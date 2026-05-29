Napi horoszkóp 2026. május 29.: a retrográd Plútó megőrjíti a Skorpiót, a Nyilas kiváló lehetőségekhez jut

A ma hozott döntések különösen nagy körültekintést és rugalmasságot igényelnek a csillagjegyektől, mivel a hangulat még mindig feszült kissé. Egyesek késztetést éreznek az impulzusvásárlásra, ám az anyagi stabilitás érdekében szabjunk magunknak határokat az asztrológia útmutatása szerint. Mivel a retrográd Plútó mély átalakulást idéz elő, többen ki akarnak törni csigaházukból, és legalább ennyien érzik azt, hogy megőrülnek. A napi horoszkóp tolmácsolja a Kozmosz üzenetét.

Napi horoszkóp 2026. május 29-re.

Forrás: Getty Images

Napi horoszkóp 2026. május 29.:

Ha figyelmesen hallgatunk, és nem reagálunk azonnal, jókora előnyre tehetünk szert, mivel így a másik fél nem ismeri gondolatainkat. Így pedig mindig az optimális pillanatban csaphatunk le.

Kos napi horoszkóp (03.21.–04.20.)

Nagy kontrollra vágysz a világ felett, állandó lépéskényszered pedig plusz stresszt okoz. Megnő a birtoklási vágyad, de mielőtt új dolgokat vásárolnál, jusson eszedbe, hogy a jellemünk, nem pedig anyagi javaink határoznak meg minket. Érzelmeid mélyebbek a szokásosnál, így megnyílsz egy ismerősöd felé.

Bika napi horoszkóp (04.21.–05.20.)

Munkahelyeden rendeződni látszanak a dolgok, azonban légy türelmes, ha mások lassabban haladnak nálad. Egy kellemes élmény hatására előretekintesz, és hasznos terveket szősz a jövődről. A nyugalom lesz ma a fő szövetségesed, ne ülj fel mások provokációjának, szándékosan tesztelik a reakciódat.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.–06.21.)

A Skorpió Hold fénye megvilágítja az apró részleteket, főleg az egészségügy, a jog területén. A sajátod elé fogod helyezni mások érdekeit, az önzetlen gesztus pedig hosszú időre elég tanulsággal szolgál. Esti terveidet egy merőben váratlan meghívás fogja keresztülhúzni, amit megéri elfogadni.

Rák napi horoszkóp (06.22.–07.22.)

Meg fog erősödni az önmagadba vetett hited, hisz egy mai esemény ráébreszt, mire is vagy képes. Egy mély, őszinte beszélgetés révén az érzelmi gyógyulás útjára lépsz. Hiába is próbálnád rejtegetni érzéseidet, mivel a bolygóegyüttállások nyomán a szokásosnál is érzékenyebb vagy.