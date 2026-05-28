Ha ilyen hangokat hallasz az otthonodban éjszaka, azonnal cselekedj!

Az éjjeli neszek mögött gyakran egy ravasz betolakodó áll. A pusztító kártevő jelenléte sokszor csak akkor derül ki, amikor már jelentős sérüléseket okozott a szigetelésben, a vezetékekben és a tetőszerkezetben. Ezért fontos a korai felismerés, vedd komolyan az éjszakai zajokat!

Elsőre nagyon cuki a nyest, de el nem tudod képzelni, mekkora bajt okozhat a veszélyes kártevő.

Az éjszakai zajok a padláson gyakran nyest jelenlétére utalnak.

A nyestek komoly károkat okoznak a szigetelésben, a vezetékekben és a tetőben.

Megelőzéssel és réslezárással csökkenthető a kártevő bejutásának esélye.

Rejtőzködő betolakodó a tetőtérben: a kártevő nyestek veszélyei

Sokan csak legyintenek, amikor éjjel furcsa kaparászás, dobogás vagy rohangálás hallatszik a fejük felett a padlásról. „Biztos a szél…” – mondják. „Talán egy macska…” próbálják megnyugtatni magukat. Pedig a valóság gyakran sokkal ijesztőbb. Ilyenkor sokszor egy hívatlan, éjszakai lakótárs rendezkedik épp be a házba, aki nemcsak, hogy nem fizet bérleti díjat, de szó szerint szét is bontja az otthonodat.

Ez a rejtélyes betolakodó nem más, mint a nyest. Egy apró, fürge, rendkívül ravasz menyétféle, amely első ránézésre akár aranyosnak is tűnhet… de a valóságban valóságos pusztítógép. A szakértők szerint ezek az állatok akár 3 méteres ugrásra is képesek, és olyan helyekre is bejutnak, ahova úgy hisszük, hogy lehetetlen. A legkisebb repedés, egy laza cserép vagy egy elhanyagolt tetőszegély? Számukra ez olyan, mint egy nyitott ajtó a luxuslakásba. És ha egyszer bejutnak… nincs kegyelem.

Amikor a padlás háborús zónává válik

A nyestek különösen a párzási időszakban válnak kontrollálhatatlanná, ami márciustól egészen augusztusig tart. Ilyenkor a hímek agresszíven viselkednek, riválisaikat nem tűrik meg, és szó szerint mindent lerombolnak, amit vetélytársukhoz kötnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

szétmarják és szétrágják a szigetelést,

elpusztítják a kábeleket, akár tűzveszélyt is okozva,

megbontják a tetőszerkezet védelmét,

összepiszkítják, és élhetetlenné teszik a padlást.

És nem állnak meg a háznál. Egyre gyakrabban jelennek meg autókban is, ahol a motorháztető alatt okoznak komoly, több százezres, sőt milliós károkat.