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Egy héttel az esküvőjük után, nászút helyett újra ünnepel Taylor Swift és Travis Kelce

esküvő taylor swift travis kelce laura kruk juju smith - schuster
Simon Péter
2026.07.11.
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Alig egy héttel a saját esküvőjük után ismét ünnepelni indult a sztárpár. Taylor Swift és Travis Kelce ezúttal az NFL-játékos JuJu Smith-Schuster és Laura Kruk esküvőjén jelentek meg.

Taylor Swift és Travis Kelce alig egy héttel a saját esküvőjük után ismét ünnepi hangulatba került. A friss házasok ezúttal Travis egykori csapattársa, JuJu Smith-Schuster és menyasszonya, Laura Kruk esküvőjén jelentek meg Kaliforniában, ahol minden szem rájuk szegeződött.

Taylor Swift és Travis Kelce
Taylor Swift és Travis Kelce
Forrás: Northfoto

Taylor Swift és Travis Kelce újra ünnepel 

  • Taylor Swift és Travis Kelce egy héttel saját esküvőjük után újabb lagzira volt hivatalos.
  • A pár JuJu Smith-Schuster és Laura Kruk esküvőjén vett részt.
  • Ez volt az első nyilvános megjelenésük a július 3-i esküvőjük óta.
  • A rajongók azonnal kiszúrták a friss jegygyűrűiket.

A People közölte fotókon Taylor Swift rózsaszín, virágmintás estélyiben érkezett, míg Travis Kelce elegáns sötét öltönyt viselt. A pár kézen fogva érkezett a kaliforniai esküvőre, és feltűnően jókedvűnek tűnt. A rajongók figyelmét azonban nemcsak a megjelenésük, hanem az is felkeltette, hogy mindketten büszkén viselték új karikagyűrűjüket.

A két világsztár július 3-án mondta ki a boldogító igent egy szigorúan zártkörű, sztárokkal teli ceremónián New Yorkban. Sokan arra számítottak, hogy a következő napokat nászúttal töltik majd, ám úgy tűnik, egyelőre a barátok és a család társaságát választották.

A mostani megjelenés azt is jelzi, hogy Taylor Swift és Travis Kelce továbbra sem zárkózik el a nyilvános eseményektől, még akkor sem, ha magánéletük fontos pillanatait igyekeznek diszkréten kezelni.

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