Ha a kutyád utál valakit, annak oka van – Ezt mindenképp tudnod kell

Volt már olyan, hogy a kutyád egy teljesen idegen emberre furcsán reagált, miközben te semmi különöset nem láttál rajta? Nem akart közelebb menni, hirtelen agresszív lett, vagy csak egyszerűen kerülte? A házikedvencek reakcióit ilyenkor sokan félvállról veszik, pedig nem véletlenül viselkednek így – pontosabban azért, mert minden áron védelmezni akarnak.

Nem véletlenül reagál agresszívan a kedvenced, vannak jelek, amiket csak egy kutya érthet meg.

Forrás: Shutterstock

Bízz a kutya döntésében

Az állatok egészen másképp érzékelik a világot mint mi, éppen ezért olyan jeleket is észrevesznek az embereken, amik szabad szemmel fel sem tűnnének. Lekövetik a mozgásukat, szemmel tartják a viselkedésüket, és analizálják a jelenlétüket is, így nem véletlenül lesznek bizalmatlanok, vagy távolságtartóak bizonyos esetekben.

Megérzik azokat a helyzeteket, amik a gazdi számára nem biztonságosak, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki, akivel így viselkednek csak és kizárólag egy rossz ember lehet.

A kutyád elutasító viselkedését sok apró tényező kiválthatja, legyen szó egy szokatlan szagról, egy túl határozott fellépésről, vagy akár egy számára idegen megjelenésről, hiszen már ez is bőven elég lehet. Bármi is áll a háttérben, egy dolog biztos, nem ok nélkül reagálnak így. Ezekben a helyzetekben ugyanis nem csak hisztiznek, hiszen az agresszió mögött mindig van egy ok, legyen az félelem, rossz tapasztalat, vagy feszültség, akár egy visszatérő séma, amitől ösztönösen óvni akarnak.

Ezt semmiképpen se csinád

A legrosszabb, amit egy ilyen a helyzetben tehetsz, ha elkezded rángatni, vagy ráerőltsz egy olyan szituációt, ami kicsit sem tetszik neki.

Az ilyen esetekben érdemesebb inkább teret és időt hagyni számukra, mert sokszor többet olvasnak a körülményekből, mint azt gondolnánk. Azonban, ha ezek után is ugyanolyan vehemensen lépnek fel egyes emberek felé, mint az elején, akkor érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy talán nekik van igazuk. Tovább fokozod a feszültségét akkor is, ha ráerőltetsz valamit, amit nem akar, így tehát semmiképpen se húzd oda a kutyát az illetőhöz, és ne próbáld „megszerettetni” vele a számára kényelmetlen szituációt. Ha ezek után még a viselkedését is bagatelizálni kezded, az csak egy újabb csepp olaj a tűzre, ugyanis a morgás vagy hátrálás ilyenkor könnyen tovább mehet harapásig is. A kutyának szüksége van arra, hogy azt érezze kontroll alatt tartod a szituációt, és megértő vagy vele.

Nem kell minden helyzetben rögtön a legrosszabbra gondolni, de egy dolgot érdemes észben tartani: a kutyák nem véletlenszerűen reagálnak. Ők ösztönből működnek, és gyakran a számunkra láthatatlan jelekre is felfigyelnek, ezért legközelebb, amikor a kutyád valakire furcsán reagál, ne csak megnyugtatni próbáld, hanem egy pillanatra figyelj is oda rá.

Ezek is érdekelhetnek: