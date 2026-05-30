Mod cut vagy warrior cut? Vagány férfi hajak, amiknek egy nő sem tud ellenállni

Azt hitted, a nők csak a drága órákat vagy az izmos karokat nézik meg? Az első dolog, amit a női szem kiszúr rajtad, az a frizurád. De ha eltalálod a tökéletes stílust, nyert ügyed van. Mutatjuk, melyek azok a vagány férfi hajak, amiknek egyszerűen senki nem tud ellenállni!

Forrás: Getty Images Europe

Vagány férfi hajak, amelyeket egyszerűen imádunk idén Felejtsd el az unalmas buzz cutot vagy a felnyírt hajakat, mert az idei fazonok minden eddigit leköröznek!

A férfi frizuradivat éppen olyan izgalmas és egyedi lehet, mint a női csak a megfelelő trendeket kell követni.

Mutatjuk 2026 legjobb férfi frizuráit!

Hogyan változik a férfihaj-divat?

A férfi frizurák világa az utóbbi években elképesztő sebességgel pörgött fel. Elmúltak azok az idők, amikor a borbélynál csak annyit mondtál: „oldalt hármas, fent kicsit hosszabb”. Ma a férfihaj-divat sokkal inkább az önkifejezésről, a textúráról és a természetes lazaságról szól. Bár a precízen megkomponált, katonásan felnyírt vagány férfi hajak még mindig tartják magukat, 2026-ban egyértelműen a lágyabb esésű, dúsabb hatású, mégis férfias fazonok vették át az uralmat.

Vagány férfi hajak 2026-ban: a top 4 stílus, amit imádnak a nők

’90-es évek mod cut: Jacob Elordi stílusa

A mod cut egy rendkívül stílusos, középhosszú fazon, amelyet a texturált rétegek és az előre vagy enyhén oldalra omló, karakteres frufru határoz meg. Bár a stílus a '60-as évek Britanniájából, a zenei és divatforradalomból indult, a vagány férfi hajak 2026-os palettáján egy teljesen új, modern köntösben tért vissza, ahogy azt Jacob Elordi is viseli. Kiváló választás egyenes, hullámos vagy akár enyhén göndör fürtökhöz is. Idén a texturált mod, a kócos (shaggy) mod és a mod mullet verziók pörögnek majd a legjobban.

Forrás: Getty Images

Warrior cut: Brad Pitt ihlette vadság

Keresed a maszkulin, mégis elképesztően dögös hatást? A warrior cut a te választásod! Ez a fazon a klasszikus, Brad Pitt által a '90-es években viselt Harcosok klubja-frizura merész újjáéledése. Ez a felül tüskés, mégis puha esésű textúra a tökéletes választás, ha hosszabb és dúsabb hatású, de könnyen hordható frizurára vágysz. A warrior cut egyfajta „kontrollált káoszt” testesít meg, ami egyszerre nosztalgikus és lázadó. Olyan sztárok tették újra népszerűvé, mint Austin Butler.