Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
tavaszi szezon

A csillagok szerint ebben a tavaszi ruhában ellenállhatatlan leszel a férfiak szemében

Getty Images Europe - Valentina Frugiuele
tavaszi szezon csillagjegy outfit
Jónás Ágnes
2026.05.14.
A tavasz a csillagjegyek stílusát is új inspirációval tölti meg. A bolygóállások most különösen erősen hatnak arra, hogyan öltözködsz és milyen energiát sugárzol – ha kíváncsi vagy, milyen tavaszi ruha mutat ellenállhatatlanul rajtad, itt megtalálod.

Horoszkópod most a szín- és az anyagválasztásaidra is hatással lehet, sőt, elérkezettnek látod az időt, hogy feszegesd egy kicsit a határaidat. Meglehet, hogy néhány új tavaszi ruha és outfit formulák is bekerülnek a gardróbodba, amelyeket eddig nem mertél magadra ölteni. Kísérletezz bátran, építsd be csillagjegyed energiáit az öltözködésedbe.

Tavaszi ruha modellen.
Tavaszi ruha és a csillagjegyek: virágos és sportos outfit formulák is bekerülnek a gardróbodba.
Forrás: Getty Images North America

 

Tavaszi ruha, amiben ellenállhatatlan leszel 

  • Friss színek és könnyed anyagok dominálnak idén tavasszal, neked is muszáj lesz újítanod a kapszulagardróbodon
  • A személyiségedhez illő outfit még vonzóbbá tesz, sőt, kifejezetten randi is lehet kilátásban
  • A csillagjegyed segíthet megtalálni a wow-hatást – mutatjuk, milyen tavaszi szett illik hozzád a legjobban

Egyes jegyek, úgy mint a Kos, a Halak és a Bak ösztönösen a sportosan elegáns irányt képviselik, míg mások – a Skorpiók és az Oroszlánok – inkább a merész, szexi megjelenés felé húznak. A Szüzek köztudottan a minimalista stílusukkal hódítanak, mások pedig a feltűnő darabokkal vonzzák a tekinteteket. Bármit is válassz, a lényeg, hogy önazonosnak érezd magad tavaszi ruháidban is.

12 csillagjegy tavaszi stílusban – Keresd ki a saját outfitedet!

  • Kos 

A Kos nő energikus, magabiztos és nem fél kitűnni a tömegből. Stílusában gyakran jelennek meg sportos, vagány darabok szexis rafinériával. Ebben a tavaszi szettben lesz ellenállhatatlan: piros blézer színben hozzáillő vászon nadrággal, fehér vagy színes sneakerrel, esetleg egy visszafogott fehér crossbodyval.

Tavaszi ruha, Kos
A sportosan elegáns Kos.
Forrás: Getty Images Europe
  • Bika

A Bika a kifinomult elegancia híve, aki imádja a minőségi anyagokat. Számára a kényelem és a luxus elválaszthatatlanok. Egy könnyű midi vagy maxi selyemruha kardigánnal és balerinacipővel tökéletes választás lesz.

Tavaszi ruha modellen, Bika
Kényelem és luxus a Bika csillagjegy ruhatárában. 
Forrás: Penske Media
  • Ikrek

Az Ikrek játékos és változékony, vagyis stílusában is szereti a sokszínűséget. Nem fél keverni a mintákat, mindig valami újat próbál ki. Egy menő buborékszoknya hozzá passzoló bézs topánnal lesz az ideális tavaszi outfitje.

Tavaszi ruha modellen, Ikrek
Az Ikrek nem fél keverni a színeket és a mintákat tavaszal sem.
Forrás: Getty Images North America
  • Rák

A Rák romantikus és érzelmes, ami az öltözködésében is megmutatkozik. Szereti a lágy esésű anyagokat, a csipkét és a finom részleteket. Egy virágmintás vagy egy csipkés ruha egy boleróval – ez a szett lesz a kedvence tavasszal.

