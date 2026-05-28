Viccesek, cukik és szexik: így pancsolnak fürdőruhában a brit királyi család tagjai − GALÉRIA

A brit királyi családnak a nyaralásai sem mindennapiak. Míg egyesek inkább a parton élvezik a jó időt, mások a tenger hullámait preferálják a hőségben; egy azonban biztos, mindannyian imádják a víz közelségét.

A királyi család tagjaként Diana hercegné gyakran töltötte az idejét a tengerpart közelségében, messze a paparazzók elől.

A brit monarchia tagjai számtalanszor bizonyították a tengerpart és a nyári sportok iránti szenvedélyüket.

Míg sokszor a skót felföldön töltik a forró hónapokat, máskor privát üdülőhelyekre látogatnak.

Összeállítottuk a királyi család ritka, nyaralós pillanatait.

Így tölti a nyarat a királyi család

Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a brit uralkodóház tagjai még a legmelegebb hónapokban is mereven követik a szigorú udvari etikettet. A protokollok ellenére azonban a történelem során számtalanszor láthattuk már őket teljesen hétköznapi, felszabadult élethelyzetekben is a kamerák előtt.

Míg Diana hercegnéről számtalan nyaralós kép járta be a sajtót, nem ritkán volt férjét, Károly királyt is lefotózták a vízparton.

A fiaik Harry és Vilmos herceg pedig éppúgy feltűntek a parton, mint feleségeik Katalin hercegné és Meghan Markle, vagy unokáik, annak ellenére is, hogy a királyi család tagjai legtöbbször vagy Skóciában, vagy pedig privát üdülőhelyeken töltötték a nyaruk nagyrészét. Mutatunk néhány ikonikus pillanatot arról, hova menekülnek a tűző nap elől, és miként élvezik a hűsítő tengerparti szabadságot a monarchia tagjai.

