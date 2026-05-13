Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 13., szerda Imola, Szervác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
kombináció

Így keverd a mintás ruhákat, hogy az eredmény tökéletes, ne pedig bohócos legyen

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
kombináció csíkos pöttyös divatos minta
Jónás Ágnes
2026.05.13.
Unod már az egyszínű szetteket és inkább egy izgalmasabb, bevállalós szett után vágyakozol? Ha bizonytalan vagy a keresésben, vagy félsz, hogy az összhatás egy vizuális katasztrófa lesz, akkor olvass tovább, mert eláruljuk, hogyan mixeld a mintás ruhákat úgy, mint egy profi.

Van valami egészen lenyűgöző abban, ahogyan az egyes minták szövetségre kelnek egymással. Egyszínű darabokból nem nagy kihívás összetenni egy szettet, a mintás ruhák mixelése azonban szép kihívás. Összeszedtük azokat a praktikákat, amikkel biztosan nem lőhetsz mellé. 

Mintás ruhák nőkön
A mintás ruhák barátok között is remekül működnek.
Forrás: Getty Images Europe

Mintás ruhák összjátéka

  • A különböző minták kombinálása kreatív játék. Ha néhány alapelvet betartasz, az összhatás harmonikus és természetes lesz.
  • Ne hagyd ki az álatmintás darabokat sem. Ha mintás darabokat rendelsz mellé, szinte észrevétlenek maradnak, és egyáltalán nem nyújtanak kellemetlen vizuális élményt. 
  • Mutatjuk a legjobb ruhamixeket!

Hasonló színvilágú mintás ruhák

Mindenképp ügyelj arra, hogy a darabok, amelyeket kombinálni kívánsz, színvilágukban hasonlóak egyenek. Vagyis, ha van egy sikkes fekete-fehér rombuszmintás maxiszoknyád, párosítsd fekete-fehér csíkos, karcsúsított blúzzal. A hasonló színek vizuálisan összekapcsolják az eltérő mintákat, így azok nem fogják ütni egymást. Nézd csak!

2026 mintás ruhák, pöttyös és csíkos
Hiába eltérő a minta, a hasonló színek vizuálisan összekapcsolják őket.
Forrás: WWD

 

A minták méretének különbsége

Amennyiben egy nagyobb és egy apróbb mintás ruhadarabot párosítasz, azok nem „konkurálnak” egymással, épp ellenkezőleg: kiegyensúlyozzák egymást. A harmonikus összhatás érdekében érdemes egyszínű ruhadarabokat is beépíteni az outfitbe, mert megtörik a minták intenzitását. 

Mintás ruhák 2026-ban
Nagyobbat az apró mintával. Az összhatás elegáns lesz.
Forrás: Getty Images Europe

 

Használj állatmintás darabokat

Nem is gondolnád, hogy az állatmintás darabok, mint például a leopárd, a zebra, vagy 2025 nagy trendje, az őzike milyen sokoldalúak. Amikor mintás darabokat rendelsz melléjük, szinte észrevétlenek maradnak, és egyáltalán nem nyújtanak kellemetlen vizuális élményt. 

Mintás ruhák: pöttyös a leopárdmintával
Állatmintás és pöttyös? Bizarr és mégsem. 
Forrás: Getty Images Europe

 

Sötét árnyalatút a viágosabbal

Amennyiben a választásod egy élénk színű, mintás nadrágra esik, viseld egy sötétebb árnyalatú ujjatlan toppal, vagy fordítva. A sötét és világos árnyalatok ugyanis szépen kiegyensúlyozzák egymást és nem fognak túlzóan hatni.

Mintás ruhák 2026-ban: virágminta és csíkos
Sötétet a világosabb mintás ruhával. 
Forrás: profimedia

Egy merész, egy visszafogott

Ha kiegyensúlyozott megjelenésre vágysz, akkor párosíts egy merész és egy visszafogottabb mintájú darabot. Ez ugyanis segít abban, hogy az öltözeted harmóniába kerüljön anélkül, hogy „túl sok legyél”. 

Mintás ruhák 2026-ban: csíkos szett
Látszólag sok a minta, az összkép mégsem kaotikus.
Forrás: profimedia

Vegyél alapul egy csíkos inget

Nincs nő, akinek egy függőleges csíkozású ing ne állna jól. Vedd tehát bátran alapul, és ötvözd egy-egy merészebb mintás darabbal. Egy ilyen szett állásinterjúra, business stílusú outfitként is megálja a helyét – eláruljuk, nem fogod győzni köszönni a bókokat. A kiegészítőkről se feledkezz meg: a pöttyös selyemkendő vízszintes csíkozású ingblúzzal csak első hallásra tűnik bizarrnak, viselve azonban elragadó. 

Mintás ruhák: pöttyös a csíkossal
Pöttyös selyemkendő és csíkos pulóver. Abszolút megférnek egymással.
Forrás: Getty Images Europe

Nincsenek kőbe vésett szabályok, a fentiek is inkább csak irányelvek, amelyek mankót adhatnak neked ahhoz, hogy kialakítsd személyes ízlésedet a minták világában. Tekintsd meg ezt a videót is: a stylist hölgy vérbeli profi, már-már művészet, amilyen merészséggel mixeli az egyes ruhadarabokat!

@carlarockmore Show of hands! Who wants to learn how to mix patterns spectacularly (and properly)?✨ Color: ✅ Scale: ✅ Shape: ✅ Be daring, darling, and start mixing those prints! Skirt: Oscar De La Renta Coat: Smythe Tube Top: Aritzia Glasses: Carolina Herrera Lipstick: Prada Tiepolo B101 Belt: Vintage Boots: Paris Texas Bag: Louis Vuitton Earrings: Carla Rockmore #printonprint #cheetahprint #trends #fallfashion #carlarockmore #plaid #skirt #vintage #blazer ♬ original sound - Carla Rockmore

Ezek a cikkek is érdekelhetek:

Tavaszi körmök 2026: márciusi manikűr inspirációk trendteremtő csajoknak

Itt a dopamin-mainkűr! A játékos, színes francia végektől a romantikus hattyú-esztétikáig most minden belefér. Felejtsd el a téli letargiát, és válts vibrálóbb fokozatra, mutatjuk a legtrendibb tavaszi körmöket!

Katalin hercegné kedvenc mintája: ha ilyen ruhát visel, követői kifosztják a boltokat

Bármit is vesz fel, az meghatározza a következő hónapok divatját. Mióta Katalin hercegné pöttyös ruhát öltött magára, a nők gyakorlatilag megrohamozták a boltokat.

A millennial divatrajongók teljesen kiakadtak: a Z generáció könyörtelenül kivégezte ezt a stílustrükköt

Már az is elárulja az életkorodat, hogyan hordod a felsődet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu