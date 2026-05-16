Meghalt Lazare, a világ legidősebbnek tartott kutyája: szívszorító, mi történt vele halála előtt

Rideg Léna
2026.05.16.
Mindössze néhány héttel azután hunyt el Lazare, hogy hosszú idő után újra szerető otthonra talált. A 30 éves kutya története most emberek ezreit érintette meg világszerte.

Meghalt Lazare, a világ egyik legidősebbnek tartott kutyája. A francia papillonnak – vagyis törpe spánielnek – 30 éves korában kellett búcsút mondani, mindössze néhány héttel azután, hogy új családra talált. A kutya halála előtt nem sokkal lelt új otthonra, és gazdája karjai között kelt át a Szivárvány hídon.

Lazare kutya 30 éves koráig élt, és csak néhány hetet tölthetett új családjával halála előtt.
A 30 éves kutya története emberek ezreit érintette meg

Lazare 1995. december 4-én született, és élete nagy részét ugyanannál a gazdánál töltötte. Miután tulajdonosa meghalt, a kutya egy állatmenhelyre került, ahol később egy fiatal édesanya, a 29 éves Ophélie Boudol figyelt fel rá.

A nő eredetileg az édesanyjának szeretett volna háziállatot találni, ám amikor meglátta a nála egy évvel idősebb kutyát, azonnal különleges kapcsolat alakult ki közöttük. Végül úgy döntött, hogy hazaviszi Lazare-t kilencéves fiához és két macskájához. Boudol az AFP hírügynökségnek elárulta: a kutyát korábbi gazdája holtteste mellett találták meg.

„Leültem mellé fél órára, aztán azt mondtam: ha senki sem akarja befogadni, én szívesen hazaviszem – csak a macskákkal jöjjön ki jól” – idézte fel.

A nő később szeretettel csak „kis nagypapababának” nevezte Lazare-t, aki új otthonában ugyan már nagyon idős és gyenge volt, mégis rendkívül szerethető személyiség maradt. 

A kutya már nem látott és nem hallott, pelenkát hordott, napjai nagy részét pedig alvással töltötte, ám gazdája szerint még mindig megvolt benne az életkedv.

„Hihetetlenül szerethető természete volt” – mondta róla Boudol. Lazare végül néhány héttel az örökbefogadása után pusztult el.

Hány éves a világ legidősebb kutyája?

Az állat korát két különböző nyilvántartásban is ellenőrizték, miután a menhely dolgozói rájöttek, milyen idős lehet. Bár viccnek indult, végül a Guinness Rekordok Könyvéhez is benyújtották az adatokat, hogy hivatalosan is megvizsgálják, Lazare lehetett-e a világ legidősebb kutyája – írja a France24.

Az AFP megkereste a Guinness World Recordst is, ám egyelőre nem érkezett válasz arra, hogy Lazare hivatalosan birtokolta-e a rekordot.

A Guinness oldalán korábban a portugál Bobit tartották a világ legidősebb kutyájának: a Rafeiro do Alentejo fajtájú eb állítólag 31 éves korában pusztult el 2023-ban. A rekordot azonban később felülvizsgálták, mert nem találtak elegendő bizonyítékot az állat valódi életkorára.

