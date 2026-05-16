„Ennél közelebb már csak a becsapódás lenne” – Óriási aszteroida száguld a Föld felé, a NASA tudósai aggódnak

Egy város elpusztítására is képes aszteroida halad el veszélyesen közel a Föld mellett hétfő éjszaka. A 2026JH2 névre keresztelt égitest ugyan várhatóan nem ütközik bolygónkkal, a szakértők szerint azonban csillagászati léptékkel mérve hajszálon múlik majd az elkerülés.
Az aszteroida hétfőn este halad el a Föld mellett
A kutatók becslése szerint az aszteroida körülbelül négyszer akkora lehet, mint egy londoni emeletes busz, hossza pedig 16 és 35 méter közé tehető. A szakemberek úgy számolnak, hogy hétfő késő este mintegy 90 ezer kilométerre halad el a Föld mellett, ami kozmikus viszonylatban rendkívül közeli találkozásnak számít.
Mark Norris, a Lancashire-i Egyetem kutatója a New Scientistnek úgy fogalmazott: „Csillagászati értelemben ennél közelebb már csak a becsapódás lenne.”
A szakértő szerint ha a 2026JH2 eltalálná a Földet, könnyedén elpusztíthatna egy teljes várost.
Az aszteroidát május 13-án észlelték először az arizonai Mount Lemmon Survey és a kansasi Farpoint Observatory kutatói. Az északi féltekén rövid ideig szabad szemmel is megfigyelhető lehet, ám rendkívül gyors mozgása miatt nehéz lesz észrevenni.
A tudósok szerint a 2026JH2 becsapódása a 2013-as cseljabinszki meteorrobbanáshoz hasonló pusztítást okozhatna. A körülbelül 18 méteres oroszországi meteorit 45 kilométeres magasságban robbant fel, és bár az égitest tömegének csupán kis része érte el a felszínt, a lökéshullám így is mintegy 1500 embert sebesített meg, valamint több mint 3600 épületben tett kárt.
Több ezer veszélyes aszteroida lehet még észrevétlenül a Föld közelében
A mostani közeli elhaladás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a NASA szerint a Föld jelenleg nincs teljesen felkészülve egy hasonló fenyegetés kivédésére.
A szakértők becslése alapján nagyjából 15 ezer közepes méretű, úgynevezett „városgyilkos” aszteroida lehet még ismeretlenül a Naprendszerben, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek bolygónkra.
Bár a NASA 2022-es DART-missziója bebizonyította, hogy elméletben lehetséges eltéríteni egy veszélyes aszteroidát egy űreszköz segítségével, jelenleg nincs olyan azonnal bevethető védelmi rendszer, amely egy váratlan fenyegetés esetén működésbe léphetne.
Dr. Nancy Chabot, a DART-program egyik vezetője szerint különösen aggasztó, hogy a kutatók még mindig nem ismerik a 140 méternél nagyobb aszteroidák jelentős részének pontos helyzetét.
„A városméretű pusztítást okozó objektumok miatt aggódunk igazán. Jelenleg nem áll rendelkezésünkre kész rendszer arra, hogy szükség esetén azonnal eltérítsünk egy veszélyes égitestet” – mondta.
Hasonlóan nyilatkozott a NASA bolygóvédelmi programjának vezetője, Dr. Kelly Fast is, aki szerint a legnagyobb problémát azok az objektumok jelentik, amelyekről még nem tudnak a kutatók. A NASA jelenlegi tervei szerint 2027-ben indulhat a Surveyor nevű misszió, amelynek célja, hogy tíz éven belül a 140 méternél nagyobb aszteroidák legalább 90 százalékát azonosítsák. A szakemberek szerint azonban addig a Föld továbbra is nagyrészt védtelen marad az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben.
