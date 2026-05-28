A natúr- és bio testápolód a legjobb testépítőd

A bőrünk érdekében, egyszerűen
Annyi teendőnk akad a hétköznapjainkban, és annyi minden köti le a figyelmünket, hogy sokszor elfelejtünk magunkkal foglalkozni. A sebtében elköltött étkezések, a folyamatos rohanás, vagy akár a testápolási rutin hiánya bizony benyújtják a számlájukat előbb vagy utóbb. Ha szeretnénk harmóniát hozni az életünkbe és kiegyensúlyozottan érni el a céljainkat, időnként szükségünk van a meglassulásra. Testünk és lelkünk egyaránt igényli az odafigyelést és a gondoskodást, fokozottan ügyelnünk kell arra, milyen módokon igyekszünk megőrizni az egészségünket. Időnként a zuhanyzás előtt a testfelületet is érdemes peelingezni kéthetente-havonta: Tropical body peeling.
A bőr hidratálása is sokkal nagyobb figyelmet érdemel, hiszen ha a bőrünk jól van és megkapja a megfelelő táplálást, mi is sokkal jobban érezzük magunkat.
Egy kis szelet énidő
Ha bele tudunk szeretni egy kozmetikumba, szinte már alig várjuk minden nap, hogy végre használhassuk. Az illata, a textúrája, a frissítő hatása rengeteget dobhat a hangulatunkon. Egy igazán szívünkhöz nőtt természetes testápoló használata nem csak egy elkapkodott mozdulatsort jelent, hanem egy fontos rituálévá válhat számunkra. A „kencézés“, a testápolási rutin szeretetteljes formája igazi mindfulness gyakorlattá is alakulhat. Hiszen gondosan fel kell vinnünk a teljes bőrfelületünkre a krémet, amelynek az illata és a tapintása a jelenbe hoz minket.
Tipp: Testápolási rutinunk egyik mozzanatát se siessük el. Szenteljük ezt a pár percet csak saját magunknak, ne foglalkozzunk semmi mással. Ha kedvünk tartja, mielőtt belevágnánk a bőrünk hidratálásába, gyújtsunk meg egy gyertyát és egy füstölőt is, teremtsünk olyan hangulatot, amely igazán elmélyültté és relaxálttá tud tenni bennünket. Simítsuk végig szeretettel a bőrünket, és éljük át, hogy a lehető legtáplálóbb anyagokat fogjuk neki megadni. Majd lélegezzük be a kedvenc bio termékünk fenséges illatát, és vigyük fel a kívánt felületre. Így a testápoló használata igazán nagy örömet és nyugalmat fog számunkra okozni.
Nézzük meg, melyek azok a krémek, amelyekért a Biolánál mindannyian odáig vagyunk:
A Bio hárs kéz- és testápoló balzsam komplex bőrápoló, amely a bőrregenerációt támogató növényi kivonatokat és bőrtápláló olajokat is tartalmaz. Az A-, E-, B3-vitaminokat, allantoint és a cickafarkfű kivonatát tartalmazza. A hosszantartó hidratált bőrállapotot a lenmag-, hárs- és a csicsóka kivonata támogatja. A perilla, a sárgarépalé és a mandulatej hidrolizátuma a vitaminokkal a fiatalosabb bőrállapot helyreállítását segíti elő, szabadgyökfogó és antioxidáns hatóanyagai által.
Bőrregenerációt támogató növényi kivonatokat és bőrtápláló olajokat tartalmaz a Bio yam bőrfeszesítő testápolónk, mely komplex bőrfeszesítő testápoló, E-vitamint, allantoint és a cickafarkfű kivonatát tartalmazza. A hosszantartó hidratált és feszesebb bőrállapotot a lenmag-, zab-, görögszéna csíra kivonata és a mandulatej hidrolizátuma támogatja. A napraforgó csíra-, a sárgarépalé, a kurkuma kivonatával a fiatalosan feszesebb bőrállapot helyreállítását segíti elő, szabadgyökfogó és antioxidáns hatóanyagaik által.
A Bio búzavirág & yam bőrfeszesítő testápoló komplex hidratáló, bőrfeszesítő testápoló, amely a bőrregenerációt támogató növényi kivonatokat és bőrtápláló olajokat tartalmaz. A sárgarépalé, a búzavirág-, kurkuma kivonatával a fiatalosan feszesebb bőrállapot helyreállítását segíti elő, szabadgyökfogó és antioxidáns hatóanyagaik által. A lenmag-, zabmag-, az édesburgonya gumó kivonata, a mandulatej hidrolizátuma és az aloe hatóanyagai támogatják a hosszantartó hidratáltabb és feszesebb bőrállapotot.
A Szőlő flavonoidos testápoló tej bőrtápláló hatóanyagokban gazdag, a bőrregenerációt és a hidratációt támogató testápoló tej. A mandulatej hidrolizátuma a vitaminokkal és a szőlő antioxidáns flavonoidokat tartalmazó kivonatával, valamint a szőlőmagolajjal bársonyosabb és feszesebb bőr kialakulását segíti. Különösen ajánljuk a környezeti ártalmaknak kitett vízhiányos bőrűek részére.
Hidratáló és bőrtápláló hatóanyagokban gazdag, a bőrregenerációt támogató, elbűvölő jázminillatú testápoló balzsamunk a Jázmin hidratáló testápoló balzsam. Mandulatej hidrolizátumával, E-vitaminnal és a sárgabarack antioxidánsait tartalmazó hatóanyagaival készül. A shea vaj, szilvamag-, pórsáfrányolaj, valamint a kivi gyümölcsvíz , a lenmag- és az aloe hatóanyagai a bársonyosabb és feszesebb bőr kialakulását támogatják.
Ápol és fiatalít: a Görögszéna-birs rejuvenáló testápoló a testápolási rutinunk természetes élharcosa, amely a bőr hidratálásán túl rejuvenáló hatással is bír. Nemcsak nyomelemekben, de anti-ageing hatóanyagokban és vitaminokban is gazdag, amelyekkel hozzájárul a bőr fiatalságának megőrzéséhez. A bársonyos és feszes bőrfelület kialakulását is segíti, ráadásul minden bőrtípusraés az egész testre alkalmazható. Ha a frissítő, üde illatú kozmetikumokat kedveljük, kiváló választás, az értékes olajokkal dúsított testápoló használata igazán kellemes élményt okoz.
Bőrtápláló, bőrselymesítő, könnyen felszívódó testápoló olaj a Mimóza age control testápoló olaj . A bőr regenerációját támogató esszenciális zsírsavakban és lipidekben gazdag olajokat, E-vitamint és antioxidáns gyógynövények kivonatát tartalmazza. Még a „legszárazabb érett” bőrre is jól bevált, ha a zuhanyozás-törölközés után rögtön felvisszük vékony rétegben a testfelületre!