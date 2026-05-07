Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 7., csütörtök Gizella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
szponzorált tartalom

Generatív képszerkesztés a mindennapokban: már nem kell az egérrel küzdeni

123rf.com -
szponzorált tartalom fotózás Okosabb mindennapok
Life.hu
2026.05.07.
Régen egy zavaró részlet eltüntetése, egy háttércsere vagy egy rosszul sikerült fotó feljavítása sokszor nagy türelmet és gyakorlatot kívánt. Ma elég csak leírni, mit szeretnénk látni a képen, az AI pedig néhány másodperc alatt elvégzi azt, amihez korábban külön program és biztos kéz kellett.

A képszerkesztés sokáig azok terepe volt, akik pontosan tudták, melyik eszközzel mit lehet elérni. A hétköznapi felhasználó legfeljebb vágott, világosított, rátett egy szűrőt a fotóra, aztán remélte, hogy a végeredmény vállalható lesz. A generatív képszerkesztés azonban egészen más logikát hozott: nem eszközöket kell keresgélni és kitanulni, hanem jól kell megfogalmazni, mit akarunk elérni.

 

A fotó, amit nem kell kidobni

Ismerős helyzet, ugye? Végre készül egy jó kép, de a háttérben belóg valaki, az asztalon ott marad egy koszos pohár, vagy a gyerek mögött épp a kupis nappali látszik. Korábban ezekkel vagy együtt éltünk, vagy hosszú percekig javítgattuk a képet. A szöveges alapú képmódosítás lényege azonban éppen az, hogy a felhasználó nem aprólékos kijelölésekkel és ecsetméretekkel bajlódik, hanem utasítást ad: tüntesd el a háttérben álló embert, legyen világosabb a kép, cseréld ki a borús eget naplementére, vagy tedd rendezettebbé az asztalt.

A generatív képszerkesztés egyszerűbbé teszi a mindennapokat.
Forrás: 123rf.com

Ez nemcsak kényelmesebb, hanem sokak számára felszabadító is. A profi látvány többé nem csak azoknak elérhető, akik éveken át tanulták a képszerkesztő programokat. 

Egy családi fotó, egy hirdetéshez készülő kép, egy közösségi médiás poszt vagy akár egy online piactérre feltöltött termékfotó is szebb lehet attól, hogy az AI kijavítja a zavaró részleteket.

Nem varázslat, hanem új munkamódszer

A generatív képszerkesztés nem azt jelenti, hogy a gép mindent helyettünk gondol ki. A jó eredményhez továbbra is kell ízlés, arányérzék és egyértelmű, konkrét kérés, utasítás. Minél pontosabban mondjuk el, mit szeretnénk, annál nagyobb eséllyel kapunk használható képet. Nem mindegy, hogy azt írjuk: „legyen szebb”, vagy azt: „a háttér maradjon természetes, de legyen világosabb, a zavaró tárgyakat pedig távolítsd el az asztalról”.

Aki eddig idegenkedett a bonyolult programoktól, annak a szöveges vezérlés sokkal könnyebb lehet. Úgy működik, mintha egy asszisztensnek magyaráznánk el, mire van szükségünk.

A telefon már nem csak fényképez

A készülékek már nemcsak elkészítik a fotót, hanem segítenek javítani, élesíteni, világosítani vagy átalakítani is. A mesterséges intelligencia észrevétlenül dolgozik a háttérben: felismeri az arcokat, korrigálja a fényeket, javítja az élességet, vagy javaslatot tesz arra, hogyan lehetne jobb a kép.

A generatív megoldásoknak köszönhetően ezekkel a folyamatokkal még látványosabb eredményeket érhetünk el. A felhasználó nem azt érzi, hogy szerkeszt, inkább csak beszélget a mesterséges intelligenciával. Megmondja, min szeretne változtatni, és megnézi, tetszik-e az eredmény. Ha nem, pontosítja a kérést.

A gyors és egyszerű használatnak ára is van

A technológia azonban nemcsak lehetőség, hanem felelősség is. Egy fotó hangulatát ma már nagyon egyszerű megváltoztatni, de nem mindegy, hol húzzuk meg a határt. Más dolog eltüntetni egy kukát a háttérből, és más teljesen átírni egy eseményről készült fotót. A generatív képszerkesztés akkor szolgálja jól a mindennapokat, ha javít, segít, rendez és szebbé tesz, de nem vezeti félre a nézőt.

A privát fotóknál érdemes arra is figyelni, milyen képeket töltünk fel, és milyen szolgáltatást használunk. 

Családi képek, gyerekfotók, intim pillanatok esetén különösen fontos, hogy ne csak a eredmény számítson, hanem változtatások során vegyünk azt is figyelembe, hova kerül majd az a kép.

A generatív képszerkesztés az egyik legizgalmasabb újítás, amely az utóbbi években a mindennapi digitális eszközeinkbe bekerült. Nem kell többé profinak lenni ahhoz, hogy egy fotóból kihozzuk a legtöbbet. Elég tudni, mit akarunk megőrizni, mit szeretnénk javítani, és mikor kell azt mondani: így már tökéletes.

Hirdetés

A cikk szakmai partnere a HONOR, amelynek legújabb HONOR 600 és 600 Pro készülékei a hétköznapok technológiai kihívásaira és a felhasználók valódi igényeire adnak megoldásokat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu