Titokzatos rózsaszín ajtót találtak a piramisok mellett − Hátborzongató, hogy mit rejt

A gízai piramisok régóta foglalkoztatják a közvéleményt. Az építésükről és rendeltetésükről ma is számos vita folyik. Nemrég a híres piramisok közelében tettek felfedezést az egyiptomi régészek. A Kairótól 30 km-re fekvő Szakkarában fedeztek fel egy rózsaszín ajtót.
- A Szakkara nekropoliszban, a Gízai piramisok közelében egy több mint négy méter magas rózsaszín gránit ajtót találtak.
- A lelet Waser-If-Ré herceg sírjából került elő, aki Userkaf fáraó fia volt.
- A gránit anyag és a hieroglif feliratok a herceg magas rangját és befolyását bizonyítják.
- A régészek raájöttek mire szolgált a monumentális ajtó.
Vajon mit rejt a piramisok árnyékában felfedezett rózsaszín ajtó?
Szakkarában található az ókori Egyiptom egyik fővárosának, Memphisznek legősibb temetője, 7 km hosszú nekropolisza. Éppen ezért a gízai piramisok közvetlen környezetéhez hasonlóan itt is állandó régészeti feltárások, kutatások zajlanak. Az egyiptomi régészek nemrég egy rózsaszín ajtóra bukkantak Szakkarában. A rendeltetését ekkor még nem ismerték, azonban impozáns mérete és anyaga volt: több mint négy méter magas és rózsaszín gránitból készült.
Ezt rejti a rejtélyes rózsaszín ajtó
A régészek is sokat találgattak a felfedezés után, hogy vajon mit rejt az ajtó, ezért meglepődtek, amikor fény derült a valóságra. Kiderült ugyanis, hogy a monumentális, több mint négy méter magas kőajtó valójában egy úgynevezett „álajtó” volt. Az ókori egyiptomi hitvilágban ezek nem valódi bejáratokként szolgáltak, hanem szimbolikus kapuk voltak az élők és a holtak világa között. A lelet Waser-If-Ré herceg sírjából került elő, aki Userkaf fáraó fia volt az Óbirodalom idején.
A rózsaszín gránit az ókori Egyiptomban rendkívül értékes anyagnak számított, így használata már önmagában is a herceg kiemelkedő rangját bizonyítja. Az ajtón hieroglifák sorakoznak, amelyek a herceg címeit és rangjait részletezik, mintegy kőbe vésett „önéletrajzként”. A sírból ékésőbb egy második gránitkapu is előkerült, amelyen Neferirkare Kakai fáraó neve olvasható, ami tovább erősíti a királyi kapcsolatokat.
A régészek találtak ezen felül 13 gránitszobrot, amelyek valószínűleg a herceg feleségeit ábrázolják. Külön érdekesség, hogy kettő közülük fej nélkül került elő – egyelőre nem tudni, hogy sírrablók munkája, vagy valamilyen ősi rituálé lenyomata. A kamrában egy hatalmas áldozati asztal is áll, amelyet feliratok borítanak, valamint egy felborult fekete gránitszobor is előkerült, ami arra utal, hogy a helyszínen összetett vallási szertartásokat végezhettek.
