Azt hitte, gazdag üzletember, kiderült, hogy a diplomája és a pénze is kamu

Pópity Balázs
2026.05.24.
Tracy Hall 317 000 dollárt és a méltóságát veszítette el egy profi szélhámos miatt. Ma már tudja: ha a párja kezében van a kasszakulcs, akkor az élete irányítása is. Íme a lecke, ami egy csalásnak köszönhetően jóval többe került, mint egy luxusautó.

Tracy Hall számára minden úgy indult, mint egy modern tündérmese: megismert a Tinderen egy jóképű, sikeres befektetési szakembert, Max Tavitát, aki 18 hónapon át volt a társa. Aztán egy 2017-es kedd reggelen a férfi eltűnt. Tracy aggódva hívta a rendőrséget, azt hitte, baleset történt. Nem sokkal később meglátta a tévében, hogy a párját csalás miatt körözik. 

Szerelmi csalás: ez a bilincs jól mintázza, mi történik.
A szerelmi csalás nem csak a szívedet rabolja el, hanem az anygi biztonságodat is.

Intő jelek buktathatták volna le a csalást és a csalót

  • Voltak jelek, csak a rózsaszín köd eltakarta azokat.
  • A 40 éves „sikeres” üzletembernek nem volt semmilyen online lábnyoma, sem LinkedIn-, sem Facebook-profilja nem volt. 
  • 18 hónap alatt Tracy sosem találkozott a férfi barátaival vagy családjával. 
  • A sztorik a befektetésekről és az életéről filmszerűek voltak, és ami túl szép, az általában nem igaz.

A csalás tünetei: egy bimbózó szerelem és egy apadó bankszámla

Amikor az Ausztrál Tracy Hall és Max Tavita megismerkedtek egy randiappon, minden úgy indult, mint egy modern tündérmesében. A jóképű, sikeres befektetési szakember és tőzsdeguru 18 hónapon át volt a társa és tette könnyebbé Tracy életét. Jól kijött a lányával és mindig ott volt, ha szüksége volt rá. Aztán 2017-ben, egy kedd reggelen a férfi szőrén-szálán eltűnt. Tracy aggódva hívta a rendőrséget, azt hitte, baleset történt. Nem sokkal később meglátta a párját a tévében, ahol a hírekben bemondták, hogy csalás miatt körözik, viszont a képernyőn a fotója alatt a neve nem Max volt, hanem Hamish. Kiderült, hogy Hamish McLaren nem egy egyszerű csaló, hanem egy sorozat-manipulátor, aki összesen 7,6 millió dollárt (kb. 2,7 milliárd forintot) csalt ki az összesen 15 áldozatától. Tracy volt az utolsó a sorban. Ő az összes megtakarítását, 317 000 dollárt (több mint 100 millió forintot) bukott el a szájhős lovagnak köszönhetően, de az érzelmi kár ennél sokkal jelentősebb.

De mégis hogyan verhettek át egy okos, diplomás, sikeres nőt? A válasz Hamish hátborzongató képességében rejlett: ő egy alakváltó volt. A pszichológiában ez a szociopaták egyik legveszélyesebb tulajdonsága. Hamish nem egyszerűen hazudott, hanem beférkőzött Tracy bizalmába és kielégítette a gyermekét egyedül nevelő anya biztonság iránti vágyát. Pontosan azzá a férfivá vált, akire a nő vágyott: egy figyelmes és empatikus társsá, akire lehet támaszkodni. Még azt is felajánlotta, hogy leveszi a válláról a pénzügyi terheket...

A bizalom ára: teljes pénzügyi bizonytalanság

A férfi azt állította, hogy elit egyetemeken szerzett diplomát és évtizedes tapasztalata van a befektetési bankvilágban. Olyan magabiztosan dobálózott a szakkifejezésekkel (shortolás, határidős ügyletek, hozamgörbék), hogy Tracy – aki akkor még nem értett a pénzügyekhez – laikusnak érezte magát mellette. Tracy legnagyobb hibája – saját bevallása szerint – az volt, hogy kiengedte a kezéből az irányítást, de mivel bízott a férfiban, ráhagyta a pénzügyi döntéseket. „Ha nem vállalunk teljes felelősséget a pénzügyeinkért, sebezhetővé válunk” – vallja ma már Tracy. A csalók gyakran használják ezt a taktikát: elhitetik, hogy ők jobban értenek hozzá, te csak dőlj hátra és mire észbe kapsz, a számlád már kong az ürességtől.

Szabadulás a szégyen spiráljából

A lebukás után Tracy nemcsak a pénzét siratta, hanem a saját ítélőképességét is. Az áldozatok gyakran magukat hibáztatják, ami elszigeteltséghez vezet. Hamish módszere a lassú behálózás volt: apránként szőtte meg a hazugságok hálóját, amiből a nő végül a rózsaszín köd miatt már nem akart kimászni.

Tracy ma már pénzügyi tudatosságra tanítja a nőket. A legfontosabb üzenete: soha ne add át a pénzügyi döntés jogát másnak, még a szerelmednek se! A tudás nemcsak hatalom, hanem a biztonságod kulcsa is.

