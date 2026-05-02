Titokzatos rózsaszín ajtót találtak a piramisok mellett − Hátborzongató, hogy mit rejt

Simon Benedek
2026.05.02.
A régészek egy egészen szokatlan leletre bukkantak Szakkarában, nem messze a híres gízai piramisoktól. A csúcsrégészek is meglepődtek azon, mit rejt a piramisokhoz közeli rózsaszín ajtó. Íme a részletek!

A gízai piramisok régóta foglalkoztatják a közvéleményt. Az építésükről és rendeltetésükről ma is számos vita folyik. Nemrég a híres piramisok közelében tettek felfedezést az egyiptomi régészek. A Kairótól 30 km-re fekvő Szakkarában fedeztek fel egy rózsaszín ajtót.

Hufu fáraó építette a legnagyobbat a gízai piramisok közül. Innen 30 kilométerre tettek most nagy felfedezést. 
  • A Szakkara nekropoliszban, a Gízai piramisok közelében egy több mint négy méter magas rózsaszín gránit ajtót találtak.
  • A lelet Waser-If-Ré herceg sírjából került elő, aki Userkaf fáraó fia volt.
  • A gránit anyag és a hieroglif feliratok a herceg magas rangját és befolyását bizonyítják.
  • A régészek raájöttek mire szolgált a monumentális ajtó.

Vajon mit rejt a piramisok árnyékában felfedezett rózsaszín ajtó?

Szakkarában található az ókori Egyiptom egyik fővárosának, Memphisznek legősibb temetője, 7 km hosszú nekropolisza. Éppen ezért a gízai piramisok közvetlen környezetéhez hasonlóan itt is állandó régészeti feltárások, kutatások zajlanak. Az egyiptomi régészek nemrég egy rózsaszín ajtóra bukkantak Szakkarában. A rendeltetését ekkor még nem ismerték, azonban impozáns mérete és anyaga volt: több mint négy méter magas és rózsaszín gránitból készült. 

Ezt rejti a rejtélyes rózsaszín ajtó

A régészek is sokat találgattak a felfedezés után, hogy vajon mit rejt az ajtó, ezért meglepődtek, amikor fény derült a valóságra. Kiderült ugyanis, hogy a monumentális, több mint négy méter magas kőajtó valójában egy úgynevezett „álajtó” volt. Az ókori egyiptomi hitvilágban ezek nem valódi bejáratokként szolgáltak, hanem szimbolikus kapuk voltak az élők és a holtak világa között. A lelet Waser-If-Ré herceg sírjából került elő, aki Userkaf fáraó fia volt az Óbirodalom idején.

A rózsaszín gránit az ókori Egyiptomban rendkívül értékes anyagnak számított, így használata már önmagában is a herceg kiemelkedő rangját bizonyítja. Az ajtón hieroglifák sorakoznak, amelyek a herceg címeit és rangjait részletezik, mintegy kőbe vésett „önéletrajzként”. A sírból ékésőbb egy második gránitkapu is előkerült, amelyen Neferirkare Kakai fáraó neve olvasható, ami tovább erősíti a királyi kapcsolatokat.

A régészek találtak ezen felül 13 gránitszobrot, amelyek valószínűleg a herceg feleségeit ábrázolják. Külön érdekesség, hogy kettő közülük fej nélkül került elő – egyelőre nem tudni, hogy sírrablók munkája, vagy valamilyen ősi rituálé lenyomata. A kamrában egy hatalmas áldozati asztal is áll, amelyet feliratok borítanak, valamint egy felborult fekete gránitszobor is előkerült, ami arra utal, hogy a helyszínen összetett vallási szertartásokat végezhettek.

