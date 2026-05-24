Ha így kérnek bocsánatot tőled, akkor az nem őszinte megbánást jelent: ezzel buktatják le magukat

A „sajnálom” szó önmagában még nem garancia arra, hogy a másik fél tényleg átgondolta, miben hibázott. A kommunikációban gyakran találkozunk olyan bocsánatkérésekkel, amelyek nem igazán őszinték, hanem inkább egyfajta kötelezőnek gondolt gesztus.

Az őszinte bocsánatkérés kulcsfontosságú, hogy elsimítsunk egy konfliktust.

A „sajnálom” szó önmagában nem mindig jelent valódi megbánást.

Sok bocsánatkérés inkább védekezés vagy felelősséghárítás, mint őszinteség.

Ezek a jelek alapján könnyebb felismerni, mikor nem őszinte egy bocsánatkérés!

Ezek a bocsánatkérések általában nem őszinték

Az alábbi mondatok sokszor inkább eltolják a felelősséget, vagy a te érzéseidet kérdőjelezik meg, nem pedig valódi megbánásról vagy őszinteségről tanúskodnak. Első hallásra elfogadhatónak tűnnek, de ha jobban mögéjük nézel, akkor rájössz, hogy valójában nem őszinte bocsánatkérések.

„Bocsánat, de...”

Ez már nem is tiszta bocsánatkérés, inkább egy védekező visszatámadás. A „de” szó teljesen megfordítja a jelentést, és a felelősség nagy részét visszadobja a másik félre. Ilyenkor a cél nem a helyzet rendezése, hanem a saját szerep csökkentése a konfliktusban. Ezért az ilyen mondat ritkán vezet valódi kibéküléshez.

„Sajnálom, ha megbántottalak”

Ez a mondat feltételes szerkezetet használ, ami már önmagában gyengíti a bocsánatkérést. Nem azt mondja ki, hogy „megbántottalak”, hanem inkább azt sugallja, hogy te sértődtél meg. Ez valójában finoman áthárítja a felelősséget, mert nem a cselekedet kerül középpontba, hanem a te arra adott reakciód. Emiatt sokszor nem valódi megbánásról van szó, hanem inkább egy konfliktus elkerüléséről.

„Sajnálom, hogy te így látod...”

Ez egy felelősséghárító bocsánatkérés, ami nem is igazán őszinte. Ilyenkor nem a viselkedésért kérnek elnézést, hanem a másik érzéseit teszik a probléma forrásává.

„Nem így akartam...”

Ez a típusú bocsánatkérés a szándékot helyezi a következmények elé. Vagyis azt üzeni, hogy mivel nem akart rosszat, a történteknek nem kellene számítaniuk. A probléma viszont az, hogy a másik félnek nem a szándék, hanem maga az „élmény” és a következmény a sértő. Ezért ez a mondat inkább magyarázkodás, mint valódi felelősségvállalás.