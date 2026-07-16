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2026. júl. 16., csütörtök Valter

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földrajz

Felismered az országokat az emojik alapján? Ha igazán imádod a földrajzot, ez a kvíz nem jelent kihívást

földrajz emoji kvíz
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Merülj el a világ körüli emoji-utazásban, és mutasd meg, hogy mennyit ér a földrajztudásod! Készülj, mert jön a szuper izgalmas és rém szórakoztató kvízünk!

Készülj, mert most számot adhatsz… no nem igazán a földrajz tudásodról, inkább az emoji-ismeretedről. Persze ahhoz, hogy kitaláld, a kis vidám jelek melyik országra utalhatnak a kvízünkben, tudnod kell, mi jellemzi az adott területet. Ne számíts Eiffel-toronyra, se paradicsomos spagettire, azért nem adjuk ennyire könnyen a 100 százalékot!

emoji, földrajzkvíz
Meglepően játékos földrajzkvíz: neked menne a 100 százalék?
Forrás: Shutterstock

Ismerd meg, hogy mire számíthatsz a kvíz során!

  • Ez a fejtörő garantáltan megdolgoztatja a fantáziádat és az agytekervényeidet.
  • Utazz a világ körül anélkül, hogy repülőre kellene szállnod.
  • Nem lesznek se zászlók, se híres épületek, csak a hangulatjelekből következtethetsz.

Valljuk be, szeretjük a klasszikus földrajzkvízeket, amikor zászlók, folyók, jellegzetes tájak vagy fővárosok alapján kell rájönni, hol is járunk. Ám időnként jól esik egy kis móka is. Épp ezért, most valami sokkal merészebbel készültünk. Képzeld el, hogy egy ismerősöddel játszol, és minden üzenetváltáskor újabb és újabb emojikat kapsz, neked pedig nincs más dolgod, mint rájönni, melyik országra gondolhatott a másik fél.

Ezt az ötletet vettük alapul, de nem fogunk kesztyűs kézzel bánni veled. Lesz itt minden, egzotikus gyümölcs, ikonikus épület, egy-két félreérthető, de nem félrevezető hangulatjel, pont olyan kombinációk, hogy a végére még az alap földrajztudásodat is megkérdőjelezd.

Az emoji világnapon már teszteltük tudásod a hangulatjelekről, most járjuk körbe azt, hogy milyen kreatív gondolatmeneteket képes kiváltani pár egymás mellé írt szimbólum. Vajon egy-egy országnak milyen jellegzetességei vannak, amiket meg lehet jeleníteni emojikkal? Magyarországot vajon hogy lehetne leírni? Paprika biztosan lenne a képen, de mi lenne a másik kettő vagy három? Ugye, hogy egyből beindult a képzelőerőd? De elég ebből a rengeteg kérdésből, hiszen játszani jöttél, hogy kitölts egy izgalmas kvízt!

Szóval, készen állsz egy világ körüli utazásra úgy, hogy közben elég csak a telefonod képernyőjét nézned? Na, ismét egy kérdés. Most már tényleg befejezzük. Kezdődjön a kvíz!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik ország lehet ez?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik ország lehet ez?

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