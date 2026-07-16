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Kiderült, miben halt meg a Jurassic park sztárja: ez okozta Sam Neill váratlan halálát

hollywood betegség Jurassic Park Sam Neill
Nagy Anna
2026.07.16.
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A Jurassic Park sztárja váratlanul és hirtelen távozott az élők sorából. Sam Neill menedzsere most elárulta, mi volt a színész halálának oka.

Július 13-án, 78 évesen meghalt Sam Neill, a Jurassic Park és a Piky Blinders sztárja. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy a sztár bár korábban rákos megbetegedéssel küzdött, a halála nem emiatt következett be. Most elárulták, mi okozta a hirtelen tragédiát.

Sam Neill, a Jurassic Park néhai sztárja.
Sam Neill, a Jurassic Park néhai sztárja.
Forrás: on Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ez Sam Neill halálának oka

A Jurassic Park sztárja váratlanul hunyt el 78 évesen. A színész korábban rákos megbetegedéssel küzdött, de halála előtt rákmentessé nyilvánították, a család pedig kifejezetten leszögezte, nem ez okozta a tragédiát. Mostanra kiderült Sam Neill halálának oka, amit a menedzsere közölt a nyilvánossággal. Sam Neill tüdőgyulladásban hunyt el.

A néhai sztár képviselője azt is hozzátette a TMZ-nek, hogy Sam Neill korábban sikeresen legyőzte a limfómát, miután egy újfajta kezelést kapott. 2023-ban a Jurassic park sztárja nyilvánosságra hozta, hogy angioimmunoblasztikus T-sejtes limfómát, egy ritka típusú non-Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála. A színész közösségi oldalán közzétett nyilatkozat szerint hétfőn Sydney-ben hunyt el. Halála hirtelen és váratlan volt. „Samet családja vette körül, és olyan méltósággal távozott az élők sorából, amely egész életét jellemezte” – írták a közleményben.

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Előkerült Sam Neill utolsó nyilvános fotója: a Jurassic Park 78 évesen elhunyt sztárja néhány héttel a halála előtt még mosolyogva pózolt egy díjátadón. A színész családja közleményben tudatta: váratlanul érte őket a tragédia.

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