A csillagok szerint ebben a tavaszi ruhában ellenállhatatlan leszel a férfiak szemében

Horoszkópod most a szín- és az anyagválasztásaidra is hatással lehet, sőt, elérkezettnek látod az időt, hogy feszegesd egy kicsit a határaidat. Meglehet, hogy néhány új tavaszi ruha és outfit formulák is bekerülnek a gardróbodba, amelyeket eddig nem mertél magadra ölteni. Kísérletezz bátran, építsd be csillagjegyed energiáit az öltözködésedbe.

Forrás: Getty Images North America

Egyes jegyek, úgy mint a Kos, a Halak és a Bak ösztönösen a sportosan elegáns irányt képviselik, míg mások – a Skorpiók és az Oroszlánok – inkább a merész, szexi megjelenés felé húznak. A Szüzek köztudottan a minimalista stílusukkal hódítanak, mások pedig a feltűnő darabokkal vonzzák a tekinteteket. Bármit is válassz, a lényeg, hogy önazonosnak érezd magad tavaszi ruháidban is.

12 csillagjegy tavaszi stílusban – Keresd ki a saját outfitedet!

Kos

A Kos nő energikus, magabiztos és nem fél kitűnni a tömegből. Stílusában gyakran jelennek meg sportos, vagány darabok szexis rafinériával. Ebben a tavaszi szettben lesz ellenállhatatlan: piros blézer színben hozzáillő vászon nadrággal, fehér vagy színes sneakerrel, esetleg egy visszafogott fehér crossbodyval.

A sportosan elegáns Kos.

Forrás: Getty Images Europe

Bika

A Bika a kifinomult elegancia híve, aki imádja a minőségi anyagokat. Számára a kényelem és a luxus elválaszthatatlanok. Egy könnyű midi vagy maxi selyemruha kardigánnal és balerinacipővel tökéletes választás lesz.

Kényelem és luxus a Bika csillagjegy ruhatárában.

Forrás: Penske Media

Ikrek

Az Ikrek játékos és változékony, vagyis stílusában is szereti a sokszínűséget. Nem fél keverni a mintákat, mindig valami újat próbál ki. Egy menő buborékszoknya hozzá passzoló bézs topánnal lesz az ideális tavaszi outfitje.

Az Ikrek nem fél keverni a színeket és a mintákat tavaszal sem.

Forrás: Getty Images North America

Rák

A Rák romantikus és érzelmes, ami az öltözködésében is megmutatkozik. Szereti a lágy esésű anyagokat, a csipkét és a finom részleteket. Egy virágmintás vagy egy csipkés ruha egy boleróval – ez a szett lesz a kedvence tavasszal.