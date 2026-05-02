Titokzatos rózsaszín ajtót találtak a piramisok mellett − Hátborzongató, hogy mit rejt

A gízai piramisok régóta foglalkoztatják a közvéleményt. Az építésükről és rendeltetésükről ma is számos vita folyik. Nemrég a híres piramisok közelében tettek felfedezést az egyiptomi régészek. A Kairótól 30 km-re fekvő Szakkarában fedeztek fel egy rózsaszín ajtót.

Szakkarában található az ókori Egyiptom egyik fővárosának, Memphisznek legősibb temetője, 7 km hosszú nekropolisza. Éppen ezért a gízai piramisok közvetlen környezetéhez hasonlóan itt is állandó régészeti feltárások, kutatások zajlanak. Az egyiptomi régészek nemrég egy rózsaszín ajtóra bukkantak Szakkarában. A rendeltetését ekkor még nem ismerték, azonban impozáns mérete és anyaga volt: több mint négy méter magas és rózsaszín gránitból készült.

A régészek is sokat találgattak a felfedezés után, hogy vajon mit rejt az ajtó, ezért meglepődtek, amikor fény derült a valóságra. Kiderült ugyanis, hogy a monumentális, több mint négy méter magas kőajtó valójában egy úgynevezett „álajtó” volt. Az ókori egyiptomi hitvilágban ezek nem valódi bejáratokként szolgáltak, hanem szimbolikus kapuk voltak az élők és a holtak világa között. A lelet Waser-If-Ré herceg sírjából került elő, aki Userkaf fáraó fia volt az Óbirodalom idején.

A rózsaszín gránit az ókori Egyiptomban rendkívül értékes anyagnak számított, így használata már önmagában is a herceg kiemelkedő rangját bizonyítja. Az ajtón hieroglifák sorakoznak, amelyek a herceg címeit és rangjait részletezik, mintegy kőbe vésett „önéletrajzként”. A sírból ékésőbb egy második gránitkapu is előkerült, amelyen Neferirkare Kakai fáraó neve olvasható, ami tovább erősíti a királyi kapcsolatokat.