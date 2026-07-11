Egy héttel az esküvőjük után, nászút helyett újra ünnepel Taylor Swift és Travis Kelce

Taylor Swift és Travis Kelce alig egy héttel a saját esküvőjük után ismét ünnepi hangulatba került. A friss házasok ezúttal Travis egykori csapattársa, JuJu Smith-Schuster és menyasszonya, Laura Kruk esküvőjén jelentek meg Kaliforniában, ahol minden szem rájuk szegeződött.

Taylor Swift és Travis Kelce

Forrás: Northfoto

Taylor Swift és Travis Kelce újra ünnepel Taylor Swift és Travis Kelce egy héttel saját esküvőjük után újabb lagzira volt hivatalos.

A pár JuJu Smith-Schuster és Laura Kruk esküvőjén vett részt.

Ez volt az első nyilvános megjelenésük a július 3-i esküvőjük óta.

A rajongók azonnal kiszúrták a friss jegygyűrűiket.

A People közölte fotókon Taylor Swift rózsaszín, virágmintás estélyiben érkezett, míg Travis Kelce elegáns sötét öltönyt viselt. A pár kézen fogva érkezett a kaliforniai esküvőre, és feltűnően jókedvűnek tűnt. A rajongók figyelmét azonban nemcsak a megjelenésük, hanem az is felkeltette, hogy mindketten büszkén viselték új karikagyűrűjüket.

A két világsztár július 3-án mondta ki a boldogító igent egy szigorúan zártkörű, sztárokkal teli ceremónián New Yorkban. Sokan arra számítottak, hogy a következő napokat nászúttal töltik majd, ám úgy tűnik, egyelőre a barátok és a család társaságát választották.

A mostani megjelenés azt is jelzi, hogy Taylor Swift és Travis Kelce továbbra sem zárkózik el a nyilvános eseményektől, még akkor sem, ha magánéletük fontos pillanatait igyekeznek diszkréten kezelni.

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