Az a pasi, aki nehéz helyzetben futni fog, már a kapcsolat elején elárulja magát

Sok nő tapasztalta már, hogy a kapcsolat elején minden simán megy, de a nehéz helyzetek gyorsan megmutatják, ki az, aki tényleg melletted áll. Az eltűnős pasi már korán árulkodó jeleket mutat: kerülheti a komoly beszélgetéseket, érzelmileg távolságtartó, vagy a szavai és tettei között ellentmondás van. Ha odafigyelsz ezekre a jelekre, időben felismerheted, kivel nem érdemes komolyabban számolnod.

Az eltűnős pasi korán felismerhető, a komolytalanság jelei már a kapcsolat elején látszanak. Figyelj rájuk!

Hogyan ismerd fel az eltűnős pasikat időben?

Mindannyian vágyunk egy olyan társra, aki nemcsak a romantikus, naplementés pillanatokban van ott, hanem akkor is, amikor az élet kicsit… hát, kevésbé Instagram-kompatibilis. Mert valljuk be: az igazi kapcsolat nem a könnyű napokon dől el, hanem akkor, amikor jönnek a nehézségek.

És igen, vannak férfiak, akik ilyenkor egyszerűen eltűnnek. És ne lepődjünk meg: általában már az elején mutatnak nem is olyan apró jeleket, csak hajlamosak vagyunk nem komolyan venni őket – írja a Yourtango.

Nézzük, mik a legjellemzőbb red flag-ek. Ha háromnál több pontnál azt érzed, hogy stimmel nálatok, ne várj tovább! Lépj időben, még mielőtt mélyebbre kerülnél.

1. Érzelmileg elérhetetlen

Ha úgy érzed, mintha a falnak beszélnél, az nem véletlen. Lehet, hogy kedves, sőt még sármos is, de ha nem tud igazán megnyílni, akkor nagy eséllyel nem lesz ott, amikor szükséged lenne rá.

2. Egyszer forró, máskor jéghideg

Ma még imád, holnap meg eltűnik? Ez nem rejtély, hanem minta. Az ilyen kiszámíthatatlanság nem csak fárasztó, hanem egyértelmű jel arra, hogy nem stabil partner.

3. A kommunikáció vele lehetetlen küldetés

Ha egy komolyabb beszélgetés olyan, mintha foghúzás lenne, az már önmagában figyelmeztető jel. Egy kapcsolatban fontos, hogy tudjatok beszélni a dolgokról. Ha valaki állandóan elkerüli a komoly témákat, az a problémákat is úgy kezeli majd: inkább elfordul, minthogy együtt találjátok meg a megoldást.

4. A szavai és a tettei nem egyeznek

„Persze, számíthatsz rám” – mondja. Aztán… mégsem. Ha a szép szavak mögött nincs valódi cselekvés, az nem romantika, hanem manipuláció. Csak kihasznál téged. Ezt vedd észre időben!