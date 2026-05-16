Így néznek ki a Top Gun legendás szereplői 40 év elteltével: ma ünnepli évfordulóját a film

Négy évtizeddel azután, hogy Maverick és Iceman először hódították meg az eget, visszatekintünk a stáb tagjaira, akik egy egész generációval szerettették meg a repülést, a sebességet és az aviátor napszemüveget. A Top Gun ma ünnepli a 40. évfordulóját, míg egyes szereplők alig változtak valamit, mások már csak árnyékai fiatal énjüknek. Nézd meg az akkor és most galériánkat!

A kultklasszik Top Gun, amelyet örökre emlegetni fogunk Szinte nincs olyan generáció, aki ne imádná a Top Gun filmet: a legendás zenék, a szépia filmkockák és a szexi pilóták egy életre beírták magukat a filmtörténelembe.

A vadászpilótákról szóló akciófilm azonnal a csillagokba repítette a fiatal színészeket.

Május 16-án mutatták be Tony Scott rendezésében a Top Gunt, amely nemcsak egy akciófilm lett, hanem egy globális kulturális jelenség. Magyarországon csak jóval később, a rendszerváltás után 1990 őszén mutatták be a mozikban. A produkció a haditengerészeti pilóták elit világába kalauzolt el minket, ahol a rivalizálás, a bajtársiasság és a szabadságvágy találkozott.

A film zenéje, a látványos légifelvételek és a karizmatikus színészi alakítások azonnal a box office listák élére repítették az alkotást, és végérvényesen megalapozták Tom Cruise szupersztár státuszát. Mindössze 24 éves volt az eredeti film idején, és ma, 60 felett is Hollywood legmeghatározóbb akcióhőse. Az elmúlt évtizedekben a Mission: Impossible szériával feszegette a fizikai határait. A 40. évfordulóhoz közeledve a Top Gun népszerűbb, mint valaha. A 2022-es folytatás, a Top Gun: Maverick sikere bebizonyította, hogy a történet időtlen, az eredeti szereplők iránti nosztalgia pedig erősebb, mint bármikor.

4 érdekesség a Top Gun filmről

A toborzási hullám: a film bemutatása után az Amerikai Haditengerészet jelentései szerint a pilótának jelentkező fiatalok száma mintegy 500%-kal ugrott meg. A mozik elé gyakran toborzóstandokat állítottak fel, hogy azonnal elcsípjék a lelkes jelentkezőket. Tengeribeteg sztárok: bár rettenthetetlennek tűntek, a legtöbb színész (kivéve Tom Cruise-t) rosszul lett az igazi F-14-esekben végrehajtott repülések során. A forgatás alatt elhasznált egészségügyi zacskók száma állítólag rekordot döntött. A magasság kérdése: Kelly McGillis valójában magasabb volt, mint Tom Cruise. Annak érdekében, hogy a romantikus jelenetekben ez ne legyen feltűnő, a színésznőnek gyakran mezítláb kellett állnia, míg Cruise speciális, magasított talpú cipőket hordott. A betétdal sikere: A Take My Breath Away a Berlin együttestől Oscar-díjat nyert. Érdekesség, hogy a dalt Giorgio Moroder írta, és eredetileg több más előadónak is felajánlották, mielőtt a Berlin rögzítette volna és a film elválaszthatatlan részévé vált volna.