Kiderült, melyik vércsoportú emberek élnek a legtovább – Vajon te is a szerencsések közé tartozol?

Évtizedekig azt hittük, hogy a hosszú élet csak életmód kérdése. Most azonban sokkoló fordulatot vettek a kutatások: egy rendkívül ritka vércsoportba tartozók mintha előnyből indulnának. A tudósok szerint náluk az öregedés lassabb lehet, és a szervezetük meglepően ellenállóbb.
- A vércsoport az immunrendszer működésére is hatással lehet.
- Egyes típusoknál kisebb lehet a szívbetegségek kockázata.
- A hosszú élet titka részben genetikai eredetű is lehet.
A hosszú élet már születésünkkor eldőlhet – Kiderült, mely vércsoport lehet a nyerő
Sokáig azt hittük, hogy a hosszú élet titka kizárólag a mozgásban, az egészséges étkezésben és a stresszmentes életben rejlik. Most azonban a kutatók egy olyan tényezőre mutattak rá, amely már születésünkkor eldől, és egész életünkben velünk marad.
Egyre több vizsgálat szerint ugyanis a vércsoportunk nemcsak azt befolyásolja, milyen betegségekre lehetünk hajlamosak, hanem azt is, mennyi ideig élhetünk.
A legfrissebb kutatások szerint létezik egy vércsoport, amelynek tulajdonosai statisztikailag tovább élhetnek, fittebbek maradhatnak idősebb korban, és kisebb eséllyel küzdenek súlyos szív- és érrendszeri problémákkal.
A tudósok szerint a különbség annyira látványos, hogy már a világ vezető kutatóintézetei is külön vizsgálják a jelenséget.
Az elmúlt években több millió ember egészségügyi adatait elemezték. A kutatók azt figyelték, mely vércsoportoknál gyakoribbak a fertőzések, a gyulladásos betegségek, a vérrögképződés vagy éppen a stroke és a szívinfarktus.
És miközben a kirakós darabjai lassan összeálltak, egy vércsoport újra és újra felbukkant a hosszú életet megélők között.
A Stanford Egyetem kutatói több száz százéves ember adatait is megvizsgálták, és megdöbbentő összefüggést találtak.
Azok között, akik kiemelkedően magas életkort értek meg, feltűnően sok volt ugyanannak a vércsoportnak a képviselője.
A szakértők szerint ennek egyik oka lehet, hogy náluk alacsonyabb a vérrögképződés kockázata, kevesebb gyulladásos folyamat indul el a szervezetben, és az immunrendszerük is hatékonyabban reagálhat bizonyos fertőzésekre.
A tudósok azt is megfigyelték, hogy a vércsoport hatással lehet az interferontermelésre, ez az egyik legfontosabb fegyverünk a vírusok ellen. Nem véletlen, hogy egyes emberek szinte soha nem betegek, míg mások minden járványt elkapnak.
És hogy melyik ez a vércsoport? Kik a szerencsések?
Tádám, dobpergés …
A jelenlegi kutatások alapján a nullás vércsoportú emberek élhetnek a legtovább!
A szakértők szerint a 0-s vércsoportúaknál kisebb lehet a stroke, a szívinfarktus és bizonyos krónikus gyulladásos betegségek kialakulásának esélye. Egyes vizsgálatok még azt is felvetették, hogy náluk alacsonyabb lehet az Alzheimer-kór és néhány daganatos betegség kockázata is.
Persze a tudósok gyorsan hozzáteszik: ez nem jelent halhatatlanságot. A nullás vércsoportnak is vannak árnyoldalai. Gyakoribb lehet például bizonyos vérzési rendellenességek kialakulása, és terhesség alatt is felléphetnek speciális kockázatok.
A legfontosabb tanulság mégis az, hogy a vércsoportunk egyfajta genetikai térkép lehet. Megmutathatja, mire kell jobban figyelnünk, milyen betegségek ellen kell tudatosabban védekeznünk, és hogyan őrizhetjük meg tovább az egészségünket.
Akár nullás a vércsoportod, akár nem, egy dolog biztos: a hosszú élet titka továbbra sem csak a génjeinkben rejlik. A mozgás, a helyes táplálkozás, a stressz csökkentése és a rendszeres szűrővizsgálatok még mindig többet számítanak, mint hinnénk. De úgy tűnik, a vérünkben is ott lapulhat néhány meglepő titok…
