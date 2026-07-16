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Így zajlott a találkozó Harry herceg és Károly király között: az unokák Portugáliából utaztak Londonba

brit királyi család Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2026.07.16.
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Hosszú idő után ismét együtt lehetett Károly király Harry herceggel, Meghan Markle-lel és két unokájával, Archie-val és Lilibettel. A családi találkozót július 9-én, pénteken tartották a gloucestershire-i Highgrove House-ban.

A 77 éves Károly király négy éve nem látta a Kaliforniában élő unokáit. Harry herceg - a konfliktusok ellenére - már régen szerette volna, hogy gyermekei közelebb kerüljenek a nagyapjukhoz, ám a mostani összejövetel is bizonytalan volt az utolsó pillanatig.

Harry herceg végre elvitte gyerekeit Károly királyhoz
Harry herceg végre elvitte gyerekeit Károly királyhoz
Forrás: NORTHFOTO

Harry eredetileg Meghannel és a gyerekekkel együtt készült Nagy-Britanniába, hogy részt vegyen a 2027-es birminghami Invictus Games egyéves visszaszámlálásához kapcsolódó programokon. Július 4-én azonban bejelentette, hogy egyedül utazik, miután kiderült: családja nem kap folyamatos rendőri védelmet a látogatás alatt.

A herceg tartózkodási helye körül is vita alakult ki. Először visszautasította, hogy az egyik királyi rezidencián szálljon meg. Később meggondolta magát, mégis el akarta fogadni az ajánlatot, ám addigra lejárt a palota ajánlata. A huzavona megint a nyilvánosság előtt zajlott, ez pedig ismét feszültséget okozott Károly király és Harry herceg között. 

Harry herceg gyerekei, Lilibet és Archie is elutazott Londonba

Végül Meghan, Archie és Lilibet is Londonba utazott, Portugáliából érkeztek Nagy-Britanniába. Harry július 10-én, a birminghami programja után velük együtt indult Highgrove-ba. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Harry herceg és Károly király találkoztak azóta, hogy 2024-ben nyilvánosságra került a király daganatos betegsége. Archie és Lilibet pedig 2022 óta most először jártk Angliában.

A Buckingham-palota megerősítette, hogy Kamilla királyné is részt vett a családi találkozón, de sem fényképeket, sem egyéb részleteket nem hoztak nyilvánosságra a találkozóról. Bennfentesek szerint Harry számára külön öröm volt, a gyerekei körbejárhatták Highgrove-ot, a herceg ugyanis ott töltötte gyerekkorának nagy részét. A család egyébként Althorpban, a Spencer család birtokán szállt meg, ott, ahol Diana hercegné felnőtt, és ahol a sírja is található. Harry nagybátyja, Charles Spencer fogadta őket.

Károly király és Harry herceg nagy lépést tettek a családi béke érdekében, Vilmos herceg azonban továbbra sem közeledik, eszébe sem jutott, hogy lemondja hivatalos programját a testvére látogatása miatt. 

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