2026. máj. 16., szombat

Már a családja sem kíváncsi rá? András herceget nem hívták meg a közelgő királyi esküvőre

Rideg Léna
2026.05.16.
Úgy tűnik, óriási a szakadék a brit királyi család tagjai között. Sajtóértesülések szerint András herceg még unokaöccse közelgő esküvőjére sem kapott meghívást, miközben a család több meghatározó tagja ott lesz a ceremónián.

Úgy tűnik, András herceg nem kapott meghívást unokaöccse, Peter Phillips közelgő esküvőjére. A brit sajtó szerint a döntés hátterében az állhat, hogy a királyi család igyekszik távol tartani a botrányokkal övezett herceget a nagyobb családi eseményektől.

András herceg már a családi eseményekre sem kap meghívást.
Megalázó döntést hozhatott a királyi család András herceggel kapcsolatban

Peter Phillips – Anna hercegnő fia – június 6-án veszi feleségül menyasszonyát, Harriet Sperlinget egy szűk körű ceremónián Gloucestershire-ben. A 48 éves üzletember és az NHS-nél dolgozó ápolónő nagyjából két éve alkot egy párt.

A Daily Mail értesülései szerint ugyanakkor egyre valószínűbb, hogy András herceg nem lesz jelen az esküvőn. A lap úgy tudja, a döntés mögött elsősorban a herceg körüli folyamatos botrányok és a család hírnevével kapcsolatos aggodalmak állnak.

A botrányok után egyre inkább háttérbe szorul András herceg

III. Károly király 2025 októberében megfosztotta öccsét királyi címeitől, miután ismét reflektorfénybe került András herceg kapcsolata a néhai Jeffrey Epsteinnel. A szexuális bűncselekményekkel vádolt amerikai milliárdoshoz fűződő viszonya már évekkel korábban is komoly botrányt okozott, amely végül András visszavonulásához vezetett a királyi közélettől. A herceg ugyanakkor továbbra is tagad minden ellene felmerült vádat.

A helyzet idén februárban tovább súlyosbodott: András herceget sandringhami otthonában őrizetbe vették, miután felmerült a gyanú, hogy korábbi brit kereskedelmi megbízotti szerepében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. Bár mintegy 11 órával később szabadon engedték, a jogi eljárás továbbra is bizonytalan jövőt vetít elé.

Miközben András herceg várhatóan távol marad az esküvőtől, a brit királyi család több ismert tagja is részt vehet az eseményen. A Daily Mail szerint ott lehet III. Károly király és Kamilla királyné, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné is. A vendégek között szerepelhet továbbá Eduárd herceg, Zsófia edinburghi hercegné, valamint Peter húga, Zara Tindall és férje, Mike Tindall – írja a People magazin.

Peter Phillips és menyasszonya hamarosan új fejezetet nyitnak

Peter Phillips és Harriet Sperling kapcsolatáról először 2024 májusában kezdtek pletykálni, amikor együtt jelentek meg a Badminton Horse Trials lovasversenyen. Később több nyilvános eseményen is együtt mutatkoztak, köztük a Royal Ascoton, ahol Harriet már a királyi család tagjaival is találkozott.

Peter Phillips and Harriet Sperling after attending the Easter Service at St George's Chapel, Windsor Castle, Berkshire. Picture date: Sunday April 5, 2026. (Photo by Aaron Chown/PA Images via Getty Images)
Peter Phillips és Harriet Sperling 
Az eljegyzést 2025 augusztusában jelentették be, az esküvő időpontját pedig idén áprilisban hozták nyilvánosságra. Mindkettőjük számára ez lesz a második házasság. Peter Phillips korábban Autumn Kelly férje volt 2008 és 2021 között, kapcsolatukból két lánya született, Savannah és Isla. Harriet Sperlingnek szintén van egy lánya, a 13 éves Georgina korábbi házasságából.

