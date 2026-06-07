Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 8-14.: a Kosra megnyílás, a Mérlegre tűzoltás vár

A héten türelemmel és őszinte érdeklődéssel kell közeledned a párodhoz, ha nem szeretnéd, hogy megmérgezze a kapcsolatotokat egy vita. A kozmosz üzenete szerint sorsdöntő lehet ez a hét: vagy megerősödik a szerelmetek, vagy kútba kerül, minden a hozzáállásodon múlik. Ha pedig szingli vagy, akkor most jött el a te időd, ugyanis váratlan találkozásokat ígérnek a csillagok! Mutatjuk, hogy milyen tanácsokkal lát el téged a heti szerelmi horoszkóp!

A heti szerelmi horoszkóp üzenetét tolmácsoljuk neked

Forrás: 123rf.com

Heti szerelmi horoszkóp 2026. június 8-14.

KOS:

Az őszinteséghez hozzátartozik az is, hogy felvállaljátok az érzéseiteket. Ráadásul kölcsönösen. Ezt erősíti a Vénusz és a Jupiter találkozása a Rákban. Ezek után a szerdai Merkúr-Szaturnusz diszharmonikus fényszög egész héten át azt teszteli, hogy családi nézeteltérés közétek tud-e férkőzni.

BIKA:

A párod attól tart, hogy miatta vagy feszült. Meg kell nyugtatnod, hogy erről szó sincs. Találjatok ki olyan programot, ami rólatok szól, és nem másokról! Ezen a héten fontos információk jönnek, amelyek csak akkor találnak meg, ha nyitott füllel és szemmel jársz. Ha megosztod ezeket a pároddal, ő is hozzá tud tenni.

IKREK:

Számíts rá, hogy párod egyes kérdéseivel leforrázza a lelkesedésedet! Mielőtt kiakadnál, szólj neki, hogy a támogatására és nem a kritikájára van szükséged! Persze a támogatást ő is jogosan várja el...

RÁK:

Hétfőn feszült lehetsz. A párod nem érti, hogy mi a bajod, hogy csak panaszkodsz. Ebből vita lesz, ha nem vigyázol. Ám kedden Vénusz, a kis-, és Jupiter, a nagy szerencse bolygója együttáll a Rákban. A szerencsédet is szívesen megosztod pároddal. Igaz?

OROSZLÁN:

Hétfőn valakivel kellene találkoznod, vagy egyeztetned. Ezt a párod ferde szemmel nézi. Féltékenykedni kezd, ha nem mész elébe a dolognak. Megoldás lehet, ha keddtől csak rá figyelsz.

SZŰZ:

Egyezzetek meg, hogy mikor hazaérsz, hagy neked a másik egy fél órát félrevonulni. Csak így tudsz elfogadható stílusban együttműködni vele, mert nagyon sűrű ez a hét. Utána viszont hagyd magad mögött a munkahelyi gondokat, és fókuszálj rá!