Érkezik a kék hold, és kozmikus energiákat szabadít fel − Ez a 4 csillagjegy különösen megérzi majd

2026 májusa minden korábbinál intenzívebb lesz, mivel az év egyik legerősebb újholdját dupla telihold is kiegészíti. A május 31-én érkező kék hold igazán különleges jelenség, hisz mágikus energiákat szabadít fel, mindemellett tiszta időben még szép látványt is nyújt. Mégis, mit jelent ez asztrológiai szempontból és mire készüljenek a csillagjegyek? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Kék Hold 2026-ban
- A májusi második telihold lesz a kék hold.
- A kék hold jelentése naptárilag, nem vizuálisan értelmezendő.
- Asztrológiai szempontból is érdemes figyelni a Nyilas teliholdra.
Mit jelent a kék hold?
A kifejezés hallatán joggal feltételezhetjük, hogy maga az égitest fog az ég színében tündökölni, ám mindenkit le kell lomboznunk: a kék hold jelentésenem az égitest színében gyökerezik. Ha egy évszakon belül négy telihold van, azok közül a harmadikat szokás kék holdnak nevezni, legalábbis az egyik definíció szerint. Egy másik meghatározás szerint ha egy hónapon belül kétszer van holdtölte, az jelöli a ritka jelenséget.
Ez úgy lehetséges, hogy két holdtölte között 29,5 nap szokott eltelni, így ha az első a hónap elejére esik, a második is ugyanazon naptári hóban esik meg.
Érdekesség, hogy a kék hold nem az indián hagyományban gyökerezik, ellentétben a legtöbb teliholddal, hanem történelmi eredete van. A kék hold kifejezés először egy 1528-as szatírában tűnt fel, ami valójában a közép-angol belewe (kék), illetve a belǽwan (elárulni) szavak összekeveréséből fakadt. Egy 1816-os forrás egy vulkánkitörés miatt kék színű teliholdról tesz említést, ami megerősítette a szókapcsolat használatát. Asztrológiai értelemben először 1937-ben használták a kék hold lexémát.
Mikor lesz kék hold 2026-ban?
Május 31-én magyar idő szerint 10:45 körül kel fel a Nyilas telihold, immár másodjára a hónapban. Érdemes készenlétben tartani a kristályokat, gyertyákat és a holdvizet, mert extra kozmikus energiával egyengeti életünket. Érdekesség, hogy ez a telihold egyben mikrohold lesz, mivel a szokásosnál is messzebb lesz a föld pályájától.
Milyen mágikus jelentéssel bír a második telihold májusban?
A kék hold 2026 májusában a Nyilas állatövi jegyben kel fel, mely nem hagy nyugtot a csillagjegyeknek. Mivel ez a hónap második teliholdja, energiája jóval erősebbnek érződhet a korábbinál, mely kozmikus ajándékot érdemes a vitorlánkba fogni.
Első sorban lezárást, érzelmi megtisztulást hoz számunkra a kék hold, melyet különösen az Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak jegyek fognak intenzívnek érezni. A tűzjegyeknek jószerivel felkorbácsolja motivációját, a földjegyeket felfedezésre sarkallja, míg a vízjegyek még a szokásosnál is mélyebb lelki utazáson mennek keresztül.
Olyan lesz, mintha egy érzelmi hullámvasútra váltottunk volna jegyet, ami a mélyreható átalakulás egyik csalhatatlan jele. A Nyilas ereje felkelti a szabadságvágyat, igazságérzetet, ami csak tovább bonyolítja a képletet. Vigyázni kell, mert ebben a felfokozott érzelmi állapotban könnyen merülhetnek fel viták és súrlódások, amit önuralommal tompíthatunk. Előnye viszont, hogy minden árnyalatnyi változást észreveszünk, ami más emberek viselkedésében tapasztalható.
Felszínre kerülnek az eltemetett érzelmek, lezáratlan ügyek, melyek végére most vasárnap vége pont kerülhet. Új mintázatokat ismerhetünk fel, mások korlátozó szokásaikat engedik el, így komoly önismereti leckékkel is kecsegtet a kék hold napja.
Mit hoz számunkra a kék hold mágiája?
Mivel a kék hold csak pár évente tűnik fel, ha megérkezik, ne késlekedjünk cselekedni. Elengedés, nagy felismerések, újrakezdés, régi konfliktusok tisztázása, nagy igazságok felfedezése lehet a jussunk, ha képesek leszünk a megfelelő pillanatban cselekedni. Legyünk hát felkészültek május 31-én.
Szemezgess további cikkeinkből: