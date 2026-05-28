Érkezik a kék hold, és kozmikus energiákat szabadít fel − Ez a 4 csillagjegy különösen megérzi majd

2026 májusa minden korábbinál intenzívebb lesz, mivel az év egyik legerősebb újholdját dupla telihold is kiegészíti. A május 31-én érkező kék hold igazán különleges jelenség, hisz mágikus energiákat szabadít fel, mindemellett tiszta időben még szép látványt is nyújt. Mégis, mit jelent ez asztrológiai szempontból és mire készüljenek a csillagjegyek? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Mit jelent a kék hold?

A kifejezés hallatán joggal feltételezhetjük, hogy maga az égitest fog az ég színében tündökölni, ám mindenkit le kell lomboznunk: a kék hold jelentésenem az égitest színében gyökerezik. Ha egy évszakon belül négy telihold van, azok közül a harmadikat szokás kék holdnak nevezni, legalábbis az egyik definíció szerint. Egy másik meghatározás szerint ha egy hónapon belül kétszer van holdtölte, az jelöli a ritka jelenséget.

Ez úgy lehetséges, hogy két holdtölte között 29,5 nap szokott eltelni, így ha az első a hónap elejére esik, a második is ugyanazon naptári hóban esik meg.

Érdekesség, hogy a kék hold nem az indián hagyományban gyökerezik, ellentétben a legtöbb teliholddal, hanem történelmi eredete van. A kék hold kifejezés először egy 1528-as szatírában tűnt fel, ami valójában a közép-angol belewe (kék), illetve a belǽwan (elárulni) szavak összekeveréséből fakadt. Egy 1816-os forrás egy vulkánkitörés miatt kék színű teliholdról tesz említést, ami megerősítette a szókapcsolat használatát. Asztrológiai értelemben először 1937-ben használták a kék hold lexémát.

Mikor lesz kék hold 2026-ban? Május 31-én magyar idő szerint 10:45 körül kel fel a Nyilas telihold, immár másodjára a hónapban. Érdemes készenlétben tartani a kristályokat, gyertyákat és a holdvizet, mert extra kozmikus energiával egyengeti életünket. Érdekesség, hogy ez a telihold egyben mikrohold lesz, mivel a szokásosnál is messzebb lesz a föld pályájától.

Milyen mágikus jelentéssel bír a második telihold májusban?

A kék hold 2026 májusában a Nyilas állatövi jegyben kel fel, mely nem hagy nyugtot a csillagjegyeknek. Mivel ez a hónap második teliholdja, energiája jóval erősebbnek érződhet a korábbinál, mely kozmikus ajándékot érdemes a vitorlánkba fogni.

Első sorban lezárást, érzelmi megtisztulást hoz számunkra a kék hold, melyet különösen az Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak jegyek fognak intenzívnek érezni. A tűzjegyeknek jószerivel felkorbácsolja motivációját, a földjegyeket felfedezésre sarkallja, míg a vízjegyek még a szokásosnál is mélyebb lelki utazáson mennek keresztül.

Olyan lesz, mintha egy érzelmi hullámvasútra váltottunk volna jegyet, ami a mélyreható átalakulás egyik csalhatatlan jele. A Nyilas ereje felkelti a szabadságvágyat, igazságérzetet, ami csak tovább bonyolítja a képletet. Vigyázni kell, mert ebben a felfokozott érzelmi állapotban könnyen merülhetnek fel viták és súrlódások, amit önuralommal tompíthatunk. Előnye viszont, hogy minden árnyalatnyi változást észreveszünk, ami más emberek viselkedésében tapasztalható.