlannak, sőt egészségesnek tűnő szokásról, a mezítláb járásról.

mezítláb járás
Vajon mezítláb járás veszélyes vagy egészséges:

Tényleg kockázatos a mezítláb járás otthon?

Hazaérve pont olyan jó az egész napi munka után megszabadítani a lábfejünket a cipő vaskarmaiból, mint levenni a fűzőként körülölelő melltartónkat. De ha levetted a cipőd, utána mit csinálsz? Maradsz mezítláb, és papucs nélkül jársz-kelsz az otthonodban? Vagy el sem tudod képzelni az életed papucs nélkül? Ha az előbbi csoportba tartozol, akkor nem fogsz örülni, ugyanis a mezítláb járás rengeteg veszéllyel jár.

A koronavírus óta sokkal megszokottabb a home office, vagyis több időt töltünk otthon, mint a világjárvány előtt. Viszont egyes embereknek ez nem biztos, hogy jót tesz – már ha a lábfejüket tekintjük.

Kiknek nem szabadna mezítláb járniuk?

Természetesen nem mindenki van a mezítláb járás kockázatainak kitéve. A kulcs: kinek, mennyit és milyen körülmények között.

Akinek lúdtalpa van vagy magasívű a lábfeje

Egy amerikai lábgyógyász, Elizabeth Daughtry szerint azoknál, akiknek nagyon alacsony vagy éppen túl magas a lábívük, nagyobb eséllyel alakul ki talpi fasciitis, vagyis bőnyegyulladás, ugyanis nem egyenlően oszlik el a súly a talpukon. 

Sőt, ilyen esetben a boka is nagy veszélynek van kitéve, hiszen ha a talpon nem jól oszlik el a súly, akkor a lábak is abnormálisan befelé fordulnak, mely a boka belső oldalán is gyulladáshoz vezethet Jeffrey DeLott amerikai podiátriai sebész szerint. Ha pedig a lábak kifelé fordulnak, akkor a boka külső részén lesz irritáció. A szakértők azt is hozzátették, hogy a magas lábívvel rendelkezőknek általában lazábbak a bokaszalagjaik, így cipő nélkül nagyobb eséllyel ficamítják ki a bokájukat.

Aki valamilyen lábproblémával küzd

Ha már alapból valamilyen lábproblémával küzdesz, akkor a mezítláb járás csak tovább rontja a lábad állapotát. Ha például igen érzékeny a talpad, akkor mezítláb járva nagyobb a kísértés, hogy a lábfej belső vagy külső élére helyezd a testsúlyod, ami további problémákhoz vezet.  

A cipő ezzel szemben segít, hogy a lábfejed megfelelő pozícióban maradjon járás közben (legalábbis, ha jó cipőd vagy papucsod van).

Akinek vérkeringési vagy idegkárosodási problémája van

A papucs nélküli lét különösen veszélyes azok számára, akik valamilyen idegkárosodást szenvedtek vagy vérkeringési problémákkal küszködnek. Hiszen ha sérültek a lábfejedben található idegvégződések, akkor mezítláb járva sokkal kevésbé érzékeled, ha valami élesre rálépsz vagy valahogyan felsérted a talpad felületét. Ha pedig a vérkeringésed rossz, akkor papucs nélküli járkálás okozta sérülések lassabban gyógyulnak, a további mezítláb járkálás pedig fertőzésekhez is vezethet.

Mikor és miért jó mezítláb járni?

Nyugi, ha te egyik csoportba sem tartozol, akkor a mezítlábas lét jó oldalát is megtapasztalhatod. A legtöbb cipő ugyanis nem biztosít elegendő teret a lábfejnek és a lábujjaknak a változatos és kényelmes pozíciókhoz. Ha egy cipőt csak azért hordasz, mert nagyon trendi, de egyébként elképesztően kényelmetlen, sőt, érzed, hogy szinte szétnyomja a lábfejed, akkor Daniel Stewart lábgyógyász szerint könnyen szembetalálhatod magad a bütyök- vagy kalapácsujjproblémával.

mezítláb a természetben
Kifejezetten jót tesz, ha a természetben sétálsz egy kicsit cipő nélkül.
Forrás: Shutterstock

A mezítláb járás továbbá azért is lehet hasznos, mert így a lábujjaid közötti belső izmok is megerősödnek és a testtartásod is javulhat. Sőt, egyesek szerint nemcsak az otthonodban érdemes kipróbálni a cipő nélküli létet, hanem a természetben is. Ugyanis a természetes talajjal és fűvel érintkezés csökkenti a stresszt és javítja a mentális egészséget. Úgyhogy menj csak ki a természetbe, és sétálj 10 percet a cipőd nélkül, mint Richard Gere az ikonikus Micsoda nőben. A mezítlábas járás egyre nagyobb teret hódít magának: már megjelent a cipő nélküli futás és a cipő nélküli edzés trendje is.

Akkor most kipróbáljam, vagy ne?

Ha a tiltólistán vagy, akkor inkább engedd el a trendet, vagy csak nagyon óvatosan próbáld ki a mezítláb járást. Ha viszont nem vagy a tiltólistán, akkor nyugodtan beadhatod a derekad a dolognak, a legfontosabb az, hogy mindig körültekintőek legyünk, és ne feledjük, hogy a mezítláb lét veszélyekkel is járhat. A kulcs mindig a kinek, mennyit és milyen körülmények között!

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