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Emmy-díjra jelölték Meghan Markle Netflix-sorozatát, a rajongók felháborodtak: „Unalmas kínlódás volt”

JLPPA / Bestimage - JLPPA / Bestimage
kritika rajongótábor Meghan Markle Netflix
Klusovszki Kíra
2026.07.16.
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Valóságos kommentháborút indított el az X-en a sussexi hercegné Netflix-sorozatának Daytime Emmy-díjra jelölése. Úgy tűnik, Meghan Markle With Love, Meghan produkcióját a rajongók nem élvezték annyira.

Daytime Emmy-díjra jelölték Meghan Markle 2025-ben indult With Love, Meghan című sorozatát, amiben rendszeresen reklámozta saját termékeit is. Mutatjuk, hogyan vélekednek erről a királyi rajongók.

Meghan Markle sorozatának karácsonyi különkiadásában adventi kalendáriumot is készített a nézőknek.
A sorozat karácsonyi különkiadásában Meghan Markle ünnepi dekorációkat, többek között adventi kalendáriumokat és egyedi karácsonyi szaloncukrokat is készített.
Forrás: Northfoto
  • 2025-ben indította el a sussexi hercegné a We Love, Meghan című 2 évados reallitysorozatát. 
  • A produkció már a megjelenése utánis igazán vegyes véleményeket, többek között kemény kritikákat is kapott. 
  • Daytime Emmy-díjra jelölését ráadásul még a rajongók sem fogadták jó szemmel. 

Meghan Markle sorozata szélsőséges kritikát kapott

Még 2025-ben indította reallity jellegő élemódsorozatát a sussexi hercegné, amiben egy, a kaliforniai Montecitóhoz közeli birtokon látta vendégül a barátait és a hírességeket. A sorozatban többek között sütési és főzési és kertészkedési tippeket is megosztott, emellett a nézőket a vendéglátás és a lakberendezés kulisszatitkaiba is bevezette. A pazar kaliforniai díszletek között forgatott produkcióban olyan hollywoodi hírességeket is vendégül látott, mint Chrissy Teigen vagy Mindy Kaling.

A két évad alatt Meghan ráadásul még Harry herceget és édesanyját, Dorina Raglandot is a kamerák elé rántotta, hogy a nézők a legbensőségesebb családi kulisszatitkokba is bepillantást nyerhessenek.

A sorozatot azonban rendkívül vegyesen fogadták, míg a Vogue és a Harper's Bazaar dicsérte, addig a brit sajtó és a kritikusok nagy része kíméletlen kritikát fogalmazott meg a műsorról, a feszültséget pedig csak tovább fokozta, hogy a produkciót hivatalosan is Daytime Emmy-díjra jelölték.

A rajongók sem hagyták szó nélkül

Meghan Markle Netflix-sorozatának jelölését a rajongók is kommentálták, akik úgy tűnik, mind egy véleményen vannak a produkcióról.

A többség unalmasnak, érthetetlennek vagy egyszerűen hisztérikusnak titulálta a látottakat, ráadásul még azok is szörnyűnek nevezték mindkét évadot, akik a hercegné egyes ötleteit egyébként pozitívumként emelték ki.

Az X-en ráadásul valóságos kommentlavina alakult ki, ahol a nézők szerint a műsor „a szórakoztatás antitézise” és egy „nyomorúságos, unalmas kínlódás” volt, amelyen még a főzős és az életmódprogramok legnagyobb kedvelői is csak fájdalmasan tudták átszenvedni magukat. A Daytime Emmy-jelölést is kritizálták; a kommentelők szerint ugyanis a siker csak addig hangzik jól, amíg az ember rá nem jön, hogy szinte nulla konkurenciával kellett versenyeznie a hercegnének. 

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