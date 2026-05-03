Egy jól működő biokertben minden mindennel összefügg: a talaj állapota, a növénytársítás, a vetésforgó, a takarónövények és a hasznos rovarok jelenléte együtt határozzák meg, mennyire lesz ellenálló a kert. Ideális esetben a változatos növényállomány és az élő talaj sok problémát eleve megelőz, a valóságban azonban időről időre megjelenhetnek a levéltetvek, a földibolhák, az ormányosbogarak vagy más kártevők. Ilyenkor sem kell felborítani a kert természetes egyensúlyát: Krisna-völgyben olyan módszereket részesítenek előnyben, amelyek a növényeket erősítik, a hasznos élőlényeket támogatják, mégis távol tartják a kártevőket.

Csald be a kertbe a kártevők természetes ellenségeit!

A biokert egyik legfontosabb szabálya, hogy nemcsak a kártevőkre kell figyelni, hanem azokra az élőlényekre is, amelyek segítenek kordában tartani őket. Minél változatosabb a kert, annál nagyobb eséllyel telepednek meg benne ragadozó rovarok, amelyek részt vesznek a természetes szabályozásban.

A levéltetvek ellen például különösen hasznosak a katicabogarak, hiszen ezek természetes ellenségei a levéltetű-kolóniáknak. Érdemes olyan növényeket ültetni, amelyek vonzzák őket, mert így nem egyetlen beavatkozástól várjuk a megoldást, hanem a kert saját élővilágát erősítjük meg.

Ha a levéltetvek mégis megjelennek, több kíméletes módszer is szóba jöhet. Használható káliszappanos lemosás, de fontos, hogy ezt ne közvetlenül szedés előtt alkalmazzuk. A narancsolajos Wetcit a rovarok testfelületét vonja be, a neemolaj pedig szintén bevethető a biokertben. Utóbbinál figyelni kell arra, hogy vízben nem oldódik, ezért emulgeálószer szükséges hozzá, bár ma már vízoldékony készítmények is kaphatók, ilyen például a NeemAzal.

Takard a káposztaféléket rovarhálóval!

Vannak kártevők, amelyek ellen a legegyszerűbb megoldás az, ha fizikailag akadályozzuk meg, hogy elérjék a növényeket. A káposztaféléknél különösen jól működik a rovarháló, amely távol tarthatja a földibolhákat, az ormányosbogarakat, a káposztalepkéket és más rovarokat. Érdemes az ágyások fölé egyszerű támrendszert kialakítani, hogy a háló ne feküdjön rá közvetlenül a növényekre, és a növekedési fázis végéig kényelmesen használható legyen.