Személyiségteszt: te milyen TikTok-barátnőtípus vagy?

Te is töprengtél már azon, hogy vajon melyik barátnőtípusba tartozol? A TikTok legújabb trendje szerint a felhasználók különböző állatkategóriákba sorolják saját magukat az alapján, hogyan viselkednek egy kapcsolatban. Te vajon melyik vagy? Fekete macska, golden retriever, róka vagy hörcsög? A következő személyiségtesztből kiderül!
Személyiségteszt: te melyik TikTok-barátnőtípus vagy?
1. Ha besétálsz egy bárba, mit csinálsz?
- A. Megállok oldalt és csendes megfigyelő leszek.
- B. Addig ismeretlen emberekkel próbálok ismerkedni.
- C. Felmérem a terepet, és az általam legérdekesebb emberekhez megyek oda először.
- D. Azonnal elkezdek táncolni.
2. Ha valaki bókol neked, hogyan reagálsz?
- A. Úgy csinálok, mintha nem érdekelne, de közben elpirulok.
- B. Megköszönöm, és elpirulok.
- C. Egyből visszabókolok.
- D. Kinevetem.
3. Mi számodra a legfontosabb egy kapcsolatban?
- A. Mindenki maradjon meg individuális személy.
- B. Tudjunk együtt szórakozni, folyamatosan programokat szervezni.
- C. Mindig tartsuk fent az izgalmat.
- D. Ne vesszünk el a hétköznapokban.
4. Milyen számodra az ideális randi?
- A. Otthon kettesben filmnézés vagy főzés.
- B. Menjünk el egy bárba.
- C. Fedezzünk fel új helyeket.
- D. Próbáljunk ki új hobbikat együtt.
5. Mit teszel, ha valaki bántja a párod?
- A. Nem szólok semmit, pedig annyira szeretnék!
- B. Fixen megvédem.
- C. Kigúnyolom azt, aki beszólt.
- D. Azonnal megvédem a páromat, és még jól be is szólok annak, aki bántotta.
6. Mi jellemez téged?
- A. Titokzatos vagyok, szeretek otthon lenni.
- B. Mindenkivel közvetlen vagyok, örülök az új kapcsolatoknak.
- C. Mindig magamat veszem előre, hiszen csak így lehet
- D. Folyamatosan pörgésre, ingerekre van szükségem.
7. Milyen ital lennél?
- A. Fekete kávé.
- B. Frissen facsart narancslé.
- C. Bármilyen menő koktél.
- D. Energiaital.
8. Milyen szupererőd lenne?
- A. Láthatatlanság.
- B. Egyszerre több helyen is tudjak lenni.
- C. Telekinézis.
- D. Teleportálás.
Eredmények
Ha a legtöbb válaszod A volt, akkor fekete macska barátnőtípus vagy!
Imádod, ha veled foglalkoznak, te azonban mégis szeretsz megmaradni a háttérben és csendes megfigyelőként jelen lenni. Imádod a misztikumokat és szeretnél hosszútávon is titokzatos maradni.
Ha a legtöbb válaszod B volt, akkor golden retriever barátnőtípus vagy!
Te vagy a társaság lelke, aki mindig a középpontban van, mert mindenkivel határtalanul kedves vagy. Imádod a bulikat és a társasági eseményeket. Biztosan fájna a szíved, ha bármit ki kellene hagynod!
Ha a legtöbb válaszod C volt, akkor róka barátnőtípus vagy!
Szereted úgy alakítani a dolgokat, hogy mindig minden neked kedvezzen. Nem maradhatsz alul egy veszekedésben sem és akkor érzed igazán jól magad, ha mindenki veled foglalkozik.
Ha a legtöbb válaszod D volt, akkor hörcsög barátnőtípus vagy!
Szereted a pörgést és emiatt melletted egy percig sem lehet unatkozni. Akkor vagy a legboldogabb, ha mindig történik körülötted valami.