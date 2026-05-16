Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 16., szombat Botond, Mózes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
kert

Egyetlen hozzávalóval megváltoztathatod a hortenziád színét – A kertészek erre esküsznek

Shutterstock - RossHelen
kert színváltás hortenzia
Mesebeli virágot szeretnél? Nem kell varázslat a kék vagy rózsaszín hortenziához! Csak egy apró változtatás a földben, és jöhet a meglepetés.

A legtöbben úgy vásárolnak hortenziát, mint egy fix dekorációt. Ha rózsaszín, hát rózsaszín marad, ha kék, akkor örökre az. Pedig a természetnek néha jobb humora van ennél. Bizonyos hortenziafajták ugyanis képesek színt váltani és ehhez nem kell varázspor, csupán csak egy apró változtatás a talajban.

Egy egyszerű trükkel megváltoztathatod a hortenzia színét. A képen hortenzia látható
Egy egyszerű trükkel megváltoztathatod a hortenzia színét. 
Forrás:  123rf

Kék vagy rózsaszín hortenzia? Egy apró talajtrükk teljesen átalakíthatja a virágot

  • A hortenzia színe a talaj pH-értékétől függően változhat.
  • Egyetlen összetevővel kékből rózsaszín, vagy fordítva is lehet a virág.
  • A rozsdás szög trükkje helyett ma már biztonságosabb módszereket ajánlanak a kertészek.

A nagy levelű (macrophylla) és a serrata hortenzia különösen érzékeny a föld kémhatására. A szakértők szerint savasabb talajban a virágok inkább kékes árnyalatot öltenek, mert ilyenkor az alumínium könnyebben felszívódik, ami befolyásolja a szirmok pigmentjét. Lúgosabb közegben viszont a rózsaszín dominál, míg a semleges talaj gyakran lilás tónusokat eredményez. A fehér hortenziák? Ők makacsabbak: többnyire örökre így maradnak.

Ha kék virágokat szeretnél, a szakértők az erikaföldet (egy földfajta), a kávézaccot vagy az alumínium-szulfátot ajánlják, amelyek finoman savasítják a talajt. Rózsaszín virágokhoz pedig a kerti mész lehet a titkos fegyver, mert lúgosabb irányba tolja el a föld pH-ját.

És igen, ideje elengedni a nagymama-féle rozsdás szög legendáját. Bár sok kertész esküszik rá, szakértők szerint nemcsak kevéssé hatékony, hanem balesetveszélyes is lehet a kertben. A legjobb eredményt a fokozatos változtatás hozza és egy kis türelem, mert a hortenzia általában csak a következő növekedési szezonban mutatja meg új színét.

Ezek is érdekelhetnek:

Ez a halált okozó növény a te kertedben is ott lehet: könnyű összetéveszteni a petrezselyemmel

Egyre több helyen bukkanhat fel Magyarországon a foltos bürök, amely első pillantásra könnyen összetéveszthető ismert fűszer- és gyógynövényekkel. A növény a zellerfélék családjába tartozik, külleme miatt hasonlíthat a petrezselyemre vagy a turbolyára, fogyasztása azonban súlyos, akár halálos mérgezést okozhat.

Itt vannak a fagyosszentek: egy éjszaka alatt oda lehet a kiskerted

A hétvégi kora nyári időjárás sokakat megtréfált, főként azokat, akik hatalmas kertrendezésbe kezdtek. Az előttünk álló fagyosszentek azonban újraírhatják az ültetési terveket.

Így tüntesd el a gyilkos vegyszereket a gyümölcsről: nem elég, ha megmosod

A héjon megtapadó veszélyes vegyszer réteget egy filléres házi praktikával te is eltüntetheted!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu