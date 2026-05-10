Az a pasi, aki nehéz helyzetben futni fog, már a kapcsolat elején elárulja magát

Sok nő tapasztalta már, hogy a kapcsolat elején minden simán megy, de a nehéz helyzetek gyorsan megmutatják, ki az, aki tényleg melletted áll. Az eltűnős pasi már korán árulkodó jeleket mutat: kerülheti a komoly beszélgetéseket, érzelmileg távolságtartó, vagy a szavai és tettei között ellentmondás van. Ha odafigyelsz ezekre a jelekre, időben felismerheted, kivel nem érdemes komolyabban számolnod.
- Háromnál több jel stimmel? Ne várj tovább.
- Figyeld a viselkedését, nem csak a szavait.
- A korai jelek ritkán hazudnak, hallgass az intuíciódra.
Hogyan ismerd fel az eltűnős pasikat időben?
Mindannyian vágyunk egy olyan társra, aki nemcsak a romantikus, naplementés pillanatokban van ott, hanem akkor is, amikor az élet kicsit… hát, kevésbé Instagram-kompatibilis. Mert valljuk be: az igazi kapcsolat nem a könnyű napokon dől el, hanem akkor, amikor jönnek a nehézségek.
És igen, vannak férfiak, akik ilyenkor egyszerűen eltűnnek. És ne lepődjünk meg: általában már az elején mutatnak nem is olyan apró jeleket, csak hajlamosak vagyunk nem komolyan venni őket – írja a Yourtango.
Nézzük, mik a legjellemzőbb red flag-ek. Ha háromnál több pontnál azt érzed, hogy stimmel nálatok, ne várj tovább! Lépj időben, még mielőtt mélyebbre kerülnél.
1. Érzelmileg elérhetetlen
Ha úgy érzed, mintha a falnak beszélnél, az nem véletlen. Lehet, hogy kedves, sőt még sármos is, de ha nem tud igazán megnyílni, akkor nagy eséllyel nem lesz ott, amikor szükséged lenne rá.
2. Egyszer forró, máskor jéghideg
Ma még imád, holnap meg eltűnik? Ez nem rejtély, hanem minta. Az ilyen kiszámíthatatlanság nem csak fárasztó, hanem egyértelmű jel arra, hogy nem stabil partner.
3. A kommunikáció vele lehetetlen küldetés
Ha egy komolyabb beszélgetés olyan, mintha foghúzás lenne, az már önmagában figyelmeztető jel. Egy kapcsolatban fontos, hogy tudjatok beszélni a dolgokról. Ha valaki állandóan elkerüli a komoly témákat, az a problémákat is úgy kezeli majd: inkább elfordul, minthogy együtt találjátok meg a megoldást.
4. A szavai és a tettei nem egyeznek
„Persze, számíthatsz rám” – mondja. Aztán… mégsem. Ha a szép szavak mögött nincs valódi cselekvés, az nem romantika, hanem manipuláció. Csak kihasznál téged. Ezt vedd észre időben!
5. Gyorsan felkapja a vizet
Egy apróbb vita máris robbanásszerű reakciót vált ki belőle? Akkor sajnos valószínűleg nem igazán szeret, vagy legalábbis komoly gondjai vannak az indulatai kezelésével. Kell ez neked? Dehogy, skippeld. Az ilyen ember a nehéz helyzetekben gyakran menekül vagy támad, ahelyett, hogy együtt próbálnátok megoldani a problémát. Hosszú távon ez bizony nem egy stabil társ.
6. Nem tud sebezhető lenni
A mély beszélgetések? Tabu. Az érzések? Elrejtve. Őszinteség? Ismeretlen. Pedig pont ezek hozzák létre az igazi kötődést. Ha ez hiányzik, a kapcsolat felszínes marad, és könnyen fel is adható.
7. Túlzottan független
Az önállóság vonzó, de csak addig, amíg nem válik távolságtartássá. Ha valaki nem vonódik be igazán, inkább kívülálló marad, mintha csak félig lenne jelen, az azt jelzi, hogy nincsenek meg egy kapcsolathoz szükséges érzései, nem szeret eléggé. Teljesen evidens, hogy hamarosan lelép, lehet, hogy meg se várja az első gondot.
8. Titkolózó
Valami nem stimmel, de nem tudod megfogni? Az intuíciód ilyenkor általában nem téved. A túl sok titok bizalomhiányt jelez. H nem őszinte igazán veled, akkor sajnáljuk, de nem is akar téged. Ez egy intő jel, szabadulj meg tőle, mielőtt rosszabbra fordulnak a dolgok.
9. Fél az intimitástól
Nemcsak a fizikai, hanem az érzelmi közelségtől is ódzkodik. Vagy lehet, hogy csak az érzelmitől, miközben az ágyban kb. minden rendben van. De tekintsd intő jelnek a távolságtartó viselkedését. Ha nem enged közel, akkor bajban sem lesz ott igazán melletted.
10. Nem hajlandó kimondani, hogy mi van köztetek
„Majd alakul…” „Ne bonyolítsuk túl…” Ugye, ismerős? Az a bizonyos beszélgetés, amitől mindenki kicsit feszeng: Most akkor mik is vagyunk? Barátok? Vagy járunk? Ha egy férfi kitér a válasz elől, és nem hajlandó egyértelműen kimondani, hogy kapcsolatban vagytok-e, az bizony nem véletlen. Ez általában azt jelzi, hogy nem akar igazán elköteleződni, legalábbis nem úgy, ahogy te szeretnéd.
11. Visszahúzódó, távolságtartó
Ha már az elején érzed a falakat, az nem fog később varázsütésre eltűnni. Az ilyen ember inkább bezár, mintsem közelebb engedjen.
A lényeg, amit érdemes megjegyezni
A szerelem elején könnyű elnézni dolgokat, azt gondoljuk majd megváltozik, vagy arra fogjuk, hogy biztos csak rossz napja volt… De az igazság az, hogy a korai jelek ritkán hazudnak.
Egy férfi, aki már az elején kerüli a mélységet, a konfliktust vagy az elköteleződést, nagy eséllyel később sem fog hirtelen megjavulni. Nem áll majd melletted a bajban, nem tud elköteleződni. Már a kapcsolat elején figyelj arra, hogyan viselkedik, nem csak arra, mit mond. A tettek többet mondanak minden szónál … És ha nem mondanak semmit, akkor szakíts, még mielőtt megsérülnél!
