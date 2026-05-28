Kiderült, melyik vércsoportú emberek élnek a legtovább – Vajon te is a szerencsések közé tartozol?

Tóth Hédi
2026.05.28.
A tudósok megdöbbentő összefüggést találtak. A hosszú életre sokkal nagyobb esélye lehet az egyik vércsoportba tartozóknak, mint bárki másnak.

Évtizedekig azt hittük, hogy a hosszú élet csak életmód kérdése. Most azonban sokkoló fordulatot vettek a kutatások: egy rendkívül ritka vércsoportba tartozók mintha előnyből indulnának. A tudósok szerint náluk az öregedés lassabb lehet, és a szervezetük meglepően ellenállóbb. 

A hosszú élet titka részben a vércsoportunkban is rejtőzhet a kutatók szerint.
  • A vércsoport az immunrendszer működésére is hatással lehet.
  • Egyes típusoknál kisebb lehet a szívbetegségek kockázata.
  • A hosszú élet titka részben genetikai eredetű is lehet.

A hosszú élet már születésünkkor eldőlhet – Kiderült, mely vércsoport lehet a nyerő

Sokáig azt hittük, hogy a hosszú élet titka kizárólag a mozgásban, az egészséges étkezésben és a stresszmentes életben rejlik. Most azonban a kutatók egy olyan tényezőre mutattak rá, amely már születésünkkor eldől, és egész életünkben velünk marad. 

Egyre több vizsgálat szerint ugyanis a vércsoportunk nemcsak azt befolyásolja, milyen betegségekre lehetünk hajlamosak, hanem azt is, mennyi ideig élhetünk.

A legfrissebb kutatások szerint létezik egy vércsoport, amelynek tulajdonosai statisztikailag tovább élhetnek, fittebbek maradhatnak idősebb korban, és kisebb eséllyel küzdenek súlyos szív- és érrendszeri problémákkal. 

A tudósok szerint a különbség annyira látványos, hogy már a világ vezető kutatóintézetei is külön vizsgálják a jelenséget.
Az elmúlt években több millió ember egészségügyi adatait elemezték. A kutatók azt figyelték, mely vércsoportoknál gyakoribbak a fertőzések, a gyulladásos betegségek, a vérrögképződés vagy éppen a stroke és a szívinfarktus. 

És miközben a kirakós darabjai lassan összeálltak, egy vércsoport újra és újra felbukkant a hosszú életet megélők között.

A Stanford Egyetem kutatói több száz százéves ember adatait is megvizsgálták, és megdöbbentő összefüggést találtak. 

Azok között, akik kiemelkedően magas életkort értek meg, feltűnően sok volt ugyanannak a vércsoportnak a képviselője. 

A szakértők szerint ennek egyik oka lehet, hogy náluk alacsonyabb a vérrögképződés kockázata, kevesebb gyulladásos folyamat indul el a szervezetben, és az immunrendszerük is hatékonyabban reagálhat bizonyos fertőzésekre.
A tudósok azt is megfigyelték, hogy a vércsoport hatással lehet az interferontermelésre, ez az egyik legfontosabb fegyverünk a vírusok ellen. Nem véletlen, hogy egyes emberek szinte soha nem betegek, míg mások minden járványt elkapnak.

És hogy melyik ez a vércsoport? Kik a szerencsések? 

Tádám, dobpergés …
 

A jelenlegi kutatások alapján a nullás vércsoportú emberek élhetnek a legtovább!

A szakértők szerint a 0-s vércsoportúaknál kisebb lehet a stroke, a szívinfarktus és bizonyos krónikus gyulladásos betegségek kialakulásának esélye. Egyes vizsgálatok még azt is felvetették, hogy náluk alacsonyabb lehet az Alzheimer-kór és néhány daganatos betegség kockázata is.
Persze a tudósok gyorsan hozzáteszik: ez nem jelent halhatatlanságot. A nullás vércsoportnak is vannak árnyoldalai. Gyakoribb lehet például bizonyos vérzési rendellenességek kialakulása, és terhesség alatt is felléphetnek speciális kockázatok.
A legfontosabb tanulság mégis az, hogy a vércsoportunk egyfajta genetikai térkép lehet. Megmutathatja, mire kell jobban figyelnünk, milyen betegségek ellen kell tudatosabban védekeznünk, és hogyan őrizhetjük meg tovább az egészségünket.

Akár nullás a vércsoportod, akár nem, egy dolog biztos: a hosszú élet titka továbbra sem csak a génjeinkben rejlik. A mozgás, a helyes táplálkozás, a stressz csökkentése és a rendszeres szűrővizsgálatok még mindig többet számítanak, mint hinnénk. De úgy tűnik, a vérünkben is ott lapulhat néhány meglepő titok…

Nem a koplalás a hosszú élet titka: ezt a 10 dolgot kell betartani

Az orvosok szerint néhány egyszerű életmódbeli változtatás segítségével sokat tehetünk az életminőségünk javításáért és az élettartamunk meghosszabbításáért.

Nem hiszed el, mit javasol a tudós a hosszú életért – És nem, nem a konditermet!

Sokan azt hiszik, hogyha valaki sokáig, egészségesen akar élni, akkor legjobb, ha bérletet vált az edzőterembe. Egy szakértő véleménye alapján azonban merőben másban rejlik a hosszú élet titka.

Kiderült a 100 évesek titka: napi fél bögre ebből az ételből garantálhatja a hosszú életet

Ha azt hitted, a 100 éves korhoz valami egzotikus vagy drága étel segíthet hozzá, tévedtél. Ezt állítja legalábbis egy kék zóna szakértő.

 

