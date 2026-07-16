Eljátszották a szerelmest, majd tényleg egymásba estek: 5 sztárpár, akiket a filmes csókjelenet hozott össze

Kevesen mondhatjuk el magunkról, hogy munkánk része más filmsztárokkal csókolózni, az alábbi kollégák azonban a legjobb példái annak, hogy az a legjobb hivatás, amit élvezettel csinál az ember. Az alábbi sztárpárok teljes erőbedobással vetették bele magukat a romantikus csókjelenetekbe, és meg is lett az eredménye.

Csókjelenet? Remek alkalom, hogy közelebbről megismerd a kollégád.

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5 sztárpár, akit egy filmes csókjelenet hozott össze Nem mindig komfortos, ha egy operatőr és a fél forgatócsapat nézi az embert csókolózás közben, vannak azonban, akiket ez a világsztárok közül egy cseppet sem zavart.

Egy-egy közös forgatás hónapokon át tartó intenzív együttműködést jelent, ami könnyen valódi érzelmekhez vezethet.

Mutatjuk azokat a párokat, akiknek szerelmi története egy közös csókjelenettel indult.

Miközben a stáb a világítás beállításával volt elfoglalva, a rendező pedig az alkotókkal egyeztetett, ezek a hírességek már fülig szerelmesek voltak egymásba.

Rose Leslie és Kit Harington

A Trónok harca izlandi forgatásán szerettek egymásba. Kit Harington később azt nyilatkozta, hogy a lenyűgöző izlandi táj és a karaktereik (Jon Snow és Ygritte) valahogy nagyon adták magukat. Nem volt mit tenni, teljesítették az összes csókjelenetet és szépen egymásba szerettek. Egy skóciai kastélyban keltek egybe a való életben, és azóta két gyermekük született.

Meg sem kottyant nekik a csókjelenet.

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Rachel Weisz és Daniel Craig

Bár már az 1990-es években ismerték egymást a londoni színházi világból, a szikra az Álmok otthona című 2010-es horrorfilm forgatásán lobbant fel közöttük. A közös munka során egymásba szerettek, majd szakítottak akkori partnereikkel, és 2011-ben, a legnagyobb titokban összeházasodtak. Immár 15 éve házasok, óvják a magánéletüket a médiától, és van egy közös kislányuk is.

Nem teszik kirakatba a házasságukat, de az idő őket igazolja.

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Tracy Pollan és Michael J. Fox

A Családi kötelékek című sorozat forgatásán találkoztak először 1985-ben, ahol Tracy a főszereplő karakter barátnőjét játszotta. Bár a kémia működött a képernyőn, ekkor még mindketten párkapcsolatban éltek. Csak egy évvel később, egy másik közös forgatás alkalmával szerettek egymásba, 1988-ban pedig kimondták egymásnak a boldogító igent. Hollywood egyik legstabilabb házassága az övék, Tracy mindenben támogatja a Parkinson-kórral küzdő férjét.