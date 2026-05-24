Azt hitte, gazdag üzletember, kiderült, hogy a diplomája és a pénze is kamu

A szerelmi csalás nem csak a szívedet rabolja el, hanem az anygi biztonságodat is.

Intő jelek buktathatták volna le a csalást és a csalót Voltak jelek, csak a rózsaszín köd eltakarta azokat.

A 40 éves „sikeres” üzletembernek nem volt semmilyen online lábnyoma, sem LinkedIn-, sem Facebook-profilja nem volt.

18 hónap alatt Tracy sosem találkozott a férfi barátaival vagy családjával.

A sztorik a befektetésekről és az életéről filmszerűek voltak, és ami túl szép, az általában nem igaz.

A csalás tünetei: egy bimbózó szerelem és egy apadó bankszámla

Amikor az Ausztrál Tracy Hall és Max Tavita megismerkedtek egy randiappon, minden úgy indult, mint egy modern tündérmesében. A jóképű, sikeres befektetési szakember és tőzsdeguru 18 hónapon át volt a társa és tette könnyebbé Tracy életét. Jól kijött a lányával és mindig ott volt, ha szüksége volt rá. Aztán 2017-ben, egy kedd reggelen a férfi szőrén-szálán eltűnt. Tracy aggódva hívta a rendőrséget, azt hitte, baleset történt. Nem sokkal később meglátta a párját a tévében, ahol a hírekben bemondták, hogy csalás miatt körözik, viszont a képernyőn a fotója alatt a neve nem Max volt, hanem Hamish. Kiderült, hogy Hamish McLaren nem egy egyszerű csaló, hanem egy sorozat-manipulátor, aki összesen 7,6 millió dollárt (kb. 2,7 milliárd forintot) csalt ki az összesen 15 áldozatától. Tracy volt az utolsó a sorban. Ő az összes megtakarítását, 317 000 dollárt (több mint 100 millió forintot) bukott el a szájhős lovagnak köszönhetően, de az érzelmi kár ennél sokkal jelentősebb.

De mégis hogyan verhettek át egy okos, diplomás, sikeres nőt? A válasz Hamish hátborzongató képességében rejlett: ő egy alakváltó volt. A pszichológiában ez a szociopaták egyik legveszélyesebb tulajdonsága. Hamish nem egyszerűen hazudott, hanem beférkőzött Tracy bizalmába és kielégítette a gyermekét egyedül nevelő anya biztonság iránti vágyát. Pontosan azzá a férfivá vált, akire a nő vágyott: egy figyelmes és empatikus társsá, akire lehet támaszkodni. Még azt is felajánlotta, hogy leveszi a válláról a pénzügyi terheket...