Hiába vagy őszinte és megbízható, néhány átlagosnak tűnő kommunikációs fordulattal azonnal ronthatsz a megítéléseden. Talán nem is gondolnád, de ez a négy mondat alapjaiban rengeti meg a rólad alkotott képet és máris kevésbé fogsz őszintének tűnni, ha használod őket.

A megfelelő kommunikáció nagyon fontos, ha szavahihetők szeretnénk lenni mások szemében.

Az egyik legnagyobb kommunikációs csapda, ha a mondandónk elején kiemeljük, hogy „most őszinte leszek", hiszen ezzel megteremtjük a helyzetet, hogy bármit mondhatunk. Ha a másikat megbántjuk, akkor ott az indok: mi csak őszinték voltunk. És nem ez az egyetlen ilyen szófordulat, amit jobb, ha kerülünk. Mutatjuk mi az a négy mondat, ami tilos, ha nem akarsz szavahihetetlennek tűnni.

1. „Őszintén szólva…”

A legtöbbször azért használjuk ezt, mert szeretnénk felhívni a figyelmet arra, amit mondani fogunk. A jelentése viszont egészen mást sugall: ha csak mostantól leszel őszinte, akkor eddig nem voltál az?

2. „Csak a te érdekedben mondom”

Ez az egyik legtipikusabb passzív-agresszív mondat, ami egy kedveskedésbe burkolt bántás valójában. Ha ezt a mondatot kimondjuk, az olyan lesz, mintha állandóan meg lenne a véleményünk a másikról, csak nem mindig mondjuk ki. Teljesen antipatikus benyomást váltunk ki.

A felesleges bizalmaskodás sokszor csak ront a helyzeten.

3. „Maradjon köztünk…”

Minden pletyka így kezdődik, pláne, ha nem igaz. A „maradjon köztünk" valójában annak a jele, hogy jobb ha nem adod tovább, mert nem akarom, hogy kiderüljön, hogy én terjesztem és nem is igaz. Ez a felesleges bizalmaskodás teljes ellentéte annak, amit egy őszinte emberről gondolnánk.

4. „Nem akarok hazudni neked…”

Ez talán mind közül a legrosszabb, hiszen felveti azt, hogy eddig mindvégig hazudtál a másiknak, vagy legalábbis mások azt teszik. Ez a mondat is furcsa hatást kelt, pedig sokan pont azért élnek vele, hogy nyomatékosítsák: őszinték.

Ezeket a mondatokat arra használják az emberek, hogy hangsúlyozzák, ők bizony nem hazudnak, csakhogy épp a visszájára sül el. Aki őszinte és hiteles, annak nem kell bizonygatnia ezt. Az üres frázisok helyett vállald fel a véleményedet és vállalj felelősséget a szavaidért is. Ha úgy gondolod, hogy a másik nem ért egyet vele, akkor indokold meg, hogy miért látod úgy ahogy, így sokkal szavahihetőbbnek fogsz tűnni. Legyen szó baráti összejövetelről, családi csevejről vagy munkahelyi diskurzusról, az őszinteség mindig nyerő, ehhez pedig nincs szükség ezekre a becsapós mondatokra.

