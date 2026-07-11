La Pascualita, az igazi „halott menyasszony” története: halála utána manökenként használták a szülei

A mexikói Chihuahua városában áll egy kis esküvői ruhaszalon, a La Popular, mely elsősorban nem a csodás menyasszonyi ruháiról, hanem hátborzongató történetéről híres. A La Pascualita története ugyanis egy valódi „halott menyasszony-sztori”!
La Pascualita története – Miért imádjuk a hátborzongató sztorikat?
Bármennyire is szeretjük a horrorfilmeket, azért a való életben történő paranormális vagy egész egyszerűen félelmetes dolgoktól borsódzik a hátunk. De mégsem tudunk mást tenni, lekattintjuk a sztorikat, hiszen imádunk félni.
Viszont most mellőzzük a szellemvilágból való üzengetést és a kaszás megjelenését, és fókuszáljunk a halott menyasszony témakörére. És nem, ez a sztori nem a virtuális térbe hozza vissza az elhunyt menyasszonyt. Ez annál sokkal rémisztőbb…
A halott menyasszony története
A történet szerint volt egyszer egy lány, Pascuela Esparza, aki a szóban forgó esküvői ruhaszalon tulajdonosának lánya volt. Pascuela egyszer csak tragikus körülmények között meghalt: az esküvője napján megcsípte őt egy fekete özvegy. (Más változatok szerint skorpióharapás okozta a halálát vagy öngyilkos lett, mert az anyja nem adta áldását az esküvőjére.)
Mindez az 1930-as években történt, a legenda szerint pedig Pascuela apja másnap már egy új menyasszonymanökennel gazdagodott. A kirakat előtt elhaladók a félelemtől megbabonázva álltak meg a bolt előtt, ugyanis teljes meggyőződéssel állították, hogy az új manöken a halott lány bebalzsamozott múmiája.
Babona vagy igazság?
A jelenséget az is alátámasztotta, hogy a furcsa bábu rendkívül élethűen nézett ki. Kezének elhelyezése, körmeinek életszerűsége, ujjlenyomatai mind-mind arra engedtek következtetni, hogy a feltételezés igaz. Sőt, a rendkívül élethű és felettébb hátborzongató szempár a járókelők szerint követte a bámészkodók minden mozdulatát. A babonásabbak pedig arra is meg mertek volna esküdni, hogy a bábu éjszaka megváltoztatta testtartását.
De valóban lehet szó arról, hogy egy mumifikált emberi test túléljen majd’ 100 évet egy kirakatban rothadás nélkül?
Mit mond a tudomány?
A szakértők szerint kizárt, hogy a bábu egy valódi test legyen. Hiszen még ha igen nagy gonddal is lenne ápolva a preparált holttest, akkor sem garantált az, hogy ilyen jól megmaradjon a mexikói hőségben, miközben nap nap után kint áll a kirakatban – vagyis ki van téve a forró napsütésnek.
És bár a tulajdonosok soha nem nyilatkoztak erről, a La Pascualita története legendává vált, és turisták ezreit vonzotta magához. 2024-ben végleg eltávolítottak a hátborzongató manökent, azóta a helyén csak egy tábla áll a halott menyasszony történetével.
La Pascualita, a szerencsétlen menyasszony, aki idő előtt meghalt
Akár igaz a történet, akár nem, egy biztos: a La Pascualita több egy egyszerű kirakati bábunál. A halott menyasszony Chihuahua egyik legismertebb látványosságává vált, és minden bámészkodót arra sarkallt, hogy elgondolkozzon: vajon hol kezdődik a mítosz és hol végződik az igazság?
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