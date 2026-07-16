Emmy-díjra jelölték Meghan Markle Netflix-sorozatát, a rajongók felháborodtak: „Unalmas kínlódás volt”

Daytime Emmy-díjra jelölték Meghan Markle 2025-ben indult With Love, Meghan című sorozatát, amiben rendszeresen reklámozta saját termékeit is. Mutatjuk, hogyan vélekednek erről a királyi rajongók.

A sorozat karácsonyi különkiadásában Meghan Markle ünnepi dekorációkat, többek között adventi kalendáriumokat és egyedi karácsonyi szaloncukrokat is készített.

Forrás: Northfoto

2025-ben indította el a sussexi hercegné a We Love, Meghan című 2 évados reallitysorozatát.

A produkció már a megjelenése utánis igazán vegyes véleményeket, többek között kemény kritikákat is kapott.

Daytime Emmy-díjra jelölését ráadásul még a rajongók sem fogadták jó szemmel.

Meghan Markle sorozata szélsőséges kritikát kapott

Még 2025-ben indította reallity jellegő élemódsorozatát a sussexi hercegné, amiben egy, a kaliforniai Montecitóhoz közeli birtokon látta vendégül a barátait és a hírességeket. A sorozatban többek között sütési és főzési és kertészkedési tippeket is megosztott, emellett a nézőket a vendéglátás és a lakberendezés kulisszatitkaiba is bevezette. A pazar kaliforniai díszletek között forgatott produkcióban olyan hollywoodi hírességeket is vendégül látott, mint Chrissy Teigen vagy Mindy Kaling.

A két évad alatt Meghan ráadásul még Harry herceget és édesanyját, Dorina Raglandot is a kamerák elé rántotta, hogy a nézők a legbensőségesebb családi kulisszatitkokba is bepillantást nyerhessenek.

A sorozatot azonban rendkívül vegyesen fogadták, míg a Vogue és a Harper's Bazaar dicsérte, addig a brit sajtó és a kritikusok nagy része kíméletlen kritikát fogalmazott meg a műsorról, a feszültséget pedig csak tovább fokozta, hogy a produkciót hivatalosan is Daytime Emmy-díjra jelölték.

A rajongók sem hagyták szó nélkül

Meghan Markle Netflix-sorozatának jelölését a rajongók is kommentálták, akik úgy tűnik, mind egy véleményen vannak a produkcióról.

A többség unalmasnak, érthetetlennek vagy egyszerűen hisztérikusnak titulálta a látottakat, ráadásul még azok is szörnyűnek nevezték mindkét évadot, akik a hercegné egyes ötleteit egyébként pozitívumként emelték ki.

Az X-en ráadásul valóságos kommentlavina alakult ki, ahol a nézők szerint a műsor „a szórakoztatás antitézise” és egy „nyomorúságos, unalmas kínlódás” volt, amelyen még a főzős és az életmódprogramok legnagyobb kedvelői is csak fájdalmasan tudták átszenvedni magukat. A Daytime Emmy-jelölést is kritizálták; a kommentelők szerint ugyanis a siker csak addig hangzik jól, amíg az ember rá nem jön, hogy szinte nulla konkurenciával kellett versenyeznie a hercegnének.