Míg a számla el nem választ: egy nő megcsalási szerződést íratott alá a vőlegényével – Videó

Nem lennénk annak a férfinak a helyében, aki élethosszig tartó szerződést írt alá a menyasszonya unszolására. Az említett vőlegény ugyanis beleegyezett, hogy amennyiben valaha életében félrelépne, akkor vállalja, hogy a felesége minden számláját ő fizeti, még a válásuk után is. Mutatjuk, hogy került ilyen helyzetbe a vőlegény, és eláruljuk a megcsalási szerződés részleteit is.

A vőlegénynek alá kellett írnia a megcsalási-szerződés különben elbúcsúzhatott volna az esküvői terveitől

Jogi dokumentum született a megcsalási-szerződésről

Chaylene, a menyasszony több mint 8 millió megtekintést ért el videójával, amelyben elárulta, hogy mire kérte a vőlegényét az esküvőjük előtt.

„Ez már kicsit az őrület új szintje, de megcsináltam! Vagyis nem én csináltam meg, mert a saját akaratából egyezett bele, de a vőlegényem aláírt egy jogi nyilatkozatot, amelyet közjegyző jelenlétében hitelesítettünk. Ez a dokumentum kimondja, hogy a félrelépése esetén minden számlámat ő fizetné élete végéig. Ha megcsalna, akkor hatalmas bajba kerülne. Nem tudom, hogy én vagyok-e a legokosabb menyasszony vagy a legőrültebb" – árulta el nevetve a videójában Chaylene. A felvételt vegyes érzelmekkel fogadták az internetezők, sok hölgy már PDF-másolatot kért a dokumentumról, hogy ők is elkészíthessék saját megcsalási szerződésüket, mások viszont arról írtak, hogy szerintük a bizalom teljes hiányát mutatja, ha a házastársaknak papírokra van szükségük ahhoz, hogy ne csalják meg egymást. A férfi kommentelők nagy része pedig rámutatott, hogy elég érdekes hozzáállás ez a házassághoz, ha csak a férfi írt alá ilyen nyilatkozatot, a menyasszony nem.

A lap tájékoztatása szerint nem ritka a házassági szerződésekben a megcsalási záradék, azonban napjainkban egyre gyakoribb, hogy külön is megfogalmazzanak egyet a felek. Zachary Townsend válóperes ügyvéd elárulta, hogy miért van szükség arra, hogy külön jogi nyilatkozatot kapjon a hűtlenség esete:

„Korábban is szerepeltek hűtlenségi záradékok a szerződésekben, de ezek önmagukban nem mindig érvényesültek. A záradékok nyelvezete és megfogalmazása miatt. Elsőnek ugyanis a sértettnek bizonyítania kell partnere hűtlenségét, ez pedig nehezen kivitelezhető és könnyen támadható a bíróságon. Bizonyos országokban pedig a jogi hatóságok egyáltalán nem foglalkoznak a hűtlenségi záradékkal, mert az állam nem akarja szabályozni az erkölcsöket" – zárta sorait a válóperes ügyvéd.