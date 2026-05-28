Viccesek, cukik és szexik: így pancsolnak fürdőruhában a brit királyi család tagjai − GALÉRIA

Még a a monarchia tagjai is pontosan tudják, hogyan kell lazítani egy forró nyári napon. Ritkán látott tengerparti pillanataik is arról árulkodnak, hogy a királyi család tagjai is épp úgy élvezik a strandolást, mint bárki más.

A brit királyi családnak a nyaralásai sem mindennapiak. Míg egyesek inkább a parton élvezik a jó időt, mások a tenger hullámait preferálják a hőségben; egy azonban biztos, mindannyian imádják a víz közelségét.

Diana hercegné a királyi család egykori tagja a tengerben úszik, bikiniben.
A királyi család tagjaként Diana hercegné gyakran töltötte az idejét a tengerpart közelségében, messze a paparazzók elől.
  • A brit monarchia tagjai számtalanszor bizonyították a tengerpart és a nyári sportok iránti szenvedélyüket. 
  • Míg sokszor a skót felföldön töltik a forró hónapokat, máskor privát üdülőhelyekre látogatnak.  
  • Összeállítottuk a királyi család ritka, nyaralós pillanatait.

Így tölti a nyarat a királyi család

Sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a brit uralkodóház tagjai még a legmelegebb hónapokban is mereven követik a szigorú udvari etikettet. A protokollok ellenére azonban a történelem során számtalanszor láthattuk már őket teljesen hétköznapi, felszabadult élethelyzetekben is a kamerák előtt. 

Míg Diana hercegnéről számtalan nyaralós kép járta be a sajtót, nem ritkán volt férjét, Károly királyt is lefotózták a vízparton.

A fiaik Harry és Vilmos herceg pedig éppúgy feltűntek a parton, mint feleségeik Katalin hercegné és Meghan Markle, vagy unokáik, annak ellenére is, hogy a királyi család tagjai legtöbbször vagy Skóciában, vagy pedig privát üdülőhelyeken töltötték a nyaruk nagyrészét. Mutatunk néhány ikonikus pillanatot arról, hova menekülnek a tűző nap elől, és miként élvezik a hűsítő tengerparti szabadságot a monarchia tagjai. 

Diana hercegné 1990 augusztusában még Károly herceggel és a kis Vilmossal közösen élvezte a nyári hőséget Mallorcán, ahol a spanyol és a görög uralkodói család tagjaival együtt hajókáztak Juan Carlos király luxusjachtján.
Margit hercegnő imádta a nyarat, 1976-ban, a mesés Mustique-szigeten menekült a forróság elől a hűsítő óceánba.
Harry herceg és Meghan hercegné a 16 napos őszi, hivatalos körútjuk során látogattak el a világhírű sydney-i Bondi Beachre, ahol mezítláb sétáltak a homokban.
Diana, Wales hercegnője és Harry herceg a „Depth Charge” hullámvasúton a Thorpe Park vidámparkban, 1992. április 18-án, Chertseyben.
Károly herceg a Bondi Beachen úszik, miközben ausztráliai hivatalos látogatása során egy kis időt szán a pihenésre.
Anglia északkeleti részén tett kétnapos látogatása során a királynő és az edinburgh-i herceg megtekintette a királynő 60 éves uralkodását ünneplő gyémántjubileumi kiállítást.
A fiatal Vilmos herceg a skóciai St Andrews partjainál, szörfdeszkával a kezében mutatta meg a sportos oldalát, mikor végzős volt a skóciai egyetemen.
György herceg vidáman szaladgál a napsütésben a Maserati Királyi Jótékonysági Póló Kupán a Beaufort Parkban, 2018 júniusában.
Vilmos herceg, Wales hercege röplabdameccsen vesz részt a Levante Intézet játékosaival a Copacabana-parton, brazíliai látogatásának első napján, 2025. november 3-án.
Diana hercegné halála előtti utolsó nyaralása a Francia riviérán, Saint-Troperzban, ahol fiával, Harry herceggel jetsky-zik a tengerben.
Károly walesi herceg és Camilla hercegné Grenada tengerpartján vettek részt egy diplomáciai rendezvényen.
Diana hercegné Károly herceggel és a kis Vilmossal közösen élvezte a nyári hőséget Mallorcán, a spanyol uralkodócsaláddal, Juan Carlos király „Fortuna” nevű jachtján.
