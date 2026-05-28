Tegyünk-e vécépapírt a nyilvános vécé ülőkéjére? Itt a válasz a megosztó kérdésre

Komáromi Bence
2026.05.28.
Sokan ódzkodnak attól, hogy idegen helyen menjenek el vécére, mert félnek az ülőkén hemzsegő baktériumoktól. Azonban a szükség nagy úr: ha nincs más lehetőség, akkor sokan a nyilvános vécé deszkájára toalettpapírt tesznek, hogy megóvják magukat a kórokozóktól. De ez vajon hatásos? Itt a válasz a kérdésre.

Ha a te fejedben is megfordult már a gondolat, vagy egyenesen használtad is már ezt a taktikát, akkor tarts velünk, ugyanis eláruljuk, hogy megérte-e. Most ugyanis egy mikrobiológus választ adott az örök kérdésre: megóvhatjuk-e magunkat a baktériumoktól, ha toalettpapírt teszünk a nyilvános vécé ülőkéjére.

Az ülőkére tett vécépapír megóv-e minket a nyilvános vécé baktériumaitól? Itt a válasz!
A nyilvános vécé ülőkéjére terített toalettpapír nem teszi higiénikusabbá a helyzetet

Jól olvastad. A szakértők szerint az egészséges bőr sokkal nagyobb védelemmel látja el a szervezetünket, mint bármilyen ülőkére helyezett vécépapír. Ráadásul a nyilvános mosdók nem is olyan veszélyesek, mint azt gondolnánk. A Focus mikrobiológusa, Christian Brandt eloszlatta a tévhiteket az ülőkékkel kapcsolatban:

„Nem olyan fertőzésveszélyesek a nyilvános mosdók, mint az emberek hiszik. Az igaz, hogy az illemhelyiségekben sokáig képesek túlélni a kórokozók és a mikroorganizmusok a meleg és párás levegőnek köszönhetően, azonban ezen semmit sem segít az ülőkékre helyezett papír. Miért? Mert amikor használjuk a mosdót, akkor a baktériumok ugyanúgy terjednek a levegőben és mindenhol megjelenhetnek, a vécépapíron, a földön és a falakon is" – árulta el a szakértő. Mielőtt azonban örökre megátkoznád a nyilvános vécéket, olvass tovább!

A kézmosás fontosabb

„Viszont van egy jó hírem is: a kórokozók nem okoznak kárt a végbélnyílás nyálkahártyájának a bőrünkön keresztül. Ugyanis csak a bőrünk érintkezik a WC-ülőkével. Ott pedig egy bizonyos idő után elpusztulnak. A bőrünk védőgátként működik, a végbélnyílásunkat pedig a záróizom védi. A beleinkben pedig az immunrendszerünk bélmikrobiomja alkalmazkodik a baktériumokkal való harchoz. Továbbá egyetlen vécéhasználat túl rövid érintkezés egy fertőzés összeszedéséhez. Egy egészséges ember csak akkor fertőzödhet meg, ha a kórokozók érintkeznek valamivel, ami a száj nyálkahártyájához kerül. Úgyhogy, ha van rá lehetőségünk, mosunk alaposan kezet,  mosatlan kézzel ne érjünk az arcunkhoz, pláne ne étkezzünk. Ez a legfontosabb" – zárta sorait a szakértő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
