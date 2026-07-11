La Pascualita, az igazi „halott menyasszony” története: halála utána manökenként használták a szülei

A mexikói Chihuahua városában áll egy kis esküvői ruhaszalon, a La Popular, mely elsősorban nem a csodás menyasszonyi ruháiról, hanem hátborzongató történetéről híres. A La Pascualita története ugyanis egy valódi „halott menyasszony-sztori”!

La Pascualita igazi turistalátványossággá vált.

Forrás: Facebook

La Pascualita története – Miért imádjuk a hátborzongató sztorikat?

Bármennyire is szeretjük a horrorfilmeket, azért a való életben történő paranormális vagy egész egyszerűen félelmetes dolgoktól borsódzik a hátunk. De mégsem tudunk mást tenni, lekattintjuk a sztorikat, hiszen imádunk félni.

Viszont most mellőzzük a szellemvilágból való üzengetést és a kaszás megjelenését, és fókuszáljunk a halott menyasszony témakörére. És nem, ez a sztori nem a virtuális térbe hozza vissza az elhunyt menyasszonyt. Ez annál sokkal rémisztőbb…

A halott menyasszony története

A történet szerint volt egyszer egy lány, Pascuela Esparza, aki a szóban forgó esküvői ruhaszalon tulajdonosának lánya volt. Pascuela egyszer csak tragikus körülmények között meghalt: az esküvője napján megcsípte őt egy fekete özvegy. (Más változatok szerint skorpióharapás okozta a halálát vagy öngyilkos lett, mert az anyja nem adta áldását az esküvőjére.)

Mindez az 1930-as években történt, a legenda szerint pedig Pascuela apja másnap már egy új menyasszonymanökennel gazdagodott. A kirakat előtt elhaladók a félelemtől megbabonázva álltak meg a bolt előtt, ugyanis teljes meggyőződéssel állították, hogy az új manöken a halott lány bebalzsamozott múmiája.

Hátborzongatóan emberi szemekkel rendelkezik a manöken.

Forrás: Facebook

Babona vagy igazság?

A jelenséget az is alátámasztotta, hogy a furcsa bábu rendkívül élethűen nézett ki. Kezének elhelyezése, körmeinek életszerűsége, ujjlenyomatai mind-mind arra engedtek következtetni, hogy a feltételezés igaz. Sőt, a rendkívül élethű és felettébb hátborzongató szempár a járókelők szerint követte a bámészkodók minden mozdulatát. A babonásabbak pedig arra is meg mertek volna esküdni, hogy a bábu éjszaka megváltoztatta testtartását.

Még az ujjlenyomatok is látszanak az ijesztő bábun.

Forrás: Facebook

De valóban lehet szó arról, hogy egy mumifikált emberi test túléljen majd’ 100 évet egy kirakatban rothadás nélkül?