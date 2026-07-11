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Személyiségteszt: te milyen TikTok-barátnőtípus vagy?

Shutterstock - Pavlo Baliukh
fekete macska TikTok személyiségteszt
Gyüre Bernadett
2026.07.11.
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A TikTokon egyre népszerűbb trend az állatokról elnevezett barátnőtípusokba sorolódás, mint amilyen a fekete macska vagy a golden retriever. Eljött az idő, hogy végre kiderítsd, te melyik is vagy! Töltsd ki személyiségtesztünket az eredményért!

Te is töprengtél már azon, hogy vajon melyik barátnőtípusba tartozol? A TikTok legújabb trendje szerint a felhasználók különböző állatkategóriákba sorolják saját magukat az alapján, hogyan viselkednek egy kapcsolatban. Te vajon melyik vagy? Fekete macska, golden retriever, róka vagy hörcsög? A következő személyiségtesztből kiderül!

személyiségteszt TikTok-barátnőtípus
Derítsd ki a személyiségteszt segítségével, hogy milyen TikTok-barátnőtípus vagy!
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt: te melyik TikTok-barátnőtípus vagy?

1. Ha besétálsz egy bárba, mit csinálsz?

  • A. Megállok oldalt és csendes megfigyelő leszek.
  • B. Addig ismeretlen emberekkel próbálok ismerkedni.
  • C. Felmérem a terepet, és az általam legérdekesebb emberekhez megyek oda először.
  • D. Azonnal elkezdek táncolni.

2. Ha valaki bókol neked, hogyan reagálsz?

  • A. Úgy csinálok, mintha nem érdekelne, de közben elpirulok.
  • B. Megköszönöm, és elpirulok.
  • C. Egyből visszabókolok.
  • D. Kinevetem.

3. Mi számodra a legfontosabb egy kapcsolatban?

  • A. Mindenki maradjon meg individuális személy.
  • B. Tudjunk együtt szórakozni, folyamatosan programokat szervezni.
  • C. Mindig tartsuk fent az izgalmat.
  • D. Ne vesszünk el a hétköznapokban.

4. Milyen számodra az ideális randi?

  • A. Otthon kettesben filmnézés vagy főzés.
  • B. Menjünk el egy bárba.
  • C. Fedezzünk fel új helyeket.
  • D. Próbáljunk ki új hobbikat együtt.

5. Mit teszel, ha valaki bántja a párod?

  • A. Nem szólok semmit, pedig annyira szeretnék!
  • B. Fixen megvédem.
  • C. Kigúnyolom azt, aki beszólt.
  • D. Azonnal megvédem a páromat, és még jól be is szólok annak, aki bántotta.

6. Mi jellemez téged?

  • A. Titokzatos vagyok, szeretek otthon lenni.
  • B. Mindenkivel közvetlen vagyok, örülök az új kapcsolatoknak.
  • C. Mindig magamat veszem előre, hiszen csak így lehet
  • D. Folyamatosan pörgésre, ingerekre van szükségem.

7. Milyen ital lennél?

  • A. Fekete kávé.
  • B. Frissen facsart narancslé.
  • C. Bármilyen menő koktél.
  • D. Energiaital.

8. Milyen szupererőd lenne?

  • A. Láthatatlanság.
  • B. Egyszerre több helyen is tudjak lenni.
  • C. Telekinézis.
  • D. Teleportálás.

Eredmények

Ha a legtöbb válaszod A volt, akkor fekete macska barátnőtípus vagy!

Imádod, ha veled foglalkoznak, te azonban mégis szeretsz megmaradni a háttérben és csendes megfigyelőként jelen lenni. Imádod a misztikumokat és szeretnél hosszútávon is titokzatos maradni.

Portrait of a black cat peeking out from under a blanket during a cold snap.
A fekete macskák titokzatosak
Forrás: Shutterstock

Ha a legtöbb válaszod B volt, akkor golden retriever barátnőtípus vagy!

Te vagy a társaság lelke, aki mindig a középpontban van, mert mindenkivel határtalanul kedves vagy. Imádod a bulikat és a társasági eseményeket. Biztosan fájna a szíved, ha bármit ki kellene hagynod!

Portrait of cute dog with tongue out. Funny portrait of golden retriever on summer meadow.
A golden retrieverek barátságosak
Forrás: Shutterstock

Ha a legtöbb válaszod C volt, akkor róka barátnőtípus vagy!

Szereted úgy alakítani a dolgokat, hogy mindig minden neked kedvezzen. Nem maradhatsz alul egy veszekedésben sem és akkor érzed igazán jól magad, ha mindenki veled foglalkozik.

red fox standing on a moss-covered rock. The fox is alert and has its ears perked up, possibly listening for prey.
A rókák ravaszok
Forrás: Shutterstock

Ha a legtöbb válaszod D volt, akkor hörcsög barátnőtípus vagy!

Szereted a pörgést és emiatt melletted egy percig sem lehet unatkozni. Akkor vagy a legboldogabb, ha mindig történik körülötted valami.

személyiségteszt - tiktok-barátnőtípus: hörcsög
A hörcsögök imádnak pörögni 
Forrás: Shutterstock

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