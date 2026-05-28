Kiderült, melyik vércsoportú emberek élnek a legtovább – Vajon te is a szerencsések közé tartozol?

Évtizedekig azt hittük, hogy a hosszú élet csak életmód kérdése. Most azonban sokkoló fordulatot vettek a kutatások: egy rendkívül ritka vércsoportba tartozók mintha előnyből indulnának. A tudósok szerint náluk az öregedés lassabb lehet, és a szervezetük meglepően ellenállóbb.

A hosszú élet már születésünkkor eldőlhet – Kiderült, mely vércsoport lehet a nyerő

Sokáig azt hittük, hogy a hosszú élet titka kizárólag a mozgásban, az egészséges étkezésben és a stresszmentes életben rejlik. Most azonban a kutatók egy olyan tényezőre mutattak rá, amely már születésünkkor eldől, és egész életünkben velünk marad.

Egyre több vizsgálat szerint ugyanis a vércsoportunk nemcsak azt befolyásolja, milyen betegségekre lehetünk hajlamosak, hanem azt is, mennyi ideig élhetünk.

A legfrissebb kutatások szerint létezik egy vércsoport, amelynek tulajdonosai statisztikailag tovább élhetnek, fittebbek maradhatnak idősebb korban, és kisebb eséllyel küzdenek súlyos szív- és érrendszeri problémákkal.

A tudósok szerint a különbség annyira látványos, hogy már a világ vezető kutatóintézetei is külön vizsgálják a jelenséget.

Az elmúlt években több millió ember egészségügyi adatait elemezték. A kutatók azt figyelték, mely vércsoportoknál gyakoribbak a fertőzések, a gyulladásos betegségek, a vérrögképződés vagy éppen a stroke és a szívinfarktus.

És miközben a kirakós darabjai lassan összeálltak, egy vércsoport újra és újra felbukkant a hosszú életet megélők között.

A Stanford Egyetem kutatói több száz százéves ember adatait is megvizsgálták, és megdöbbentő összefüggést találtak.

Azok között, akik kiemelkedően magas életkort értek meg, feltűnően sok volt ugyanannak a vércsoportnak a képviselője.

A szakértők szerint ennek egyik oka lehet, hogy náluk alacsonyabb a vérrögképződés kockázata, kevesebb gyulladásos folyamat indul el a szervezetben, és az immunrendszerük is hatékonyabban reagálhat bizonyos fertőzésekre.

A tudósok azt is megfigyelték, hogy a vércsoport hatással lehet az interferontermelésre, ez az egyik legfontosabb fegyverünk a vírusok ellen. Nem véletlen, hogy egyes emberek szinte soha nem betegek, míg mások minden járványt elkapnak.