Kanye West felesége csupán egy madzagot viselt: még az eddigieknél is botrányosabb "szettet" villantott

A 31 éves dizájner hölgy melltartó nélkül viselt egy apró fekete bőr csőtopot, amely alig takarta a kebleit. Bianca Censori hozzá egy szintén „diszkrét” szűk, csillogó és átlátszó harisnyát választott, az outfitet pedig tűsarkúval egészítette ki. Mit lehet erre mondani? Ilyen egy igazi költséghatékony, légáteresztő szett.
- Bianca Censori ismét bebizonyította, hogy számára a „kevesebb több”.
- A sztárpár továbbra is gondoskodik arról, hogy felkeltsék a média figyelmét.
Bianca Censori férje, Kanye West ehhez képest túlöltözött
A ma már Ye néven fellépő rapper fekete bőrdzsekit, fehér pólót, sötétbarna bőrnadrágot és bézs, velúrbőr bakancsot viselt. A pár láthatóan jó hangulatban volt, kézen fogva érkeztek a klubhoz. Lapozz tovább az Insta-bejegyzésben, hogy párja szettjét is megnézhesd!
A Bianca Censoriról készült fotókon semmi nem sugallja azt, hogy a hölgy kínosan érezte volna magát, vagy hogy – ahogy azt anno a meztelen villantásai kapcsán állították – férje kényszerítette volna arra, hogy hiányos öltözékben parádézzon. Ő egész egyszerűen ilyen, méghozzá magától, és nagy valószínűséggel a saját akaratából lép ki az utcára abban, amiben.
A botrányos sztárpár körül egyébként az elmúlt hónapokban is pezsgett az élet
Kanye Westet nemrég kitiltották az Egyesült Királyságból antiszemita kijelentései, illetve a Heil Hitler című dalának megjelenése miatt kialakult botrány következtében, ráadásul a brit hatóságok elutasították londoni beutazási kérelmét.
Az indoklás: West jelenléte „nem szolgálná a közjót.”
West (aki 2025-ben nyilvánosan beismerte, hogy vérfertőző kapcsolatban állt unokatestvérével) azóta nyilvánosan bocsánatot kért, pontosabban azt állította, hogy egy 2002-es autóbaleset során elszenvedett traumás agysérülés is hozzájárult viselkedéséhez. Közösségi oldalán azt írta, szeretné tettekkel bizonyítani a változást, és reméli, idővel sikerül jóvátennie a történteket.
