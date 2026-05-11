Véletlenül kizárták a macskát éjszakára, videón a reggeli reakciója - Mindenki a cicán nevet

Azt hitte, övé a lakás, de egyetlen kattanás mindent megváltoztatott. Moustache Winnie-t véletlenül kizárták a sötét éjszakába, a reggeli számonkérés pedig olyan durvára sikerült, hogy azon nevet mindenki TikTokon. Mutatjuk a mérges, de vicces macskás videót!

Soha nem bocsát meg? A Moustache Winnie névre hallgató cicát egy egész éjszakát töltött a fagyos sötétségben, a reggeli számonkérésétől pedig még a leghiggadtabb gazdi is hátrahőkölne! Már több százezren nézik a macskás videót, amin a sértett kedvenc olyan nézést vág, ami után garantáltan nem marad el a büntetés.  

Egy vicces macskás videó, amit nem lehet nem imádni

  • A TikTokot valósággal meghódította egy cicás videó, amiben egy felbőszült, sőt megsértődött kis kedvencet láthatunk. 
  • A gazdái véletlenül kizárták a teraszra, így a szobamacskának húzós éjszakája volt.  
  • Mutatjuk a szuper népszerű videót! 

Vannak azok a pillanatok, amikor egy gazdi szíve megáll: egy rossz mozdulat, egy idő előtt bezárt ajtó, és máris kész a katasztrófa. Így járt a net legújabb sztárja, a fekete-fehér Moustache Winnie is, akit a gazdái figyelmetlenségből egy egész éjszakára a hidegben felejtettek. Bár a benti léthez szokott kis kedvencnek szerencsére semmi baja nem esett, a traumát nem hagyta szó nélkül. A reggeli ajtónyitásról készült vicces felvétel pillanatok alatt letarolta a TikTokot és az Instagramot – már közel 700 ezren nézték végig a sértett cica kiabálása. 

@moustachewinnie I thought I was built for the streets. Turns out I was not. #cats #moustachecat #catsoftiktok #tuxedocat #catlover ♬ original sound - Moustache Winnie

A videón jól látható a pillanat, amikor a gazdik végre észbe kapnak. Winnie nem elszalad vagy örömében dorombol, hanem kőkemény porolásba kezd. A macska olyan dühvel mered a gazdájára, mintha épp a végrendeletét fogalmazná át. Hangos, szemrehányó nyávogással adja a világ tudtára, hogy ez a bánásmód felháborító.  

Bár a kommentelők szerint Winnie-nek minimum egy tál extra jutalomfalat jár a traumáért, a történet végül happy enddel zárult. A dühös számonkérés után a cica elfogyasztotta a reggelijét, majd mintha mi sem történt volna, odabújt a gazdájához a puha pléd alá. Szerencsére nem történt nagyobb baj, de a gazdik valószínűleg kétszer is ellenőrzik majd az ajtót, mielőtt legközelebb leoltják a villanyt.  

