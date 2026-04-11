Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 11., szombat Leó, Szaniszló

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutatás

Ne keresd tovább a válás okait: mutatjuk, mi jelenti a legnagyobb kockázatot

Komáromi Bence
2026.04.11.
Megdöbbentő információk derültek ki egy friss kutatásból. A felmérés egyértelműen rámutatott, hogy mi az a viselkedési forma, ami már önmagában is elegendő ahhoz, hogy halálra ítélje a házasságotokat. Tarts velünk, együtt leleplezzük a válás okai közül az egyik legfurcsábbat!

A fiatal házasok a mézesheteket követően szinte kényszeresen odafigyelnek arra, hogy minden tökéletesen működjön a kapcsolatukban. Ezt nyilván lehetetlen egy életen keresztül fenntartani, és nem is ajánlott. A házasságok ugyanis a benne élő emberekkel együtt fejlődnek és változnak. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a válás okai között találhatunk egy kevésbé ismert magatartási formát, amely titokban az elejétől kezdve mérgezni fogja a házasságotokat.

A házasságok hány százaléka végződik válással?

  • A válások száma országonként eltérő, de statisztikai adatok alapján általánosságban a házasságok 30-40 százaléka végződik válással
  • Ez azt jelenti, hogy minden harmadik házasság válással végződik
  • A válás okai közül kiemelkedik egy olyan indok, amire senki nem gondolna
  • A kutatók szerint ez tényező sokkal jobban befolyásolta a házasságokat, mint a jövedelem, az iskolai végzettség vagy a gyerekvállalás

Most mutatunk neked egy olyan érdekességet, ami óriási hatással lehet arra, hogy a ti házasságotok zátonyra fut-e vagy sem.

A válás okai közül kimagaslik a barátok iránt érzett ellenszenv

Jól olvastad! Egy friss kutatásból ugyanis kiderült, hogy azok a házasságok, amelyekben feszültség van a feleség barátnői és a férj között, 67%-al gyakrabban érnek véget válással. Meglepő? Ez még mindig semmi. Az is kiderült, hogy ez az ellenkező esetben egyáltalán nem befolyásoló tényező. Magyarán, ha te nem kedveled a férjed barátait, az valószínűleg nem lesz válóok. Hogy derült ez ki? Mutatjuk.

A Journal of Social and Personal Relationships című folyóiratban publikált tanulmány szerzői 16 éven keresztül vizsgáltak 355 friss házaspárt. Az első két évben mindegyik párnak feltették a kérdést, hogy milyen viszonyt ápolnak a partnerük barátaival és barátnőivel. Ott, ahol pozitív volt a baráti kör megítélése, a házasságok 70%-a még 16 év után is stabil maradt. Ott azonban, ahol a férj helytelenítette a felesége baráti kapcsolatait, ez az arány egészen döbbenetesen 50%-ra csökkent. 

Nem untatunk nyers matematikával, de ez összefoglalva azt jelenti, hogy azok a férfiak, akik nem kedvelték a feleségük barátnőit, 67%-al nagyobb valószínűséggel váltak el néhány éven belül a feleségüktől. A kutatók szerint ez tényező sokkal jobban befolyásolta a házasságokat, mint a jövedelem, az iskolai végzettség vagy a gyerekvállalás témaköre.

Úgyhogy ha nem akarod, hogy az esküvő után pár évvel a pasid beadja a válókeresetet, vagy a barátnőid lelkén száradjon a szakításotok, akkor minél hamarabb, még a házasságkötés előtt beszéld át velük, hogy milyen viszonyban vannak egymással.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
