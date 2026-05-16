Ez a legcukibb dolog, amit ma látni fogsz: két elefánt menet közben „puszilta meg” egymást - FOTÓ

Az elefánt az egyik legérzelmesebb állat.

Forrás: Shutterstock

Megáll az ész: két elefánt külön teherautóról nyúlt egymás felé – A pillanat, ami elolvasztja a szíved Két elefánt külön teherautón utazott Indiában.

Amikor elhaladtak egymás mellett, a levegőben összeérintették az ormányukat.

A megható pillanat gyorsan elvarázsolta az embereket az interneten.

Valljuk be, titkon mindenki odáig, meg vissza van a cuki állatos képekért az interneten. De úgy látszik, hogy a vicces macskás videókat, most leigázta egy sokkal meghatóbb történet. Napvilágra került ugyanis egy kép méghozzá Indiából, ahol a két ormányos nem hagyta szó nélkül a nagy találkozást.

Az elefánt "ormánypacsi" egyfajta kötődést jelent az állatoknál.

Forrás: @therealnurtle instagram

Miközben a járművek elhaladtak egymás mellett, a levegőben finoman összeérintették az ormányukat, mintha csak gyorsan köszönnének egymásnak. Egy apró gesztus volt csupán, de pont olyan, amitől az ember akaratlanul is elmosolyodik, és rögtön azt gondolja: lehet, hogy az állatok néha jobban értenek az érzelmekhez, mint mi egy hétfő reggeli meeting előtt.

Az elefántok köztudottan rendkívül intelligens és szociális állatok, erős kötelékeket alakítanak ki egymással, így nem csoda, hogy ez a rövid „ormány-pacsi” rengeteg embert meghatott.

