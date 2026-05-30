2026. máj. 30., szombat

Mod cut vagy warrior cut? Vagány férfi hajak, amiknek egy nő sem tud ellenállni

2026.05.30.
Egy kis ‘90-es évek hangulatra vagy hollywoodi sármőrfaktorra vágysz? Összegyűjtöttük 2026 vagány férfi hajait, amelyek bármely nő szívét elnyerik majd!

Azt hitted, a nők csak a drága órákat vagy az izmos karokat nézik meg? Az első dolog, amit a női szem kiszúr rajtad, az a frizurád. De ha eltalálod a tökéletes stílust, nyert ügyed van. Mutatjuk, melyek azok a vagány férfi hajak, amiknek egyszerűen senki nem tud ellenállni! 

Vagány férfi hajak, amiknek nem lehet ellenállni!
Vagány férfi hajak, amelyeket egyszerűen imádunk idén 

  • Felejtsd el az unalmas buzz cutot vagy a felnyírt hajakat, mert az idei fazonok minden eddigit leköröznek! 
  • A férfi frizuradivat éppen olyan izgalmas és egyedi lehet, mint a női csak a megfelelő trendeket kell követni.  
  • Mutatjuk 2026 legjobb férfi frizuráit! 

Hogyan változik a férfihaj-divat? 

A férfi frizurák világa az utóbbi években elképesztő sebességgel pörgött fel. Elmúltak azok az idők, amikor a borbélynál csak annyit mondtál: „oldalt hármas, fent kicsit hosszabb”. Ma a férfihaj-divat sokkal inkább az önkifejezésről, a textúráról és a természetes lazaságról szól. Bár a precízen megkomponált, katonásan felnyírt vagány férfi hajak még mindig tartják magukat, 2026-ban egyértelműen a lágyabb esésű, dúsabb hatású, mégis férfias fazonok vették át az uralmat.  

Vagány férfi hajak 2026-ban: a top 4 stílus, amit imádnak a nők 

’90-es évek mod cut: Jacob Elordi stílusa 

A mod cut egy rendkívül stílusos, középhosszú fazon, amelyet a texturált rétegek és az előre vagy enyhén oldalra omló, karakteres frufru határoz meg. Bár a stílus a '60-as évek Britanniájából, a zenei és divatforradalomból indult, a vagány férfi hajak 2026-os palettáján egy teljesen új, modern köntösben tért vissza, ahogy azt Jacob Elordi is viseli. Kiváló választás egyenes, hullámos vagy akár enyhén göndör fürtökhöz is. Idén a texturált mod, a kócos (shaggy) mod és a mod mullet verziók pörögnek majd a legjobban. 

Íme a '90-es évek Mod cut stílus, amit Jacob Elordi is imád.
Warrior cut: Brad Pitt ihlette vadság 

Keresed a maszkulin, mégis elképesztően dögös hatást? A warrior cut a te választásod! Ez a fazon a klasszikus, Brad Pitt által a '90-es években viselt Harcosok klubja-frizura merész újjáéledése. Ez a felül tüskés, mégis puha esésű textúra a tökéletes választás, ha hosszabb és dúsabb hatású, de könnyen hordható frizurára vágysz. A warrior cut egyfajta „kontrollált káoszt” testesít meg, ami egyszerre nosztalgikus és lázadó. Olyan sztárok tették újra népszerűvé, mint Austin Butler.  

2026 legnépszerűbb férfi frizurája a warrior cut.
Soft fringe: Charles Leclerc lazasága 

A soft fringe (lágy frufru) lényege a texturált, borotvával vágott frufru, amely finoman omlik a homlokba. Ez a stílus tökéletes egyensúlyt teremt: miközben a fejtetőn dús, laza és volumenes rétegek dominálnak, az oldalsó részeken a jól ismert férfi átmenetes hajak (fade vagy taper) megoldásai jelennek meg, és tartják meg az összképet. Ez a sokoldalú frizura egyenes, hullámos és göndör hajból is zseniálisan mutat, és szinte minden arcformához remekül passzol. Ha a Formula–1 szupersztárjának, Charles Leclerc-nek bevált, nálad is működni fog! 

Laza férfi frufru egyenesen az F1 pilótájától.
Rétegezett hercegi stílus: Austin Butler eleganciája 

A borbélyok és fodrászok imádják ezt a technikát, mert a fokozatos vágás olyan rétegeket és szögeket hoz létre, amelyek elősegítik a haj természetes mozgását – ez a klasszikus flow cut alapja. Ez a technika strukturált, mégis lágy megjelenést kölcsönöz: a haj szabadon mozog, miközben a frizura megtartja a határozott formáját. Ez a textúra a klasszikus férfi haj modern evolúciója, amely az egyenes vagy hullámos haj természetes esését hangsúlyozza ki a legjobban. 

Klasszikus férfi hajstílus, egy kis modern csavarral.
