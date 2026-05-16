Már a családja sem kíváncsi rá? András herceget nem hívták meg a közelgő királyi esküvőre

Úgy tűnik, András herceg nem kapott meghívást unokaöccse, Peter Phillips közelgő esküvőjére. A brit sajtó szerint a döntés hátterében az állhat, hogy a királyi család igyekszik távol tartani a botrányokkal övezett herceget a nagyobb családi eseményektől.

András herceg már a családi eseményekre sem kap meghívást.

Forrás: Getty Images

Megalázó döntést hozhatott a királyi család András herceggel kapcsolatban

Peter Phillips – Anna hercegnő fia – június 6-án veszi feleségül menyasszonyát, Harriet Sperlinget egy szűk körű ceremónián Gloucestershire-ben. A 48 éves üzletember és az NHS-nél dolgozó ápolónő nagyjából két éve alkot egy párt.

A Daily Mail értesülései szerint ugyanakkor egyre valószínűbb, hogy András herceg nem lesz jelen az esküvőn. A lap úgy tudja, a döntés mögött elsősorban a herceg körüli folyamatos botrányok és a család hírnevével kapcsolatos aggodalmak állnak.

A botrányok után egyre inkább háttérbe szorul András herceg

III. Károly király 2025 októberében megfosztotta öccsét királyi címeitől, miután ismét reflektorfénybe került András herceg kapcsolata a néhai Jeffrey Epsteinnel. A szexuális bűncselekményekkel vádolt amerikai milliárdoshoz fűződő viszonya már évekkel korábban is komoly botrányt okozott, amely végül András visszavonulásához vezetett a királyi közélettől. A herceg ugyanakkor továbbra is tagad minden ellene felmerült vádat.

A helyzet idén februárban tovább súlyosbodott: András herceget sandringhami otthonában őrizetbe vették, miután felmerült a gyanú, hogy korábbi brit kereskedelmi megbízotti szerepében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. Bár mintegy 11 órával később szabadon engedték, a jogi eljárás továbbra is bizonytalan jövőt vetít elé.

Miközben András herceg várhatóan távol marad az esküvőtől, a brit királyi család több ismert tagja is részt vehet az eseményen. A Daily Mail szerint ott lehet III. Károly király és Kamilla királyné, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné is. A vendégek között szerepelhet továbbá Eduárd herceg, Zsófia edinburghi hercegné, valamint Peter húga, Zara Tindall és férje, Mike Tindall – írja a People magazin.