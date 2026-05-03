2026.05.12.
A biokertben a növényvédelem lényege nem az, hogy utólag próbáljuk megmenteni a beteg növényeket, hanem az, hogy olyan kertet alakítsunk ki, ahol a talaj, a növények és a hasznos élőlények együtt dolgoznak. Krisna-völgy kertésze szerint néhány egyszerű, természetes módszerrel sokat tehetünk azért, hogy a kártevők ne tudjanak elszaporodni.

Egy jól működő biokertben minden mindennel összefügg: a talaj állapota, a növénytársítás, a vetésforgó, a takarónövények és a hasznos rovarok jelenléte együtt határozzák meg, mennyire lesz ellenálló a kert. Ideális esetben a változatos növényállomány és az élő talaj sok problémát eleve megelőz, a valóságban azonban időről időre megjelenhetnek a levéltetvek, a földibolhák, az ormányosbogarak vagy más kártevők. Ilyenkor sem kell felborítani a kert természetes egyensúlyát: Krisna-völgyben olyan módszereket részesítenek előnyben, amelyek a növényeket erősítik, a hasznos élőlényeket támogatják, mégis távol tartják a kártevőket.

Csald be a kertbe a kártevők természetes ellenségeit!

A biokert egyik legfontosabb szabálya, hogy nemcsak a kártevőkre kell figyelni, hanem azokra az élőlényekre is, amelyek segítenek kordában tartani őket. Minél változatosabb a kert, annál nagyobb eséllyel telepednek meg benne ragadozó rovarok, amelyek részt vesznek a természetes szabályozásban.

A levéltetvek ellen például különösen hasznosak a katicabogarak, hiszen ezek természetes ellenségei a levéltetű-kolóniáknak. Érdemes olyan növényeket ültetni, amelyek vonzzák őket, mert így nem egyetlen beavatkozástól várjuk a megoldást, hanem a kert saját élővilágát erősítjük meg.

Ha a levéltetvek mégis megjelennek, több kíméletes módszer is szóba jöhet. Használható káliszappanos lemosás, de fontos, hogy ezt ne közvetlenül szedés előtt alkalmazzuk. A narancsolajos Wetcit a rovarok testfelületét vonja be, a neemolaj pedig szintén bevethető a biokertben. Utóbbinál figyelni kell arra, hogy vízben nem oldódik, ezért emulgeálószer szükséges hozzá, bár ma már vízoldékony készítmények is kaphatók, ilyen például a NeemAzal.

Takard a káposztaféléket rovarhálóval!

Vannak kártevők, amelyek ellen a legegyszerűbb megoldás az, ha fizikailag akadályozzuk meg, hogy elérjék a növényeket. A káposztaféléknél különösen jól működik a rovarháló, amely távol tarthatja a földibolhákat, az ormányosbogarakat, a káposztalepkéket és más rovarokat. Érdemes az ágyások fölé egyszerű támrendszert kialakítani, hogy a háló ne feküdjön rá közvetlenül a növényekre, és a növekedési fázis végéig kényelmesen használható legyen.

Hűvösebb időben a fátyolfólia is segíthet, mert a rovarok mellett a hidegtől is védi a növényeket. Ezzel azonban óvatosan kell bánni: késő tavasszal már túl meleg lehet alatta, ami megterhelheti a növényeket. Ilyenkor a rovarháló praktikusabb választás, mert védelmet ad, de nem fülled be alatta az ágyás.

Erősítsd a növényeket élő talajjal és komposztteával!

A kártevők “rombolásának” mértéke nagyban függ attól, milyen állapotban vannak a növények. Az egészséges, jó erőben lévő tövek ellenállóbbak, ezért a biokertben a talaj gondozása legalább olyan fontos, mint maga a közvetlen védekezés.

Krisna-völgyben a komposzttea az egyik fontos természetes eszköz. Érett, jó minőségű komposztból készült kivonatról van szó, amelyben a tápanyagok mellett hasznos mikroorganizmusok is jelen vannak. A készítéséhez nem elég egyszerűen vízbe áztatni a komposztot: aktív levegőztetésre, vagyis bugyborékoltatásra van szükség, mert oxigénigényes mikrobákat szaporítanak fel benne. A komposzttea elsősorban a bakteriális és gombás betegségek megelőzésében segít, de ezzel együtt a növényállomány általános állapotát is támogatja. Nagyjából kéthetente érdemes kijuttatni a növények felületére permetezéssel.

