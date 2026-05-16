Egyetlen hozzávalóval megváltoztathatod a hortenziád színét – A kertészek erre esküsznek

A legtöbben úgy vásárolnak hortenziát, mint egy fix dekorációt. Ha rózsaszín, hát rózsaszín marad, ha kék, akkor örökre az. Pedig a természetnek néha jobb humora van ennél. Bizonyos hortenziafajták ugyanis képesek színt váltani és ehhez nem kell varázspor, csupán csak egy apró változtatás a talajban.

Kék vagy rózsaszín hortenzia? Egy apró talajtrükk teljesen átalakíthatja a virágot A hortenzia színe a talaj pH-értékétől függően változhat.

A nagy levelű (macrophylla) és a serrata hortenzia különösen érzékeny a föld kémhatására. A szakértők szerint savasabb talajban a virágok inkább kékes árnyalatot öltenek, mert ilyenkor az alumínium könnyebben felszívódik, ami befolyásolja a szirmok pigmentjét. Lúgosabb közegben viszont a rózsaszín dominál, míg a semleges talaj gyakran lilás tónusokat eredményez. A fehér hortenziák? Ők makacsabbak: többnyire örökre így maradnak.

Ha kék virágokat szeretnél, a szakértők az erikaföldet (egy földfajta), a kávézaccot vagy az alumínium-szulfátot ajánlják, amelyek finoman savasítják a talajt. Rózsaszín virágokhoz pedig a kerti mész lehet a titkos fegyver, mert lúgosabb irányba tolja el a föld pH-ját.

És igen, ideje elengedni a nagymama-féle rozsdás szög legendáját. Bár sok kertész esküszik rá, szakértők szerint nemcsak kevéssé hatékony, hanem balesetveszélyes is lehet a kertben. A legjobb eredményt a fokozatos változtatás hozza és egy kis türelem, mert a hortenzia általában csak a következő növekedési szezonban mutatja meg új színét.

