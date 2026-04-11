Ne keresd tovább a válás okait: mutatjuk, mi jelenti a legnagyobb kockázatot

A fiatal házasok a mézesheteket követően szinte kényszeresen odafigyelnek arra, hogy minden tökéletesen működjön a kapcsolatukban. Ezt nyilván lehetetlen egy életen keresztül fenntartani, és nem is ajánlott. A házasságok ugyanis a benne élő emberekkel együtt fejlődnek és változnak. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a válás okai között találhatunk egy kevésbé ismert magatartási formát, amely titokban az elejétől kezdve mérgezni fogja a házasságotokat.

A válás okai: kiderült, hogy egy kevésbé ismert magatartási forma hordozza magában a legnagyobb kockázatot

A házasságok hány százaléka végződik válással? A válások száma országonként eltérő, de statisztikai adatok alapján általánosságban a házasságok 30-40 százaléka végződik válással

Ez azt jelenti, hogy minden harmadik házasság válással végződik

A kutatók szerint ez tényező sokkal jobban befolyásolta a házasságokat, mint a jövedelem, az iskolai végzettség vagy a gyerekvállalás

A válás okai közül kimagaslik a barátok iránt érzett ellenszenv

Jól olvastad! Egy friss kutatásból ugyanis kiderült, hogy azok a házasságok, amelyekben feszültség van a feleség barátnői és a férj között, 67%-al gyakrabban érnek véget válással. Meglepő? Ez még mindig semmi. Az is kiderült, hogy ez az ellenkező esetben egyáltalán nem befolyásoló tényező. Magyarán, ha te nem kedveled a férjed barátait, az valószínűleg nem lesz válóok. Hogy derült ez ki? Mutatjuk.

A Journal of Social and Personal Relationships című folyóiratban publikált tanulmány szerzői 16 éven keresztül vizsgáltak 355 friss házaspárt. Az első két évben mindegyik párnak feltették a kérdést, hogy milyen viszonyt ápolnak a partnerük barátaival és barátnőivel. Ott, ahol pozitív volt a baráti kör megítélése, a házasságok 70%-a még 16 év után is stabil maradt. Ott azonban, ahol a férj helytelenítette a felesége baráti kapcsolatait, ez az arány egészen döbbenetesen 50%-ra csökkent.

Nem untatunk nyers matematikával, de ez összefoglalva azt jelenti, hogy azok a férfiak, akik nem kedvelték a feleségük barátnőit, 67%-al nagyobb valószínűséggel váltak el néhány éven belül a feleségüktől. A kutatók szerint ez tényező sokkal jobban befolyásolta a házasságokat, mint a jövedelem, az iskolai végzettség vagy a gyerekvállalás témaköre.