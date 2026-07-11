Személyiségteszt: te milyen TikTok-barátnőtípus vagy?

Te is töprengtél már azon, hogy vajon melyik barátnőtípusba tartozol? A TikTok legújabb trendje szerint a felhasználók különböző állatkategóriákba sorolják saját magukat az alapján, hogyan viselkednek egy kapcsolatban. Te vajon melyik vagy? Fekete macska, golden retriever, róka vagy hörcsög? A következő személyiségtesztből kiderül!

Derítsd ki a személyiségteszt segítségével, hogy milyen TikTok-barátnőtípus vagy!

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Személyiségteszt: te melyik TikTok-barátnőtípus vagy?

1. Ha besétálsz egy bárba, mit csinálsz?

A. Megállok oldalt és csendes megfigyelő leszek.

B. Addig ismeretlen emberekkel próbálok ismerkedni.

C. Felmérem a terepet, és az általam legérdekesebb emberekhez megyek oda először.

D. Azonnal elkezdek táncolni.

2. Ha valaki bókol neked, hogyan reagálsz?

A. Úgy csinálok, mintha nem érdekelne, de közben elpirulok.

B. Megköszönöm, és elpirulok.

C. Egyből visszabókolok.

D. Kinevetem.

3. Mi számodra a legfontosabb egy kapcsolatban?

A. Mindenki maradjon meg individuális személy.

B. Tudjunk együtt szórakozni, folyamatosan programokat szervezni.

C. Mindig tartsuk fent az izgalmat.

D. Ne vesszünk el a hétköznapokban.

4. Milyen számodra az ideális randi?

A. Otthon kettesben filmnézés vagy főzés.

B. Menjünk el egy bárba.

C. Fedezzünk fel új helyeket.

D. Próbáljunk ki új hobbikat együtt.

5. Mit teszel, ha valaki bántja a párod?

A. Nem szólok semmit, pedig annyira szeretnék!

B. Fixen megvédem.

C. Kigúnyolom azt, aki beszólt.

D. Azonnal megvédem a páromat, és még jól be is szólok annak, aki bántotta.

6. Mi jellemez téged?

A. Titokzatos vagyok, szeretek otthon lenni.

B. Mindenkivel közvetlen vagyok, örülök az új kapcsolatoknak.

C. Mindig magamat veszem előre, hiszen csak így lehet

D. Folyamatosan pörgésre, ingerekre van szükségem.

7. Milyen ital lennél?

A. Fekete kávé.

B. Frissen facsart narancslé.

C. Bármilyen menő koktél.

D. Energiaital.

8. Milyen szupererőd lenne?

A. Láthatatlanság.

B. Egyszerre több helyen is tudjak lenni.

C. Telekinézis.

D. Teleportálás.

Eredmények

Ha a legtöbb válaszod A volt, akkor fekete macska barátnőtípus vagy!

Imádod, ha veled foglalkoznak, te azonban mégis szeretsz megmaradni a háttérben és csendes megfigyelőként jelen lenni. Imádod a misztikumokat és szeretnél hosszútávon is titokzatos maradni.