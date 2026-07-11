Haaland nem csak a futballpályán tarol: a vezetéknevét már több száz újszülött viseli keresztnévként

Erling Haaland nemcsak a futballpályán hódít, hanem a születési anyakönyvi kivonatokban is. Peruban az elmúlt években több száz újszülöttet neveztek el a norvég válogatott és a Manchester City csatáráról, ami jól mutatja, milyen óriási népszerűségnek örvend a világ egyik legismertebb labdarúgója.

Erling Haalandról újszülötteket neveznek el.

Forrás: William Volcov / Brazil Photo Press via AFP

Haaland-lázban ég a világ: több száz újszülött kapta a norvég focista nevét Peruban több száz gyermek kapta a Haaland keresztnevet.

A név Erling Haaland futballsikereinek köszönhetően vált népszerűvé.

A dél-amerikai országban nem ritka, hogy gyerekeket híres sportolókról vagy sztárokról neveznek el.

A jelenség jól mutatja, milyen hatással lehetnek a világsztárok a névadási szokásokra.

A futballsztár neve különleges keresztnévvé vált

A norvég csatár neve az elmúlt években világszerte ismertté vált, köszönhetően rekordokat döntő teljesítményének és gólérzékenységének. Peruban azonban a rajongás egy egészen különleges formát öltött: sok szülő úgy döntött, hogy gyermekének a Haaland nevet adja.

Bár a legtöbb országban a Haaland vezetéknévként ismert, Peruban egyre többen választják keresztnévként is.

Nem egyedi jelenség

A dél-amerikai országban korábban is előfordult, hogy népszerű sportolókról, zenészekről vagy filmsztárokról nevezték el az újszülötteket. A helyi névadási szokások jóval szabadabbak, mint Európa számos országában, így nem ritkák az elsőre szokatlannak tűnő keresztnevek sem.

Erling Haaland esetében azonban különösen látványos a jelenség, hiszen rövid idő alatt több száz gyermek kapta meg a nevét.

A futball hatása messze túlmutat a pályán

Erling Haaland ma már nemcsak a világ egyik legismertebb labdarúgója, hanem sokak számára példakép is. A perui történet jól mutatja, hogy a sport iránti rajongás olykor a mindennapi élet legfontosabb döntéseire is hatással lehet – még arra is, hogy milyen nevet kap egy újszülött.