Tavaszi ruha modellen, Rák
A Rák tavaszi szettje talpig romantikus.
Forrás: Getty Images Europe
  • Oroszlán

Az Oroszlán imád a középpontban lenni, és ezt a stílusával is hangsúlyozza. Szereti a feltűnő, luxus darabokat és az arany kiegészítőket. Gyakorlatilag Versace reinkarnációja női testben. Egy élénk színű midi ruha statement ékszerekkel lesz a tökéletes választás.

Tavaszi ruha modellen, Oroszlán
Egy jó Versace sosem rossz, különösen ha az Oroszlán viseli.
Forrás: WireImage
  • Szűz

A Szűz a letisztultság megtestesítője. Gótikus és rockeres megjelenést aligha látunk nála. Minimalista stílusát a jól szabott darabok és a semleges színek jellemzik. Egy bézs nadrágkosztüm fehér blúzzal vagy toppal lesz a legjobb tavaszi szettje.

Tavaszi ruha modellen, Szűz
A Szűz a letisztult elegancia híve.
Forrás: Getty Images Europe
  • Mérleg

A Mérleg kifinomult ízléssel rendelkezik, és mindig törekszik az egyensúlyra. Szereti az elegáns, nőies tavaszi ruhákat, tehát egy pliszírozott szoknya blúzzal/crop toppal és magassarkúval lesz az ideális számára.

Tavaszi ruha modellen, Mérleg.
Tavasz ruha és a Mérleg: egy színátmenetes pliszírozott ruha lesz a befutó.
Forrás: Getty Images North America
  • Skorpió

A Skorpió titokzatos és szenvedélyes, ami az öltözködésében is megmutatkozik. Előszeretettel visel sötétebb árnyalatokat és testhezálló fazonokat. Stílusa erőteljes és csábító. Egy piros szupertrendi overall lehet a legütősebb tavaszi megjelenése.

Tavaszi ruha modellen, Skorpió
Tüzes piros a Skorpiónak.
Forrás: Getty Images Europe
  • Nyilas

A Nyilas szabad szellemű és kalandvágyó, stílusa tehát laza és kényelmes. Szereti a természetes anyagokat, és a kényelem nála az egyik fő szempont. Egy maxi ruha farmerdzsekivel lesz a tökéletes outfitje.

Tavaszi ruha modellen, Nyilas
Nyilas? Csak kényelmesen.
Forrás: GC Images
  • Bak

A Bak a klasszikus és időtálló stílust képviseli. Nem követi különösebben a trendeket, inkább az viseli, ami bevált és ami jól áll neki. Egy fehér ingblúz egyenes szárú farmerrel és loaferrel lesz az ideális választása.

Tavaszi ruha modellen, Bak
A Bak a klasszikus ingblúzban sose fog csalódni.
Forrás: Getty Images Europe
  • Vízöntő

A Vízöntő különc és kreatív, aki nem fél megszegni a szabályokat. Stílusa művészi és egyedi, a színeket sem fél keverni egyazon szetten belül. Egy asszimmetrikus tavaszi ruha platformos cipővel – ebben érzi magát önazonosan.

Tavaszi ruha modellen, Vízöntő
A Vízöntő tavaszi szettje.
Forrás: Getty Images North America
  • Halak

A Halak álmodozó és művészi lélek, éppen ezért szereti a könnyed anyagokat és a víz ihlette színeket. Egy könnyed, pasztell maxi ruha balerinacipővel? Naná!

Tavaszi ruha modellen, Halak
A Halak a víz ihlette színekkel hódít.
Forrás: Getty Images Europe

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

5 rózsaszín smink, amely a cseresznyefa virágzás hangulatát idézi

A cseresznyefavirág sminkötlet most teljesen megbabonázta a TikTok és az Instagram beautyguruit és mi is imádjuk. Nézd meg, hogyan készíthető el a rózsaszín smink lépésről lépésre!

5 női ruhadarab, ami sosem megy ki a divatból és amire soha ne sajnáld a pénzt

Ha minőségi alapdarabokat válogatsz össze, azzal egyrészt rengeteg időt spórolsz meg, másrészt magabiztosságot is vásárolsz.

Redők a szoknyádon, nem pedig az arcodon: így viseld az évszázad kedvencét, a pliszírozott szoknyát

A pliszírozott szoknyák az utóbbi években kiléptek az ünnepélyes keretek közül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu