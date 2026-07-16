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A demencia egy kevéssé ismert figyelmeztető jele akár 15 évvel a diagnózis előtt megjelenhet

betegség diagnózis demencia korai felismerés
Simon Péter
2026.07.16.
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Nem a memóriazavar az első figyelmeztető jel. Egy új kutatás szerint a demencia egyik korai jele akár 15 évvel a diagnózis előtt is megmutatkozhat.

A demencia korai felismerése kulcsfontosságú, ám a betegség első jelei nem mindig a feledékenységben mutatkoznak meg. Egy friss finn kutatás szerint akár 15 évvel a diagnózis előtt is megfigyelhető lehet egy kevésbé ismert változás: a munkateljesítmény fokozatos romlása.

Demencia, feledékenység, Alzheimer-kór
Demencia, feledékenység, Alzheimer-kór
Forrás: 123rf.com
  • A kutatók több mint 7000 ember adatait követték nyomon 12 éven keresztül
  • A demenciával élőknél már jóval a diagnózis előtt csökkent a munkavégzés hatékonysága, ami a keresetükön is meglátszott. 
  • Az érintettek átlagosan már másfél évtizeddel a diagnózis előtt kevesebbet kerestek, mint azok, akiknél nem alakult ki a betegség.

A kutatást vezető neurológus, Dr. Eino Solje szerint a korai demencia különösen nehéz helyzetet teremt, hiszen jellemzően a legaktívabb munkaképes években jelentkezik. A teljesítmény csökkenése, a gyakoribb munkanélküliség vagy a korai nyugdíjba vonulás nemcsak az érintettek, hanem a családok anyagi helyzetére is hatással lehet.

Nem csak az időseket érintheti

Bár a demencia elsősorban az idős korhoz kötődik, létezik úgynevezett fiatalkori demencia is, amikor a tünetek 65 éves kor előtt jelentkeznek. Ez az esetek körülbelül 5 százalékát teszi ki, és ritkán akár a 30-as vagy 40-es éveikben járó embereket is érintheti.

A szakemberek szerint a demencia korai tünetei közé tartozhat:

  • a megbeszélt időpontok rendszeres elfelejtése,
  • a korábban rutinszerű feladatok elvégzésének nehézsége,
  • a koncentráció romlása,
  • a beszélgetések követésének nehezebbé válása.

A betegség előrehaladtával hangulatingadozás, tájékozódási zavar, valamint a családtagokkal és barátokkal szembeni indokolatlan bizalmatlanság is megjelenhet.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a gyengébb munkahelyi teljesítmény vagy a feledékenység önmagában még nem jelenti azt, hogy valakinél demencia alakul ki. A kutatás csupán összefüggést mutatott ki, ezért tartós vagy romló tünetek esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni a pontos kivizsgálás érdekében

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