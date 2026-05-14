A csillagok szerint ebben a tavaszi ruhában ellenállhatatlan leszel a férfiak szemében

Horoszkópod most a szín- és az anyagválasztásaidra is hatással lehet, sőt, elérkezettnek látod az időt, hogy feszegesd egy kicsit a határaidat. Meglehet, hogy néhány új tavaszi ruha és outfit formulák is bekerülnek a gardróbodba, amelyeket eddig nem mertél magadra ölteni. Kísérletezz bátran, építsd be csillagjegyed energiáit az öltözködésedbe.
Tavaszi ruha, amiben ellenállhatatlan leszel
- Friss színek és könnyed anyagok dominálnak idén tavasszal, neked is muszáj lesz újítanod a kapszulagardróbodon
- A személyiségedhez illő outfit még vonzóbbá tesz, sőt, kifejezetten randi is lehet kilátásban
- A csillagjegyed segíthet megtalálni a wow-hatást – mutatjuk, milyen tavaszi szett illik hozzád a legjobban
Egyes jegyek, úgy mint a Kos, a Halak és a Bak ösztönösen a sportosan elegáns irányt képviselik, míg mások – a Skorpiók és az Oroszlánok – inkább a merész, szexi megjelenés felé húznak. A Szüzek köztudottan a minimalista stílusukkal hódítanak, mások pedig a feltűnő darabokkal vonzzák a tekinteteket. Bármit is válassz, a lényeg, hogy önazonosnak érezd magad tavaszi ruháidban is.
12 csillagjegy tavaszi stílusban – Keresd ki a saját outfitedet!
- Kos
A Kos nő energikus, magabiztos és nem fél kitűnni a tömegből. Stílusában gyakran jelennek meg sportos, vagány darabok szexis rafinériával. Ebben a tavaszi szettben lesz ellenállhatatlan: piros blézer színben hozzáillő vászon nadrággal, fehér vagy színes sneakerrel, esetleg egy visszafogott fehér crossbodyval.
- Bika
A Bika a kifinomult elegancia híve, aki imádja a minőségi anyagokat. Számára a kényelem és a luxus elválaszthatatlanok. Egy könnyű midi vagy maxi selyemruha kardigánnal és balerinacipővel tökéletes választás lesz.
- Ikrek
Az Ikrek játékos és változékony, vagyis stílusában is szereti a sokszínűséget. Nem fél keverni a mintákat, mindig valami újat próbál ki. Egy menő buborékszoknya hozzá passzoló bézs topánnal lesz az ideális tavaszi outfitje.
- Rák
A Rák romantikus és érzelmes, ami az öltözködésében is megmutatkozik. Szereti a lágy esésű anyagokat, a csipkét és a finom részleteket. Egy virágmintás vagy egy csipkés ruha egy boleróval – ez a szett lesz a kedvence tavasszal.
- Oroszlán
Az Oroszlán imád a középpontban lenni, és ezt a stílusával is hangsúlyozza. Szereti a feltűnő, luxus darabokat és az arany kiegészítőket. Gyakorlatilag Versace reinkarnációja női testben. Egy élénk színű midi ruha statement ékszerekkel lesz a tökéletes választás.
- Szűz
A Szűz a letisztultság megtestesítője. Gótikus és rockeres megjelenést aligha látunk nála. Minimalista stílusát a jól szabott darabok és a semleges színek jellemzik. Egy bézs nadrágkosztüm fehér blúzzal vagy toppal lesz a legjobb tavaszi szettje.
- Mérleg
A Mérleg kifinomult ízléssel rendelkezik, és mindig törekszik az egyensúlyra. Szereti az elegáns, nőies tavaszi ruhákat, tehát egy pliszírozott szoknya blúzzal/crop toppal és magassarkúval lesz az ideális számára.
- Skorpió
A Skorpió titokzatos és szenvedélyes, ami az öltözködésében is megmutatkozik. Előszeretettel visel sötétebb árnyalatokat és testhezálló fazonokat. Stílusa erőteljes és csábító. Egy piros szupertrendi overall lehet a legütősebb tavaszi megjelenése.
- Nyilas
A Nyilas szabad szellemű és kalandvágyó, stílusa tehát laza és kényelmes. Szereti a természetes anyagokat, és a kényelem nála az egyik fő szempont. Egy maxi ruha farmerdzsekivel lesz a tökéletes outfitje.
- Bak
A Bak a klasszikus és időtálló stílust képviseli. Nem követi különösebben a trendeket, inkább az viseli, ami bevált és ami jól áll neki. Egy fehér ingblúz egyenes szárú farmerrel és loaferrel lesz az ideális választása.
- Vízöntő
A Vízöntő különc és kreatív, aki nem fél megszegni a szabályokat. Stílusa művészi és egyedi, a színeket sem fél keverni egyazon szetten belül. Egy asszimmetrikus tavaszi ruha platformos cipővel – ebben érzi magát önazonosan.
- Halak
A Halak álmodozó és művészi lélek, éppen ezért szereti a könnyed anyagokat és a víz ihlette színeket. Egy könnyed, pasztell maxi ruha balerinacipővel? Naná!
