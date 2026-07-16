David Beckham a könnyeivel küszködött a lelátón: vigasztalhatatlan volt Anglia csúfos veresége után

Hol van már az az öröm, amit David Beckham vasárnap érzett, amikor Anglia legyőzte Norvégiát? A foci-vb 2026-ban is sok izgalmas pillanatot tartogatott, de már a végéhez közeledik, és egy dolog biztos: Anglia nem a győzelemért versenyez. David Beckham összetört a válogatott veresége után: Argentína legyőzte az angol válogatottat.

A foci-vb 2026-os eseményéne, Anglia Argentína elleni meccsen a könnyeivel küszödött David Beckham.

Forrás: dpa/Northfoto

Foci-vb 2026: David Beckham a könnyeivel küszködött Anglia veresége után

Vasárnap még majd' kigrott a bőréből David Beckham, mivel Anglia legyőzte Norvégiát a meccsen. Feleségéből, Victoria Beckhamből pedig azonnal mém lett, hiszen az egykori énekesnő szokásához híven semmilyen érzelmet nem mutatott. Annak a határtalan boldogságnak azonban már nyoma sincs. 2026. július 15-én Atlantában mérkőzött meg egymással Anglia és Argentína, az egykori focista pedig családjával együtt nézte a páholyból az eseményeket. Ott volt mellette felesége, Victoria, a 23 éves Romeó, a 15 éves Harper, Cruzzal és annak 30 éves barátnője, Jackie Apostel is, Brooklyn pedig – akit a rajongók már felszólítottak a Beckham név elhagyására – természetesen nem vett részt az eseményen.

David Beckham egészen sokáig örülhetett, miután az 55. percben Anthony Gordon góljával az angol válogatott megszerezte a vezetést. Az argentinok ugyanis szinte a meccs végéig nem tudták a hálóba lőni a labdát.

David Beckham ekkor még reményteli volt, bízott az angol válogatott győzelmében.

Forrás: Odd ANDERSEN / AFP

Aztán a 85. percben Enzo Fernández változtatott ezen a helyzeten, a 92. percben pedig Lautaro Martínez szintén gólt lőtt. Az angolok ezen már nem tudtak fordítani, David Beckham pedig összetört a lelátón. Felesége és gyerekei vigasztalták a sztárt, aki a könnyeivel küszködve vette tudomásul, hogy elúszott a vb-döntő esélye, amire az angol válogatott 1966 óta nem jutott ki. Így a harmadik helyért küzdhetnek majd a franciák ellen.

Nem csoda, hogy az egykori sztárfocista vigasztalhatatlan volt, de minden bizonnyal ugyanolyan lelkesedéssel szurkol majd csapatának szombat este Miamiban.

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