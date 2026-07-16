„Fél lábbal máris kint van az ajtón” – George Clooney felesége menekülne a házasságból

Amal Clooney és a színész házassága veszélybe kerülhetett. George Clooney felesége megelégelte azt, amivel ez a kapcsolat jár, és már nem is fél kifejezni a frusztrációját. Lehet, hogy a válás felé tartanak?

George Clooney felesége sosem akart a színész kiegészítője lenni.

Forrás: Northfoto

George Clooney felesége érdekes kijelentést tett: válságban a házasságuk?

Amal Clooney és George Clooney 2014-ben kötötték össze az életüket, vagyis már 12 éve házasok. Két gyereket nevelnek, Alexandrát és Ellát, akiket mindenáron óvnak a nyilvánosságtól, de úgy tűnik, hogy George Clooney felesége is egyre nehezebben viseli a sztárral járó nehézségeket. „Már nem fél kimutatni a frusztrációját, ez egy remek példa erre” – mondta egy bennfentes azok után a kijelentések után, amiket Amal Clooney tett, és amik szerinte nyilvánvaló árulásnak minősülnek, és azt jelezhetik, hogy a házasságuk válságba került.

A jogásznak ugyanis nem igazán tetszik, hogy George Clooney „kiegészítőjévé" vált, ahogy az sem, hogy a médiamegjelenéseit sem ő szabályozza. „Furcsa jelenség. Régebben volt a szakmai életem és a magánéletem, ezek egészen eltérőek voltak, és sikerült elkerülnöm, hogy összekeveredjenek… aztán megházasodtam, és ez nagyon sokat változtatott a korábbi helyzeten” – mondta Amal.

Könnyebb volt, amikor még én dönthettem el, milyen mértékben kerülök a nyilvánosság elé.

A gyerekei biztonsága miatt is nagyon aggódik, ezért is tették át székhelyüket Franciaországba, de ettől sem egészen boldog Amal Clooney. „Amal nagyon vágyik a régi, visszafogott életére, amikor még szabadon járhatott-kelhetett New Yorkban és Londonban, nagyon nehéz neki, hogy Franciaországban és Olaszországban kell elrejtőznie” – árulta el egy forrás. „Frusztrált. Olyan életet élnek, ami teljesen rejtve van a nyilvánosság elől, és ez végül egyfajta feldíszített remetévé teszi őket.”

„Csak az idő döntheti el, hogy hosszú távon működik-e. De jelenleg rengeteg a figyelmeztető jel, és Amal legutóbbi kijelentéseit úgy értelmezik, hogy fél lábbal máris kint van az ajtón” – mondta még a forrás, ami határozottan azt jelenti, hogy George Clooney házassága válságban van.