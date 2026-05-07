Cukiság a köbön: ezek a kecskék 250 éve élnek víz nélkül egy lakatlan szigeten

A kutatók is elképedve állnak a lakatlan sziget mekegő állatpopulációja előtt. Szinte érthetetlen, hogyan voltak képesek fennmaradni a kecskék édesvíz nélkül.

A tudósok jelen pillanatban is azt próbálják megérteni, hogy miként tudott egy kecskecsorda életben maradni a mostoha körülmények között. A kecskék ráadásul nemcsak túléltek a Brazília északkeleti részén található lakatlan szigeten, de populációjuk több mint kétszáz éve virágzik.

Ezek a kecskék talán még a jég hátán is megélnének, hiszen egy lakatlan sziget, ahol nincs édesvíz, meg sem kottyant nekik. (a kép illusztráció)
A kecskék valóban a legszívósabb állatok

  • Az elszigetelt sziget Brazília mellett található.
  • Feltehetően gyarmatosítók vitték oda a kecskéket.
  • A több mint 200 év alatt megtanultak édesvíz nélkül élni.
  • A kutatók évek óta vizsgálják őket.

Az, hogy az egyébként is lenyűgöző kecskék miként kerültek a Bahia partjaitól mintegy 70 kilométerre fekvő vulkanikus, lakatlan szigetre, rejtély. A tudósok szerint azonban feltehetően a gyarmatosítók hozhatták őket magukkal. Az elszigetelt területen több mint 250 éve dokumentálták először a kecskéket, ez azonban önmagában még nem lenne meglepő, hiszen sok nem őshonos állat is képes a számára idegen környezetben fennmaradni. A dolog pikantériája inkább abban rejlik, hogy a szigetnek nincsenek ismert édesvízforrásai. Ettől függetlenül a kecskék annyira jól érezték magukat ezen a  száraz, szeles szigeten, hogy napjainkban át kellett őket telepíteni máshová, hogy megóvják a helyi ökoszisztémát. A kecskecsorda különösen hét költőmadár életterét veszélyeztette.

Mindenki nyugodjon meg, a kecskék jól vannak!

A kutatók természetesen nem irtották ki az állatokat, sőt, elkezdték őket tanulmányozni. Az elmúlt évek vizsgálatai során egyetlen egyszer sem látták inni a lakatlan sziget titokzatos kecskéit, ami számtalan kérdést felvetett. Milyen egyedi képességet fejlesztettek ki arra, hogy közvetlen édesvíz nélkül is életben maradjanak? Miként tudták szabályozni a populációjukat? – enélkül ugyanis egészen biztosan túlszaporodtak és végül kipusztultak volna.

A szakértők egyelőre csak találgathatnak: egyesek úgy vélik, az első kecskék talán alkalmazkodtak a tengervíz fogyasztásához, ezt pedig továbbörökítették, mások azonban a lakatlan szigeten őshonos, kövér porcsinnak, egy magas víz- és tápanyagtartalmú növénynek tulajdonítják a túlélését.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
