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cuki állatok

Kapibara bébik születtek a Debreceni Állatkertben – VIDEÓN a csöppségek első fürdése

cuki állatok kapibara Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámpark
Komáromi Bence
2026.06.07.
Még csak pár naposak, de már tele vannak energiával a Debreceni Állatkert legújabb lakói. A kapibara bébik néhány órával a születésük után már lábra álltak és azonnal belevetették magukat a medencébe.
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Felrobbantotta az internetet a Debreceni Állatkert legújabb videója. A Zoo Debrecen Facebook-oldalán posztolták azt a felvételt, amelyen először láthattuk a park legújabb lakóit. A népes állatcsalád ugyanis új tagokkal bővült: apró kapibara bébik született nemrég az állatkertben. A vízidisznók pedig a nevükhöz hűen imádnak pancsolni, ezért pár nappal a születésük után már egyből a medencében lubickoltak.

Kapibara bébik születtek a Debreceni Állatkertben
Kapibara bébik születtek a Debreceni Állatkertben
Forrás: The Image Bank RF

A kapibara bébik fürdésénél ma már nem fogsz cukibbat látni

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a dél-amerikai származású kapibarák. A világ legnagyobb rágcsálói ugyanis rendkívül különleges állatok. A vízi- vagy úszódisznónak is nevezett kapibara imádja a vízpartokat és a mellső lábain 4, a hátsókon 3 lábujja van. Annak ellenére, hogy egy nagyméretű tengeri malacra hasonlít a legjobban, a kapibara kiváló úszó, köszönhetően a lábujjai között található úszóhártyáknak. Akár 130 centisre is megnőhetnek, a súlyuk pedig 35 és 66 kilogramm között mozog. Azonban jegyeztek már fel 91 kilós nőstény kapibarát is. A hangjuk is különleges: képesek füttyentésre, röfögésre, sőt még ugatásra is. Ez az állatfaj az elmúlt években – köszönhetően a közösségi médiának – videók millióiban szerepel, és rengeteg ember imádja őket. Nem véletlen, hogy a Debreceni Állatkert is büszkén jelentette be, hogy nemrég újabb kapibara bébik születtek az intézményükben:

„Újabb kis lábak kopognak a Dél-Amerika kifutóban! Nagy örömmel jelentjük, hogy állatkertünkben kapibara kölykök születtek! A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában"  – olvasható az állatpark bejegyzésében.

A kölykökről készült felvételt itt tudod megtekinteni:

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