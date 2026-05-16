„Ennél közelebb már csak a becsapódás lenne” – Óriási aszteroida száguld a Föld felé, a NASA tudósai aggódnak

Egy város elpusztítására is képes aszteroida halad el veszélyesen közel a Föld mellett hétfő éjszaka. A 2026JH2 névre keresztelt égitest ugyan várhatóan nem ütközik bolygónkkal, a szakértők szerint azonban csillagászati léptékkel mérve hajszálon múlik majd az elkerülés.

Az aszteroida hétfőn este halad el a Föld mellett

A kutatók becslése szerint az aszteroida körülbelül négyszer akkora lehet, mint egy londoni emeletes busz, hossza pedig 16 és 35 méter közé tehető. A szakemberek úgy számolnak, hogy hétfő késő este mintegy 90 ezer kilométerre halad el a Föld mellett, ami kozmikus viszonylatban rendkívül közeli találkozásnak számít.

Mark Norris, a Lancashire-i Egyetem kutatója a New Scientistnek úgy fogalmazott: „Csillagászati értelemben ennél közelebb már csak a becsapódás lenne.”

A szakértő szerint ha a 2026JH2 eltalálná a Földet, könnyedén elpusztíthatna egy teljes várost.

Az aszteroidát május 13-án észlelték először az arizonai Mount Lemmon Survey és a kansasi Farpoint Observatory kutatói. Az északi féltekén rövid ideig szabad szemmel is megfigyelhető lehet, ám rendkívül gyors mozgása miatt nehéz lesz észrevenni.

A tudósok szerint a 2026JH2 becsapódása a 2013-as cseljabinszki meteorrobbanáshoz hasonló pusztítást okozhatna. A körülbelül 18 méteres oroszországi meteorit 45 kilométeres magasságban robbant fel, és bár az égitest tömegének csupán kis része érte el a felszínt, a lökéshullám így is mintegy 1500 embert sebesített meg, valamint több mint 3600 épületben tett kárt.

Több ezer veszélyes aszteroida lehet még észrevétlenül a Föld közelében

A mostani közeli elhaladás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a NASA szerint a Föld jelenleg nincs teljesen felkészülve egy hasonló fenyegetés kivédésére.

A szakértők becslése alapján nagyjából 15 ezer közepes méretű, úgynevezett „városgyilkos” aszteroida lehet még ismeretlenül a Naprendszerben, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek bolygónkra.

Bár a NASA 2022-es DART-missziója bebizonyította, hogy elméletben lehetséges eltéríteni egy veszélyes aszteroidát egy űreszköz segítségével, jelenleg nincs olyan azonnal bevethető védelmi rendszer, amely egy váratlan fenyegetés esetén működésbe léphetne.